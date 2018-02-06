Для «ледяного мальчика», который пришел сдавать экзамен несмотря на мороз, собрали $ 450 тыс.

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В начале января китайский мальчик Ванг Фуман (Wang Fuman) прошагал 5 км по 9-градусному морозу в легкой куртке и без шапки, чтобы сдать экзамен. Когда он вошел в класс, одноклассники засмеялись: его волосы и брови обледенели, а щеки были ярко-красными от холода. Учитель сфотографировал Ванга и выложил фото в сеть. После этого мальчик прославился на весь мир: тысячи людей поделились снимком и история школьника получила захватывающее продолжение.

8-летний Ванг Фуман живет в маленькой деревушке в китайской провинции Юньнань с сестрой и бабушкой. Мать оставила семью, а отец работает далеко от дома и приезжает раз в несколько месяцев. У Ванга хроническая гипотермия — нехватка тепла, из-за чего он постоянно мерзнет, его руки опухают, а пальцы не слушаются. В его маленькой школе нет отопления и все ученики сидят на уроках в верхней одежде.

Ванг очень хочет получить образование, потому что это единственная возможность вырваться из нищеты. На экзамене он набрал 99 баллов из 100.

Фотография «ледяного мальчика» растопила сердца многих пользователей сети, а СМИ назвали его «символом упорства и мужества китайской нации».