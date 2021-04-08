Девушка нашла на улице розовый комочек, и благодаря ее заботе он превратился в пушистого красавца

Как люди обычно заводят себе питомцев? Берут у заводчиков, привозят из приюта или забирают с улицы, и чаще всего нашими пушистыми любимцами становятся кошки или собаки. А вот Джессика Адамс буквально нашла своего будущего хвостатого друга на земле, и выглядел он так, что с первого взгляда и не разобрать, чей это детеныш.

Мы в AdMe.ru были очень тронуты историей маленького Стива. С разрешения его хозяйки мы публикуем здесь эту добрую историю.

Возвращаясь домой, Джессика увидела под ногами маленький розовый комочек

Оказалось, что это крохотный бельчонок, который, по всей видимости, выпал из гнезда из-за сильного ветра. Он был совсем один, родителей поблизости не было, и даже его гнездо не удалось обнаружить. Поэтому Джессика решила забрать найденыша домой, чтобы выходить его.

Поначалу женщина даже сомневалась в том, что бельчонку удастся выжить, ведь весил он всего около 40 г. Джессика кормила своего нового подопечного молоком из шприца — тот был слишком маленьким и есть самостоятельно не умел — и просыпалась несколько раз за ночь, чтобы проверить, в порядке ли он.

Однако миниатюрный детеныш оказался намного выносливее, чем думала Джессика: он успешно пережил первую ночь, а затем начал набираться сил. Найденыш, названный Стивом, даже спал на груди у своей спасительницы, греясь ее теплом, и, вероятно, чувствовал себя так, словно он снова рядом с мамой.

Поначалу Стив был таким маленьким, что легко умещался в одной ладони

Бельчонок довольно быстро рос, уверенно набирал вес и понемногу обрастал шерстью, все больше становясь похожим на взрослую белку. Джессика даже начала брать его с собой на работу в коробке из-под обуви и продолжала кормить из шприца. Муж, рассказывает Джессика, говорил, что она сошла с ума.

Спустя время Стив весил уже примерно 300 г. А еще обзавелся шикарным пушистым хвостом и хитрым взглядом. В доме бельчонку становилось тесновато, он полюбил пробовать на зуб книги и другие предметы, поэтому Джессика решила, что ее питомцу нужно отдельное жилье.

У Стива появился собственный домик в саду

Женщина соорудила для Стива просторное жилище, где он мог дышать свежим воздухом и наслаждаться играми на природе. Казалось бы, проблема была решена, но как-то раз, вернувшись домой, Джессика не обнаружила своего любимца ни в домике, ни в саду. Она долго плакала, считая, что Стив безвозвратно пропал, но однажды снова увидела его: бельчонок вернулся, чтобы найти еду. Так Джессика поняла, что воспитанник научился быть самостоятельным и за него не стоит переживать.

Несмотря на то что Стив вырос и стал свободно гулять по всей округе, он не забывает свою человеческую семью. Иногда он приходит не один. К примеру, не так давно он встретил даму сердца, которой Джессика дала имя Джолин. Теперь женщина подкармливает всех соседских белок. «Я бы не задумываясь сделала это снова», — говорит она.