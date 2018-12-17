20+ человек, которые представляют на нашей планете министерство добрых дел

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Подарить шапку и перчатки тому, кого хочешь согреть. Помочь успокоить ребенка. Позаботиться о незнакомом тебе человеке. Чтобы сделать чью-то жизнь хотя бы чуточку лучше, необязательно быть супергероем. И у нас есть тому доказательства.

Надеемся, сегодняшняя подборка AdMe.ru вдохновит вас делать еще больше добрых дел.

Курьер оставил лакомства для собаки

Арнольд Шварценеггер помогает волонтерам с завтраком для пожарных, которые боролись с масштабным лесным пожаром в Калифорнии

«Одолжил электрогрелку местным котикам. Похоже, они довольны»

Тот случай, когда маме повезло с сыном

«Этот малыш запутался в паутине. Папа помог ему выбраться»

«Сестра вышла замуж в эти выходные, и я приготовила это для ее маленького свадебного ужина»

Эта женщина взяла на руки и успокоила чужого ребенка в самолете

В этом кафе есть доска с названиями блюд, за которые уже заплатили другие клиенты, чтобы их могли заказать те, у кого недостаточно денег

«Плати вперед».

«Свекровь сшила для меня этот рождественский носок. И в него вложено столько любви, что хочется поделиться ею со всеми»

Один незнакомец помогает другому завязать галстук

Сотрудники кафе сделали домик для кота

Кто-то оставил шапку для того, кому она пригодится

«Если я тебе нужна, забирай».

«Наша кошка не может дотянуться до своей любимой „игрушки“, поэтому раз в день муж поднимает ее, чтобы она могла ударить по ней лапкой»

«Когда начался дождь, кто-то накрыл сиденье моего велосипеда пакетом»

Одно из лучших писем Деду Морозу, которое нам доводилось читать

Курьер накрыл посылку коробкой, чтобы та не промокла

Когда увидел чужую беду и не прошел мимо

Еще одно доказательство того, что иногда очень важно вовремя прийти на помощь

«Я сделал предложение своей девушке, и незнакомец предложил сфотографировать нас с его квадрокоптера. Спасибо, что сделал наш день совершенным»

«Выйдешь за меня?»

«Этот мишка хранится у моей жены с самого детства. Она положила его в мой чемодан, чтобы я не чувствовал себя одиноко в командировке»

«Вчера устроил субботник: убирал территорию колледжа»

А вы были свидетелем добрых поступков, о которых хочется рассказать миру?