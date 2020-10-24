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Девушка создает игрушки по детским рисункам. А попутно дарит веру в волшебство даже неисправимым скептикам

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Сложно придумать более желанный для ребенка подарок, чем мягкий плюшевый друг. А если этот друг каким-то магическим образом вдруг появился из нарисованной картинки и ожил, с ним точно не захочется расставаться ни днем, ни ночью. Анастасия Сон решила стать доброй волшебницей. Девушка создает уникальные игрушки, которые точь-в-точь повторяют детские рисунки.

Мы в AdMe.ru погрузились в инстаграм, где Анастасия показывает свои работы, и получили просто-таки ударную дозу милоты. С разрешения автора мы публикуем фото ее творений.

Кажется, эмоции у осьминожки совершенно неигрушечные

© chudiki.co / instagram

Так вот ты какой, добрый дядя Фей

© chudiki.co / instagram

А вдруг в радуге и правда обитает такая прелесть?

© chudiki.co / instagram

Ну как же хочется потискать!

© chudiki.co / instagram

Вы тоже чувствуете, как нахлынули теплые воспоминания?

© chudiki.co / instagram

Черепашки верхом на единороге. Здесь точно не обошлось без волшебства

© chudiki.co / instagram

Вот это фантазия! Интересно, как назвали? Слоножираблюд?

© chudiki.co / instagram

Этот почти мифический красавец скоро будет охранять чей-то сон

© chudiki.co / instagram

А иногда игрушка может стать историей бесконечной материнской любви

© chudiki.co / instagram

«Видите, рисунок сделан в ежедневнике? Дата: 6 февраля 2001 года. 19 лет назад! Девочка рисовала маму в образе Масяни, очень часто и очень много. И вот пришло время создать такого Чудика. Подарок для 20-летней дочери, которая уже выросла и живет отдельно, но мама трепетно хранит ее рисунки. Важные воспоминания таятся в мелочах».

И еще они катаются на роликах

© chudiki.co / instagram

Кажется, этот олень пришел из настоящего магического леса

© chudiki.co / instagram

Вы посмотрите на эти реснички!

© chudiki.co / instagram

Котейка будто познал истинный дзен

© chudiki.co / instagram

А в щенке собралась вековая мудрость

© chudiki.co / instagram

Не грусти, балерина, у тебя все получится

© chudiki.co / instagram

«Юный художник попросил оживить котенка. Да-да, это котенок. Кажется, у нас отлично получилось!»

© chudiki.co / instagram

Котоединорог. Что может быть прекраснее?

© chudiki.co / instagram

Художник пояснил, что он должен быть пушистым. И результат одобрен!

© chudiki.co / instagram

Даже озорной взгляд вышел точь-в-точь

© chudiki.co / instagram

И не верьте тем, кто говорит, что мягкие игрушки — это только для малышей

© chudiki.co / instagram

«Родители хранят частички нашего детства. Так случилось и у Ивана. В 6 лет он нарисовал неведомую зверюшку. Творение с гордостью повесили на видном месте и не снимали.
Тот самый мальчик теперь 33-летний Иван Николаевич, но его глаза наполнились искренним счастьем, когда он узнал своего чудика из далекого детства!»

А вы хотели бы вот так — вжух! — и оживить нарисованного друга?

Фото на превью chudiki.co / instagram
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