Сотрудники Amazon каждый день берут на работу своих собак. В компании им всегда рады, и дело тут не только в любви к животным

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Возможность взять своего питомца с собой на работу — это большая редкость, тем более что не каждый вид деятельности позволяет создать комфортные и безопасные условия для животных на рабочем месте. Но если речь идет об офисе, то почему бы и нет? Во всяком случае, так решил ритейл-гигант Amazon, который не только позволил людям приводить своих собак на работу, но и создал для животных игровые площадки на территории своей штаб-квартиры в Сиэтле. В результате собаки стали своего рода внештатными сотрудниками, от присутствия которых компания только выигрывает.

AdMe.ru узнал подробности о жизни мохнатых «сотрудников» и был приятно удивлен тем, что на территории офисов Amazon нашлось место для 6 тыс. собак. Кто бы мог подумать, что такое возможно?

Все началось с того, что семейная пара сотрудников однажды привела на работу своего питомца — вельш-корги Руфуса. Пес моментально покорил сердца остальных работников компании и стал частью команды.

С милым и дружелюбным псом играли, его наперебой угощали вкусняшками, в шутку нажимали кнопки на клавиатуре при помощи его лап (совсем как хозяйка того корги, что вы видите на фото), а покупатели, узнав, что в компании есть собака, даже начали присылать ему подарки.

К сожалению, сегодня Руфуса уже нет с нами, но он прожил долгую и счастливую жизнь. И именно благодаря этому псу теперь каждый сотрудник штаб-квартиры Amazon в Сиэтле может брать с собой в офис свою собаку, что многие с удовольствием и делают.

На сегодняшний день в компании зарегистрировано около 6 тыс. собак, и некоторых из них вы можете увидеть на сайте Amazon: их фотографии появляются вместо стандартного сообщения об ошибке 404.

Как и людям, собакам в Amazon предлагают немало приятного: угощения в каждом офисе, площадка на 17-м этаже здания Doppler с поилками, игровыми снарядами, пожарными гидрантами и покрытием, имитирующим траву.

На территории штаб-квартиры нет недостатка в специальных пакетиках для уборки за питомцами, зато есть собачий парк, где четвероногие «сотрудники» могут побегать без поводка.

А еще в Amazon существует традиция каждый год устраивать фестиваль под названием Barktoberfest (от слов «bark» — «собачий лай» и «Октоберфест») — своего рода Хеллоуин для собак и их хозяев. И те и другие являются на него в костюмах. Словом, не рабочая среда, а просто сказка, по крайней мере для тех, кто без ума от собак.

Но желание угодить сотрудникам — это не единственная причина, по которой компания поощряет появление питомцев в офисе. По словам «собачьего менеджера» Amazon Лары Хиршфилд (Lara Hirschfield), животные неожиданным образом сблизили сотрудников, которые теперь ежедневно встречаются из-за своих собак.

Утверждение Лары Хиршфилд подкрепляется доводами ученых. Они выяснили, что присутствие собаки на рабочем месте подталкивает людей к сотрудничеству, а также делает их более общительными и дружелюбными по сравнению с теми работниками, в чьем офисе нет собак.

Впрочем, и без всяких научных исследований ясно, что счастливые сотрудники будут гораздо продуктивнее. А собаки прекрасно знают, как сделать своего человека счастливым.