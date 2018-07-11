Бабушка-волонтер из Флориды отметила свой 112-й день рождения, и у нее определенно стоит поучиться оптимизму

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Знакомьтесь, это Мэйзи Форд (Mazie Ford). Ей 112 лет, и уже больше 10 лет она волонтер в госпитале Memorial Regional Hospital. Она признается, что секрет ее долголетия скрыт в счастье и любви. Ну и, пожалуй, еще в том, что Мэйзи не позволяет себе унывать.

Мы в AdMe.ru с радостью расскажем вам вдохновляющую историю Мэйзи — бабушки, которая каждый день делает мир чуточку лучше.

Мэйзи Форд живет в городе Халландей во Флориде. Она родилась в 1906 году и на данный момент является самой старой жительницей своего округа и второй по долголетию во всей Флориде. Она всегда носит светлый парик, яркую блузку с брошью-бабочкой и пользуется косметикой. Мэйзи любит говорить, что ее никогда не видели без розовой помады на губах. А еще она добавляет, что не зацикливается на прошлом. Замуж за своего первого мужа Гарри она вышла в начале 20-х годов, как раз после того, как женщины добились права голосовать. Ей было 16. «Когда Гарри попросил моей руки, я ответила: „О, только если ты купишь мне машину“», — смеется Мэйзи.

Овдовев, она переехала в Халландейл, где вскоре снова вышла замуж. «Тогда я играла в гольф и бридж и у меня была своя машина», — говорит Мэйзи. Хотя в гольф она больше играть не может, но все еще обожает бридж и маджонг. Она всегда была творческой личностью. Так, на свой 100-й день рождения Мэйзи сделала для гостей розовых бабочек из проволоки и бисера, и все это своими руками. А когда простое рукоделие ей наскучило, она начала вязать для благотворительности — поначалу для фонда Warm Up America. Мэйзи стала волонтером, когда ей исполнилось 100 лет: она начала вязать крошечные шапочки для новорожденных в госпитале Memorial Regional Hospital. Сейчас она вяжет по одной шапочке каждый день и сама доставляет их в госпиталь раз в месяц. В остальное время Мэйзи не покидает квартиру.

Долголетие явно семейная черта: дочери Мэйзи, Джоанн, в ноябре исполнился 91 год. Она приходит к матери каждый день. «Она всегда была роковой женщиной, прекрасным игроком в бридж и великолепным игроком в маджонг», — говорит Джоанн о маме. Стоит отметить, что благодаря вязанию Мэйзи познакомилась с лучшей подругой, Марлой, которая работает в госпитале. Разница в возрасте между Марлой и Мэйзи — 51 год. Марла помогает приятельнице навещать семьи с новорожденными детьми, для которых она вяжет шапочки. «Раньше она просто приносила шапки сюда и оставляла и поэтому волновалась, дойдут ли они до адресата», — вспоминает Марла. «Мы разговариваем о наших семьях», — делится Мэйзи. Взрослые дети Марлы живут в Филадельфии, и Мэйзи любит слушать рассказы о том месте, где выросла ее подруга.

Мэйзи набивает шапочки салфетками, чтобы изделие сохранило форму. «Я стараюсь подбирать цвета так, чтобы они сочетались друг с другом. Думаю, это красиво. Мне нравится все, что я делаю», — говорит женщина. Джоанн тоже помогает вязать, но не в таких количествах, как ее мать. До этого Мэйзи с дочерью вязали не меньше 50 шапочек в месяц, но сейчас немного замедлились и изготавливают примерно 35. Мэйзи говорит, что они уже не могут работать в прежнем темпе. «Вы можете представить, что скорость ее работы снизилась только в 112?» — смеется Марла. «Вязание помогает сохранять ее ум активным и регулярно контактировать с людьми, так что она не сидит все время в одиночестве. Волонтерство поддерживает ее и, надеюсь, поддержит и меня», — говорит Джоанн.

Свой 112-й день рождения, как и последние 5 лет до этого, Мэйзи отметила обедом в ресторане с близкими людьми. Она надеется, что и на следующий год сможет собраться там с дочерью, подругой Марлой и ее мужем, чтобы съесть вместе стейк.

Мэйзи — яркий пример того, что в любом возрасте важно не унывать и заниматься любимым делом. А как вы думаете, в чем секрет долголетия?