Девушка попросила незнакомку пересесть на другое место в самолете и случайно изменила ее судьбу

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Американка Рози Блэр вместе со своим парнем возвращалась домой в Даллас, но, к ее досаде, в самолете их посадили не рядом. Тогда Рози попросила незнакомку, которая летела одна, поменяться местами и в шутку сказала девушке, что новый сосед может оказаться любовью всей ее жизни. Кто же знал, что шутка окажется пророческой, а сама Рози случайно сыграет роль Купидона для двух влюбленных.

В твиттере эта история собрала 833 тыс. лайков, 333 тыс. перепостов и 10 тыс. комментариев. AdMe.ru рассказывает ее вам.

После того как Рози поменялась с незнакомкой местами, она заметила, что между новыми соседями завязался оживленный разговор. Впереди был скучный полет, и Рози невольно начала прислушиваться. То, что она услышала, заставило ее начать транслировать происходящее в твиттере — у нее был час бесплатного вайфая.

«Мы попросили двух незнакомцев поменяться местами, и теперь они флиртуют! Оба выглядят сексуальными и спортивными, болтают и улыбаются друг другу, и мы не можем перестать наблюдать за ними. Надеюсь, они влюбятся!»

«Угадайте, о чем они без умолку разговаривают с тех пор, как мы взлетели. Оба персональные тренеры. Они касались друг друга руками несколько раз. Они оба вегетарианцы».

«У них нет обручальных колец!»

«Детектив Рози» наблюдала на парочкой не отрываясь и пришла к выводу, что оба отлично смотрятся вместе.

«Она хорошенькая».

«Он тоже что надо».

«Мы взволнованы».

«Она вышла в туалет с хвостиком, а вернулась с распущенными волосами. Она спрашивает у него советы по фитнесу».

«Они стали гораздо ближе».

Затем Рози заметила, что парочка показывает друг другу свои семейные фото.

«Он: „Это моя мама“. Она: „Твоя мама такая горячая!“»

«Она тоже показывает ему свои семейные фотографии».

Чем дольше Рози вела трансляцию, тем больше людей присоединялось к просмотру. Вскоре тысячи пользователей начали переживать за влюбленную парочку и ждать, чем все закончится. Люди сидели перед экранами с бокалом вина и закусками, не в силах оторваться от происходящего. Одна девушка даже взяла телефон с собой в душ, чтобы ничего не пропустить. Когда у Рози закончился бесплатный интернет, она докупила время, чтобы не лишать зрителей удовольствия.

«Она только что на секунду положила голову на его плечо». «О, девочка, давай».

«Мы заинтригованы».

«Срочные новости. Они вышли в туалет одновременно».

У Рози заканчивалась батарея, а самолет должен был скоро приземлиться.

«Они вернулись из туалета вместе и теперь делают уборку на своих местах, помогая друг другу».

«Они начали говорить о том, чего хотят от жизни. Брак, дети и все такое. Он говорит, что тратил слишком много времени на фитнес и не задумывался об отношениях. Это все, что я расслышала, потому что они разговаривают очень тихо».

Парочка подписалась друг на друга в инстаграме, а затем самолет приземлился, и они вышли. Вдвоем. И похоже, что их история только начинается.

Приехав домой, Рози не могла успокоиться, пока не нашла эту парочку в инстаграме, и собирается следить за их судьбой и дальше, ведь это именно она сделала этих двоих счастливыми.

А вот и сама Рози со своим парнем Хьюстоном

Бонус: один из пользователей твиттера поделился с Рози фотографией авиабилетов и написал: «Я встретил свою прекрасную жену в самолете. Наши места были рядом, и мы вместе уже 10 лет»