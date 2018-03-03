Парень столкнулся с интернет-мошенником из Либерии и перевернул его жизнь

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Интернет многогранен, и не все его грани одинаково прекрасны. В сети множество жуликов, которые любыми средствами пытаются добраться до наших денег. Но эта история американца с ником Pleasant Green и либерийского парня по имени Джоэл, начавшись как обычная попытка мошенничества, вдруг переросла в нечто совершенно неожиданное.

AdMe.ru рассказывает про человека, который решил из любопытства ответить на письмо мошенника из Африки.

Вот что рассказывает сам Pleasant Green на своем канале в YouTube: «Несколько месяцев назад мне пришло сообщение в Facebook от либерийца по имени Джоэл. Он писал, что ему нужна помощь, и просил прислать дорогую технику. Он обещал, что продаст ее на рынке в Либерии и разделит со мной выручку. Я понял, что это интернет-мошенник, но решил подыграть ему и узнать, к чему это меня приведет. Ведь чем больше времени он потратит на меня, тем меньше других людей он обманет».

«Я ответил, что не могу прислать то, что он просит, но у меня есть бизнес-предложение, которое может его заинтересовать. Я сказал, что занимаюсь фотографией и если он сфотографирует места, где он живет, и пришлет мне снимки, то я заплачу за те, которые мне понравятся. Он согласился и на следующее утро прислал фотографии. Они были ужасны. Скорее всего, он снимал на очень старый телефон».

«Меня удивило, что мошенник действительно решил попытаться. Он написал мне, что ждал божьей помощи через кого-то и верит, что я смогу ему помочь. Тогда я решил вложить немного денег в этого парня, чтобы понять, разводит он меня или действительно пытается улучшить свою ситуацию. Я отправил ему камеру за $ 40 долларов и попросил поснимать на нее. Фотографии были получше, но все еще очень плохие».

«Я написал, что если Джоэл хочет получить деньги за свои фотографии, ему придется научиться держать камеру прямо и снимать при достаточном освещении. И у него получилось! Некоторые снимки были просто потрясающими и передавали красоту и сложность жизни в Либерии».

«Я задумался, как мне оплатить работу Джоэла. Так что я сделал фотоальбом из его лучших фотографий и основал краудфандинговую кампанию. Я был поражен реакцией на нее. Люди со всего мира захотели помочь Джоэлу и купили его книгу. Всего мы продали 1 000 копий в 40 странах».

«Я пообещал Джоэлу, что мы разделим выручку пополам, и моя половина пойдет на благотворительность: я отдам свои деньги беднякам из Либерии. Я также спросил, чем я могу помочь жителям его страны. Он рассказал про нуждающихся детей, родители которых живут в нищете. Я спросил, что можно для них сделать, и он ответил, что больше всего детям не хватает школьных принадлежностей, канцтоваров, рюкзаков и стульев. Для 100 самых маленьких эти вещи обойдутся в $ 500. Я подумал, что теперь смогу понять, что Джоэл за человек. Он потратит эти деньги на детей или на самого себя? У меня все еще были его деньги, и я решил узнать, что произойдет дальше, и отправил их ему».

«Я обрадовался, когда узнал, что деньги дошли и Джоэл их снял. То, что случилось дальше, можно назвать чудом. Джоэл пошел в магазин и скупил все тетради, рюкзаки и канцтовары для детей в 5 ближайших школах. Он заказал такси, чтобы довезти все это. Я попросил Джоэла взять с собой камеру не только чтобы подтвердить его действия, но и чтобы показать другим, чего можно добиться, приложив немного усилий».

Американец решил сам поехать в Либерию — не только чтобы увидеться с Джоэлом, но и встретиться с руководителями разных предприятий, поделиться с ними опытом управления бизнесом и найти возможности для инвестирования. Pleasant Green начал собирать средства на поездку в Либерию на краудфандинговой платформе, но неожиданно необходимую сумму дал крупный спонсор, поэтому все собранные средства будут переданы либерийским детям. В конце февраля Pleasant Green наконец встретился с тем, кто когда-то хотел обмануть его. Американец подвел итог этой истории такими словами: «Когда людям дают шанс, они могут повести себя не так, как ты ожидаешь».

Понравилась ли вам эта история? Расскажите и вы о своих друзьях и знакомых, которые бескорыстно помогают другим людям.