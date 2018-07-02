Британец сутки ехал в поезде по России и рассказал о своих впечатлениях в твиттере

Ведущий футбольный обозреватель The New York Times Рори Смит приехал в Россию на чемпионат мира по футболу. В свой визит он пережил необычный для иностранца опыт: не зная русского языка, сутки проехал в плацкартном вагоне поезда из Екатеринбурга в Самару. Своими впечатлениями Смит делился в твитах, из которых получилась захватывающая история о попутчиках с неожиданной развязкой.

Рори Смит — известный журналист, диктор и автор книг. Он успел поработать в The Independent, The Times и The Daily Telegraph, но, кажется, за свою карьеру ему еще не приходилось переживать такое приключение, как в российском поезде.

Мы в AdMe.ru перевели для вас твиты Рори Смита. Надеемся, вам, как и нам, придется по душе его рассказ.

Прим.: Фуэртевентура — один из Канарских островов.

Думаем, эта маленькая поездка запомнится Рори Смиту надолго. А вам доводилось оказываться в похожей ситуации, не зная местного языка?

Фото на превью RorySmith / Twitter

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