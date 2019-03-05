Брошенного хозяином волка хотели усыпить, но ему было суждено прославиться и даже встретить свою любовь

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«Фотошоп!» — безапелляционно заявили многие пользователи, когда впервые увидели фото этого мощного волкособа. Впрочем, в отношении Юки справедливее будет сказать просто «волк», так как собачьей крови в нем совсем немного, а фотошопа, кстати, и вовсе нет. Историей Юки поделилась с миром волонтер приюта Shy Wolf Sanctuary — и сразу же влюбила сотни людей в этого свирепого гиганта.

Редакция AdMe.ru верит, что животные — украшение нашего мира. Мы не устаем рассказывать, как важно проявлять любовь и заботу о братьях наших меньших, и надеемся, что вы целиком разделяете это убеждение.

Пожалуй, самое популярное фото Юки в интернете

Shy Wolf Sanctuary — образовательный реабилитационный центр во Флориде, дающий приют диким животным или тем, кто относится к экзотическим породам. Юки поступил туда в 2008 году и оказался весьма непростым резидентом.

Однажды в центр позвонил мужчина, которому срочно нужно было избавиться от молодого волка

По его заявлению, животное, доставшееся ему от друга, оказалось намного больше, чем он ожидал, к тому же он был не в состоянии с ним справиться. Звонившему ответили отказом, так как в центре не смогли сиюминутно решить его проблему.

На следующий день поступил звонок из другого приюта. Его работники подобрали брошенное животное, по их заключению, волка. Его собирались усыпить в случае отказа центра принять его, так как этот приют не рассчитан на содержание подобных зверей. Сотрудники Shy Wolf Sanctuary заподозрили связь между этими двумя звонками и отправились к Восточному побережью Флориды, чтобы спасти Юки.

Позже стало известно, что за свою короткую жизнь 8-месячный Юки успел сменить нескольких хозяев, от которых видел мало хорошего

Очевидно, что животное не раз страдало от рук человека и его состояние оставляло желать лучшего: на какое-то время его пришлось изолировать, прооперировать множество раз, пичкать медикаментами и пристально наблюдать за его здоровьем. Будучи и без того, что называется, с характером, волкособ поначалу держался довольно агрессивно.

Когда же Юки пошел на поправку, стало очевидно, что он тот еще выпендрежник, который любит быть в центре внимания и откровенно повалять дурака.

Одна из его странных, но милых привычек — отбирать у волонтеров одежду и играть с нею. Удивительно, но этот волкособ обходится с вещами крайне деликатно: никогда не рвет ткань и не оставляет дыр, а также позволяет владельцу забрать одежду, когда игра, по его мнению, окончена.

Чего он не любит, так это слова «нет» и любых попыток контроля над своей персоной. Этот волк — прирожденный Казанова, и работники шутят, что у него есть свой собственный гарем — узкий круг дам-волонтеров, которых Юки подпускает к себе.

Шутки шутками, но избранные волонтеры должны не только хорошо понимать психологию животных в принципе, но и быть внимательными к особым знакам в поведении Юки. Волк может запросто исключить девушку из круга приближенных за какую-нибудь «провинность» и уже не меняет своего решения. К тому же он все еще остается очень чувствительным, и язык его тела, не всегда заметный непосвященным, способен вовремя предупредить волонтеров о проявлении его темной стороны.

Впрочем, даже сложный характер не помешал Юки встретить свою любовь — волчицу Беллу, которая проявляет такую смелость, что не моргнув глазом отбирает у возлюбленного еду прямо из пасти. В целом люди, узнавшие Юки поближе, отмечают, что он великолепный друг и обаятельнейшее существо. Но, как и многие животные, требует вдумчивого отношения и уважения к себе.

Юки — далеко не единственный волкособ в приюте

Помимо чистокровных волков, Shy Wolf Sanctuary принимает многих волкособов, так как обычные приюты не могут обеспечить их содержание, а потому этот центр в буквальном смысле становится их последней надеждой. Центр видит свою задачу не только в спасении и возможном нахождении семьи для множества животных, но и в том, чтобы научить людей правильно взаимодействовать с ними. Ежегодно сюда поступают новые жертвы беспощадного и попросту глупого человеческого отношения.

Помимо свободного посещения и волонтерства, центр предлагает ряд программ, с помощью которых вы можете стать грамотным и ответственным владельцем обычного или даже специфического животного. Еще важнее то, что его учредители верят: лучшими учителями для нас являются сами животные. Так, они поделились несколькими историями, повествующими о храбрости, доброте, благодарности и сострадании, которые продемонстрировали четвероногие обитатели центра.