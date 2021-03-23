9 знаменитостей, которые открыли для себя благотворительность по искреннему зову сердца

Многие звезды Голливуда занимаются благотворительностью, отзываясь на просьбы разных фондов или нуждающихся людей. Но у них, как и у любого человека, есть свои приоритеты, которые можно назвать настоящим велением души.

Мы в AdMe.ru решили узнать, какими добрыми делами знаменитости известны больше всего и куда их зовет сердце.

1. Орландо Блум защищает права детей

Орландо Блум еще в 2007 году стал работать с ЮНИСЕФ, а в 2009-м стал послом доброй воли. Свою деятельность Орландо в основном связывает с тем, что защищает права детей. Например, во многих странах Африки дети до сих пор имеют ограниченный доступ к чистой воде и качественным продуктам. Не говоря уже о стандартном и дополнительном образовании. Визиты Блума в Африку и другие страны повышают осведомленность организации о проблемах, и помощь поступает туда, где в ней нуждаются больше всего. При его содействии были построены детские центры, сады и школы, очистительные сооружения для воды. Также он помогает детям-беженцам и ребятам, которые пострадали от жестокого обращения.

2. Иэн Сомерхолдер помогает сохранить дикую природу

Любитель животных Иэн Сомерхолдер основал организацию, деятельность которой направлена на сохранение ресурсов дикой природы. Его фонд занимается многими важными вопросами, связанными с защитой растений и животных: борьба с недобросовестным отношением к природе; оказание помощи животным, попавшим в беду; курирование приютов; привлечение внимания к проблемам экологии. Страница фонда постоянно пополняется новостями, чтобы вовлечь как можно больше людей и дать им возможность поучаствовать в добром деле.

3. Майли Сайрус помогает людям бороться с заболеваниями

Эпатажная певица с добрым сердцем одним из важных дел своей жизни считает помощь людям, которые столкнулись с онкологическими заболеваниями. Инициативы разных организаций, направленные на борьбу с этой болезнью, она поддерживала с 16 лет и продолжает этим заниматься поныне. Кроме этого, Майли помогает фондам, которые борются с бедностью, а одна из причин того, почему она это делает, кроется в ее собственном детстве. Певица выросла в неблагополучном районе и прекрасно знает, что такое нужда.

4. Джессика Альба заботится о бедных семьях

Призвание Джессики Альбы — улучшать качество жизни детей и их родителей. Как мама 2 детей, она очень хорошо понимает, сколько сил и средств надо вложить в то, чтобы вырастить малышей. Актриса основала компанию, которая производит экологически безопасные средства для дома и детские товары. К слову, она не только продает их, но и передает бесплатно семьям с низким доходом. Это подгузники, одежда и другие товары первой необходимости. Джессика говорит о том, что уже сейчас рассказывает своим детям, как они могут помочь другим. «Например, если моя дочь получает новую игрушку, я прошу ее выбрать 2 игрушки, с которыми она не играет, и подарить детям, у которых их нет. Я также пытаюсь привить им мысль, что это как игра или соревнование: вы так много пожертвовали в прошлом месяце, можете ли вы сегодня отдать еще больше?»

5. Натали Портман спасает животных

Безусловная любовь актрисы к животным, конечно, отражается на ее благотворительной деятельности. Она спасает животных, поддерживая различные фонды, запустила свою линию обуви для веганов, а все вырученные с ее продажи средства направляет в фонд охраны дикой природы. Однажды Натали отказалась от подаренных ей кожаных туфель, заявив, что никогда не надевает обувь и одежду из кожи. Также актриса известна как человек, который поддерживает деятельность по борьбе с бедностью. Она является послом надежды FINCA International — организации, которая стремится предоставлять финансовые услуги предпринимателям с самыми низкими доходами в мире, чтобы они могли создавать рабочие места, наращивать активы и повышать свой уровень жизни.

6. Риз Уизерспун обучает женщин финансовой грамотности

Актриса занимается необычной благотворительностью. Она общается с молодыми женщинами и делает так, что они понимают: финансовая самостоятельность и независимость очень важны. Риз Уизерспун отлично знает о том, как достигать целей и добиваться успеха, а потому один из ее крупных проектов связан с обучением женщин финансовой грамотности. Она делает это, вкладывая средства и силы в работу фонда Girls Inc. Уизерспун и другие стипендиаты компании рассказывают о своем пути и участвуют в создании программы обучения, которая помогает молодым девушкам отыскать свое призвание, понять, как заработать и приумножить средства.

7. Дженнифер Гарнер поддерживает матерей и детей

Актриса, которая активно сотрудничает с организацией «Спасите детей», рассказывала, что ее волонтерство начиналось с помощи детям школьного и дошкольного возраста из малообеспеченных семей в сельских районах. Дженнифер активно участвовала в программах, которые давали возможность старшим детям получить образование, а малышам — хорошо развиваться и готовиться к школе. Но позже она обратила внимание на то, что поддержка нужна и мамам этих детей. Часто они живут в трейлерах, работают на износ, им не с кем поговорить о своих проблемах. Актриса начала навещать их, делиться своим опытом, помогать и рассказывать о том, как наиболее комфортно можно выстроить занятия с детьми и облегчить свою жизнь.

8. Эмма Уотсон борется за права женщин

Эмма Уотсон является послом доброй воли ООН и борется за права женщин. Она была назначена на этот пост в 2014 году и с тех пор прилагает все усилия к тому, чтобы расширить права и возможности женщин, особенно в неблагополучных районах мира. «Права женщин так неразрывно связаны с тем, кем я являюсь, с чем-то настолько глубоко личным и укоренившимся в моей жизни, что я не могу представить себе более захватывающей возможности», — делится актриса. Ее основная деятельность в данной роли — это проблемы доступа к качественному образованию для женщин и гендерное неравенство.

9. Бенедикт Камбербэтч добивается равной оплаты труда

Актера очень волнуют проблемы гендерного равенства в мире, и в своих интервью он не раз заявлял об этом. И важной частью этого равенства он считает одинаковую оплату труда как для мужчин, так и для женщин. В актерском мире тоже существует негласное правило: мужчины зарабатывают больше. Камбербэтч заявил, что он надеется использовать свою известность, чтобы предоставить женщинам возможности для развития карьеры, а его продюсерская компания занимается выпуском фильма, который рассказывает о родительстве с точки зрения матерей. Чтобы защитить права женщин, актер решился на неудобные поступки. Он отказывается от ролей, если узнает, что его коллегам-женщинам будут платить меньше, чем мужчинам. Своим примером он надеется привлечь внимание к этой проблеме и способствовать позитивным переменам.