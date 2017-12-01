Девушка смогла победить алопецию, и теперь ее советы помогают всем женщинам, которые мечтают о длинных волосах

«Русская Рапунцель» Анастасия Сидорова работает трихологом и помогает тысячам девушек отрастить роскошные волосы. Она делится советами по уходу за волосами на страничке в инстаграме и на своем примере доказывает: даже диагноз «облысение» — это не приговор.

Нас в AdMe.ru вдохновила красота и целеустремленность Насти, поэтому мы предлагаем познакомиться с ней поближе.

В 18 лет у Анастасии начали выпадать волосы, и после диагноза «андрогенетическая алопеция» девушка взялась за их восстановление.

Результат Сидоровой спустя 5 лет поражает — густая коса ниже пояса, контракт с Pantene и почти 350 тысяч фанатов в инстаграме.

Болезнь помогла Насте определиться с профессией — сейчас она косметический трихолог, к которому обращаются в надежде на красивую шевелюру.

На собственном опыте девушка убедилась: в уходе за волосами важен комплексный подход.

Женщинам, которые мечтают о длинных волосах, Анастасия Сидорова советует:

  • Следить за сбалансированным питанием и отказаться от диет.
  • Избегать стрессов.
  • Подобрать уход по типу волос.
  • Пользоваться питательными масками не менее двух раз в неделю.
  • Применять различные масла. Одно из лучших средств для лечения волос — масло авокадо.
  • Состригать секущиеся концы.
  • Своевременно мыть голову и приучиться к правильной сушке волос (сначала волосы должны высохнуть самостоятельно примерно на 60 %, и только потом можно сушить их феном и расчесывать).
  • Если выпадение волос превышает норму (около 50–100 волосков в сутки), обратиться к профессионалу, который поможет с лечением.

Мы не удивлены, что Анастасия добилась успехов в трихологии. Согласитесь, специалист, который сам доказывает действенность своих советов, заслуживает доверия.

Впрочем, девушка популярна не только среди людей, которые хотят отрастить длинные волосы, но и среди ценителей женской красоты. Ведь ее портреты поражают нежностью и изящностью.

18 На склад!
6 Комментарии
  • 1 декабря 2017
  • 6
  • 4880

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!