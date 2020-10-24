Девушка создает игрушки по детским рисункам. А попутно дарит веру в волшебство даже неисправимым скептикам

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Сложно придумать более желанный для ребенка подарок, чем мягкий плюшевый друг. А если этот друг каким-то магическим образом вдруг появился из нарисованной картинки и ожил, с ним точно не захочется расставаться ни днем, ни ночью. Анастасия Сон решила стать доброй волшебницей. Девушка создает уникальные игрушки, которые точь-в-точь повторяют детские рисунки.

Мы в AdMe.ru погрузились в инстаграм, где Анастасия показывает свои работы, и получили просто-таки ударную дозу милоты. С разрешения автора мы публикуем фото ее творений.

Кажется, эмоции у осьминожки совершенно неигрушечные

Так вот ты какой, добрый дядя Фей

А вдруг в радуге и правда обитает такая прелесть?

Ну как же хочется потискать!

Вы тоже чувствуете, как нахлынули теплые воспоминания?

Черепашки верхом на единороге. Здесь точно не обошлось без волшебства

Вот это фантазия! Интересно, как назвали? Слоножираблюд?

Этот почти мифический красавец скоро будет охранять чей-то сон

А иногда игрушка может стать историей бесконечной материнской любви

«Видите, рисунок сделан в ежедневнике? Дата: 6 февраля 2001 года. 19 лет назад! Девочка рисовала маму в образе Масяни, очень часто и очень много. И вот пришло время создать такого Чудика. Подарок для 20-летней дочери, которая уже выросла и живет отдельно, но мама трепетно хранит ее рисунки. Важные воспоминания таятся в мелочах».

И еще они катаются на роликах

Кажется, этот олень пришел из настоящего магического леса

Вы посмотрите на эти реснички!

Котейка будто познал истинный дзен

А в щенке собралась вековая мудрость

Не грусти, балерина, у тебя все получится

«Юный художник попросил оживить котенка. Да-да, это котенок. Кажется, у нас отлично получилось!»

Котоединорог. Что может быть прекраснее?

Художник пояснил, что он должен быть пушистым. И результат одобрен!

Даже озорной взгляд вышел точь-в-точь

И не верьте тем, кто говорит, что мягкие игрушки — это только для малышей

«Родители хранят частички нашего детства. Так случилось и у Ивана. В 6 лет он нарисовал неведомую зверюшку. Творение с гордостью повесили на видном месте и не снимали.

Тот самый мальчик теперь 33-летний Иван Николаевич, но его глаза наполнились искренним счастьем, когда он узнал своего чудика из далекого детства!»