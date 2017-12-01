Девушка смогла победить алопецию, и теперь ее советы помогают всем женщинам, которые мечтают о длинных волосах
«Русская Рапунцель» Анастасия Сидорова работает трихологом и помогает тысячам девушек отрастить роскошные волосы. Она делится советами по уходу за волосами на страничке в инстаграме и на своем примере доказывает: даже диагноз «облысение» — это не приговор.
Нас в AdMe.ru вдохновила красота и целеустремленность Насти, поэтому мы предлагаем познакомиться с ней поближе.
В 18 лет у Анастасии начали выпадать волосы, и после диагноза «андрогенетическая алопеция» девушка взялась за их восстановление.
Результат Сидоровой спустя 5 лет поражает — густая коса ниже пояса, контракт с Pantene и почти 350 тысяч фанатов в инстаграме.
Болезнь помогла Насте определиться с профессией — сейчас она косметический трихолог, к которому обращаются в надежде на красивую шевелюру.
На собственном опыте девушка убедилась: в уходе за волосами важен комплексный подход.
Женщинам, которые мечтают о длинных волосах, Анастасия Сидорова советует:
- Следить за сбалансированным питанием и отказаться от диет.
- Избегать стрессов.
- Подобрать уход по типу волос.
- Пользоваться питательными масками не менее двух раз в неделю.
- Применять различные масла. Одно из лучших средств для лечения волос — масло авокадо.
- Состригать секущиеся концы.
- Своевременно мыть голову и приучиться к правильной сушке волос (сначала волосы должны высохнуть самостоятельно примерно на 60 %, и только потом можно сушить их феном и расчесывать).
- Если выпадение волос превышает норму (около 50–100 волосков в сутки), обратиться к профессионалу, который поможет с лечением.
Мы не удивлены, что Анастасия добилась успехов в трихологии. Согласитесь, специалист, который сам доказывает действенность своих советов, заслуживает доверия.
Впрочем, девушка популярна не только среди людей, которые хотят отрастить длинные волосы, но и среди ценителей женской красоты. Ведь ее портреты поражают нежностью и изящностью.
Фото на превью sidorovaanastasiya / instagram, sidorovaanastasiya / instagram