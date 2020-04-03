Большая собака приютила крохотную сову, и их дружба нерушима
Совенок Польди вылупился на 2 дня позже, чем все его братья и сестры, так что изначально было ясно, что этот слабый малыш нуждается в особой заботе. Но ему очень повезло: на помощь пришел бельгийский малинуа Инго. Пес сразу почувствовал, насколько уязвим был Польди, и решил стать защитником и лучшим другом крошечного совенка. Они оба стали частью семьи Тани Брандт (Tanja Brandt), которая фотографирует их приключения и делится ими в соцсетях.
AdMe.ru просто влюбился в эту невероятную пару и спешит показать вам 20 лучших снимков Инго и Польди.
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Знаете ли вы примеры необычной дружбы?
Фото на превью tanja_brandt / instagram, tanja_brandt / instagram