Для «ледяного мальчика», который пришел сдавать экзамен несмотря на мороз, собрали $ 450 тыс.
В начале января китайский мальчик Ванг Фуман (Wang Fuman) прошагал 5 км по 9-градусному морозу в легкой куртке и без шапки, чтобы сдать экзамен. Когда он вошел в класс, одноклассники засмеялись: его волосы и брови обледенели, а щеки были ярко-красными от холода. Учитель сфотографировал Ванга и выложил фото в сеть. После этого мальчик прославился на весь мир: тысячи людей поделились снимком и история школьника получила захватывающее продолжение.
AdMe.ru рассказывает историю «ледяного мальчика», фотография которого вызвала в интернете настоящую бурю.
8-летний Ванг Фуман живет в маленькой деревушке в китайской провинции Юньнань с сестрой и бабушкой. Мать оставила семью, а отец работает далеко от дома и приезжает раз в несколько месяцев. У Ванга хроническая гипотермия — нехватка тепла, из-за чего он постоянно мерзнет, его руки опухают, а пальцы не слушаются. В его маленькой школе нет отопления и все ученики сидят на уроках в верхней одежде.
Ванг очень хочет получить образование, потому что это единственная возможность вырваться из нищеты. На экзамене он набрал 99 баллов из 100.
Фотография «ледяного мальчика» растопила сердца многих пользователей сети, а СМИ назвали его «символом упорства и мужества китайской нации».
Кроме того, снимок вызвал обсуждение трудного положения китайских школьников, которые живут вместе со своими бабушками и дедушками, пока их родители уезжают в большие города ради заработка. Дети живут в ветхих домах, недоедают и не имеют возможности доехать до школы на автобусе. Все, что кажется нам естественным, — еда, тепло, образование — часто недоступно им.
“冰花男孩”让全中国飙泪。在云南海拔2800多米的山村里，寒冬时气温降至零下十多度。8岁的王福满每天步行近5公里上学，手生冻疮，头发落满冰花…… pic.twitter.com/4VLd65bZcq— New China 中文 (@XinhuaChinese) January 13, 2018
В конце января Ванга вместе с сестрой и отцом пригласили в Пекин. Полицейские покатали мальчика на машине и дали поводить скутер. Ванг побывал на скалодроме, посмотрел на мавзолей Мао Цзэдуна и поучаствовал в пресс-конференции, где рассказал, что надеется поступить в Пекинский университет и стать полицейским или врачом. «Дома холодно, мы все время жжем древесный уголь и спим в куртках. А здесь такие теплые дома, я могу ходить в одной рубашке! Я вижу такое в первый раз, отопление — это чудо», — сказал Ванг журналистам.
Пользователи сети не остались равнодушными к мальчику — они собрали 3 млн юаней, что составляет $ 450 тыс. На эти деньги отремонтируют отопление в школе Ванга, купят обогреватели и теплую одежду для детей из бедных семей провинции Юньнань.
Фото на превью Rhys Williamson/Twitter, New China/Twitter