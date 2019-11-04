Бразильский дедушка с витилиго вяжет кукол, чтобы поднять самооценку детей, живущих с этим заболеванием

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Витилиго — заболевание, которым страдают почти 3 млн бразильцев. Оно проявляется в отсутствии пигментации на определенных участках тела. Несмотря на то, что существует немало способов борьбы с этой болезнью, самое сложное для тех, кто страдает витилиго, — сталкиваться с предрассудками окружающих.

AdMe.ru хочет рассказать о мистере Жоао — человеке, который решил использовать искусство вязания крючком, чтобы порадовать и поднять самооценку детей с витилиго.

Как все это началось

У Жоао Станганелли, которому сейчас 64 года, начали проявляться симптомы витилиго, когда ему было 38 лет. Он работал в сфере пищевой промышленности, но из-за проблем с сердцем его жизнь полностью изменилась за последний год.

Однако Жоао не позволил болезни ограничивать свою жизнь. Он решил придумать себе хобби, чтобы давать работу мозгу, а также оставаться здоровым и позитивным. Вместе с женой Мариленой он начал учиться вязать крючком.

Жоао понимал, что эта работа не из легких, и даже подумывал сдаться, но все же решил не отступать. Через 5 дней он связал свою первую куклу.

Вязать крючком сумеет каждый?

Разумеется нет. Это занятие подойдет не всем. По словам Жоао, от вязания на пальцах появляются мозоли, а некоторых людей это очень раздражает. Но когда к этому привыкаешь, уже не хочется останавливаться.

Жоао рассказал, что изначально планировал делать кукол для своей внучки, поэтому хотел создать что-то особенное, чтобы она запомнила его навсегда.

Он решил вязать кукол, страдающих витилиго. Так появилась на свет Витилинда — чудесная кукла с необычной пятнистой кожей.

Помогать ближнему — значит дарить свою любовь

После успеха Витилинды Жоао решил расширить тематику своих работ. Так появились куклы в инвалидных креслах. В них влюблялись все, кто их видел, поэтому заниматься вязанием Жоао стало в несколько раз приятнее.

Самой главной целью Жоао было не только поднять самооценку, но и просто подбодрить детей, живущих с этим кожным заболеванием. Знание о том, что кто-то ценит его поделки, вдохновляет и мотивирует Жоао ежедневно совершенствовать свое мастерство.

В интервью он всегда говорит: «Мои пятна — красивы. Что мне действительно причиняет боль, так это человеческие пороки».