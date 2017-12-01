Девушка смогла победить алопецию, и теперь ее советы помогают всем женщинам, которые мечтают о длинных волосах

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«Русская Рапунцель» Анастасия Сидорова работает трихологом и помогает тысячам девушек отрастить роскошные волосы. Она делится советами по уходу за волосами на страничке в инстаграме и на своем примере доказывает: даже диагноз «облысение» — это не приговор.

Нас в AdMe.ru вдохновила красота и целеустремленность Насти, поэтому мы предлагаем познакомиться с ней поближе.