9 веских причин завести домашнего питомца. Ведь он заменяет целую аптечку

17 1

21

6.5k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Так же как мы заботимся о домашних питомцах, они находят способы позаботиться и о нас. Например, кошки и собаки способны повышать наш иммунитет, понижать давление и даже унюхать серьезные заболевания, такие как диабет или рак. Поэтому питомец способен не только сделать нас счастливыми, но и здоровыми.

И если вы искали причину, чтобы завести домашнего любимца, то у AdMe.ru набралось целых девять таких причин.

9. Домашние животные уменьшают стресс и беспокойство

Во многих реабилитационных центрах живут кошки и собаки. Ведь домашние животные помогают выработке гормона окситоцина, который отвечает за привязанность, и уменьшают уровень гормона кортизола, который выделяется во время стресса или опасности. Кроме того, питомец оказывает влияние на развитие ребенка. Дети, у которых есть домашние животные, испытывают меньше стресса, быстро адаптируются в коллективе и имеют меньше психологических расстройств, когда вырастают.

8. Питомцы помогают людям с тяжелой болезнью

В некоторых случаях врачи могут рекомендовать своим пациентам завести себе питомца при трудноизлечимых болезнях. Было обнаружено, что животные мотивируют людей в борьбе с раком или психическим расстройством. А в рамках программы Paws for Purple Hearts обучают лабрадоров и ретриверов, которые помогают ветеранам справиться с посттравматическими расстройствами.

7. Животные помогают понизить кровяное давление и улучшить здоровье сердца

Кардиологи хвалят кошек и собак как отличных «борцов» с высоким кровяным давлением и болезнями сердца. Люди, которые завели собаку, в большинстве случаев забывали о проблемах с давлением. А сам процесс поглаживания кошки снижает риск сердечного приступа на 40 %.

6. Домашние животные чувствуют болезни

Животные с повышенным обонянием могут обнаружить даже самые мелкие изменения в человеческом теле. Собаки и кошки, чувствуя проблему, стремятся предупредить своих хозяев. Так, собаки способны обнаруживать рак молочной железы с точностью 88 %, а рак легких — до 99 %. Питомец помогает обнаружить рак, нарколепсию, мигрень и диабет на ранней стадии, чтобы человек принял меры.

5. Домашние животные уменьшают риск аллергии и астмы

Это может показаться нелогичным, ведь именно шерсть часто вызывает аллергию. Но исследования показывают, что дети, выросшие в доме с пушистым животным, имеют меньший риск возникновения аллергии и астмы и у них более сильный иммунитет по сравнению с теми детьми, у которых не было питомца. Это связано с тем, что животные обеспечивают естественную иммунотерапию и помогают организму человека адаптироваться.

4. Питомцы делают жизнь осмысленной

Специалист из приюта говорит, что домашнее животное помогает преодолеть одиночество и когнитивный спад. Это особенно важно, когда жизнь превращается в рутину или наступает старость и становится сложно найти смысл в каждом дне. Животное дает повод вставать утром, заботиться о нем и заставляет продолжать делать некоторые вещи.

3. Домашние животные держат нас с форме

Владельцы собак и кошек на 54 % чаще выполняют рекомендуемые для здоровья упражнения, чем те, у кого нет питомцев. Игры с фрисби, мячом или бросание палки помогают оставаться в форме и поддерживать здоровье.

2. Животные помогают знакомиться с людьми

Психологи считают, что домашнее животное особенно полезно для застенчивых и социально изолированных людей. Ведь питомцы дают много поводов «сломать лед», легко подойти к человеку и начать разговор. Иногда этот разговор может так и остаться на «собачьем» уровне, а может и привести к чему-то большему.

1. Главное: питомец будет любить вас безоговорочно

Будет ли питомец любить вас меньше, если у вас был плохой день? Нет. Он будет любить вас независимо от того, кем вы работаете, сколько зарабатываете и где живете. Он останется с вами в самый трудный момент и будет рядом несмотря ни на что.

Поделитесь с нами историей о своем питомце и о том, как он вам помогает.