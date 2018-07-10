Болельщик хотел сдать билеты на ЧМ по трагической причине, но его историю узнали футболисты и нашли способ его переубедить

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«Веро, Диего, Миа всегда со мной». Футболки с такими надписями на спине носят мексиканские болельщики Хильберто Мартинес и два его друга. Изначально Хильберто планировал поехать на ЧМ вместе со своей супругой, сыном и дочерью, однако жизнь внесла свои коррективы. Его семья за несколько месяцев до чемпионата погибла в автокатастрофе, а сам он уже планировал сдавать билеты. Однако об этой истории узнал вратарь мексиканской сборной и нашел нужные слова для того, чтобы Хильберто все же приехал и исполнил мечту своей семьи.

Редакция AdMe.ru заинтересовалась этой трогательной историей и решила рассказать о ней и вам.

Мексиканец Хильберто и аргентинка Вероника познакомились во Флориде в начале 2000-х годов, а в конце 2004-го они поженились. Свой медовый месяц влюбленная пара провела на жарких Карибах и в горах аргентинского городка Сан-Карлос-де-Барилоче. В 2010-м у них родился первенец Диего, а спустя два года на свет появилась красавица Миа.

Вся семья была буквально больна футболом: Вероника поддерживала Аргентину, Хильберто — Мексику, ну а Диего был фанатом игрока сборной Бразилии Неймара. Узнав о том, что три эти страны примут участие в ЧМ, они незамедлительно приобрели билеты на самолет и на матчи с участием любимых команд. Миа же увлекалась танцами и мечтала увидеть Большой театр и русский балет. Вся семья была в предвкушении увлекательной поездки.

28 апреля 2018 года Вероника, Диего и Миа попали в страшную аварию. На скорости 150 км/ч на светофоре в них врезался пикап, за рулем которого сидел 21-летний молодой человек, который, по предварительной версии, не справился с управлением.

Эта чудовищная история была освещена во многих местных СМИ. Убитый горем Хильберто решил не ехать на чемпионат. Он начал посещать психолога, который уверял его, что он должен отправиться в путешествие хотя бы ради исполнения мечты всей семьи. Разговоры со специалистом не изменили его решения. Хильберто решил сдать все билеты, однако неожиданный звонок от мексиканского вратаря Гильермо Очоа заставил его передумать. Футболист смог подобрать правильные слова, призвав его все-таки поехать в Россию. Он сказал: «Твой Диего будет ангелом, который даст мне крылья».

@yosoy8a muchas felicidades por tu cumpleaños que sigan los éxitos y que sigas dando alegrías a tanta gente, ejemplo pic.twitter.com/P5b2MD9bUf — Gilberto Martinez (@gilmartinez64) July 13, 2015

Хильберто рассказал об этом двум своим друзьям, которые поддержали его в решении поехать и даже присоединились к нему. Они побывали на пяти матчах, и на каждый из них Хильберто приходил в футболке с надписью: «Веро, Диего, Миа всегда со мной» и с четырьмя паспортами болельщика, три из которых принадлежали погибшим членам его семьи. Первый матч, который они посетили, был между Мексикой и Германией. После победной игры мексиканцев Хильберто получил СМС-сообщение: «Это было для твоей семьи». Его прислал Очоа.

@karlaiberia gracias por tu trabajo el día de ayer, como siempre demostrando tu profesionalismo y calidad nos avisas cuando salga tu reportaje, PD. @CurroVb dice que te ama. pic.twitter.com/J00ukWykvL — Gilberto Martinez (@gilmartinez64) June 24, 2018

Об этой истории узнал и бразильский футболист Неймар, за которого болел маленький Диего. Он записал видеообращение, в котором сказал следующее: «Спасибо вам за добрые слова. Не могу представить, каково вам было последние месяцы, как вам было тяжело. Я знаю, что вы здесь ради семьи, ради исполнения их мечты. Я благодарен вам за все, что вы сказали, и надеюсь, вы полюбите бразильский футбол. Я знаю, что такое быть отцом, и продолжаю играть ради сына. Я счастлив на поле».

Gilberto Martinez dan Kisah Sendu yang Dibawanya ke Rusia https://t.co/Nv01BdjfGN pic.twitter.com/tgaqEfZTv1 — BolaBanget (@BolaBanget) June 27, 2018

Во время разминки перед игрой между Южной Кореей и Мексикой футболисты пригласили выйти Хильберто на поле. Тогда он был абсолютно счастлив. Также болельщик осмотрел Большой театр, который так мечтала увидеть его дочь, и проехался на поезде до Санкт-Петербурга — этот путь Миа также мечтала проделать вместе со своей семьей. Хильберто же уже вернулся домой. Мы надеемся, что ЧМ подарил ему множество позитивных эмоций, которые дадут сил жить дальше.