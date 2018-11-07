9 шагов помощи бездомному животному, которые может сделать каждый человек

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По улицам городов бродят сотни бездомных животных. Одни из них были брошены людьми, другие никогда не знали, что такое теплый дом и забота. В различных странах по-разному стараются решить эту проблему. Некоторым государствам это уже удалось. Например, в Польше за бездомным животным по вашему вызову тут же приедет экополиция, которая позаботится о зверушке. К сожалению, далеко не везде существуют подобные условия. Поэтому нам самим стоит помогать тем, кто просит о помощи молча. Многие люди жалеют бездомных животных, но дальше этого дело не идет. Возможно, потому что не все знают, как правильно помочь коту или собаке, или считают, что это слишком сложно.

AdMe.ru решил подробно и в то же время просто рассказать, что можете сделать именно вы для бездомного животного.

Шаг № 1. Показать животное врачу

Итак, вы заметили на улице бездомное животное, которому нужна помощь, оценили свои силы и твердо решили ему помочь. Отметим сразу, что больше всего помощь нужна малышам, ослабленным и больным животным: шансы на самостоятельное выживание у таких котов и собак ощутимо малы. В первую очередь нужно доставить животное к врачу. Ветеринар осмотрит его, оценит состояние здоровья, назначит лечение, если это необходимо. А также расскажет о правильном уходе. Еще специалист проверит, нет ли у животного чипа или другой информации о хозяине.

Актер Том Харди известен своей большой любовью к собакам. Он не раз спасал бездомных животных.

Шаг № 2. Взять / пристроить на передержку

После посещения врача животному необходимо будет где-то жить — временно или постоянно. К сожалению, волшебного номера, по которому можно позвонить, а потом забыть о животном, не бывает. Приюты чаще всего переполнены, да и существуют они, как правило, на пожертвования неравнодушных людей. А волонтеры — такие же обыкновенные люди, как и вы. Просто они более опытные. Тем не менее у них также есть «настоящая» работа, семья, дом и личная жизнь. Но вот в чем вам точно не откажут ни в одном приюте — это в совете и нужной вам информации. В любом случае можно попытаться сначала обратиться в специализированный фонд или приют. Найти их можно в интернете по ключевым словам. Но стоит быть готовым к тому, что позаботиться о доме для животного, скорее всего, вам придется самостоятельно. Здесь есть 2 основных варианта. Вы можете приютить животное у себя дома, выделив ему уголок. Если у вас есть свои питомцы, новичка нужно определить в отдельное помещение на 2 недели, даже если визуально он совсем здоров.

дома, выделив ему уголок. Если у вас есть свои питомцы, новичка нужно определить в отдельное помещение на 2 недели, даже если визуально он совсем здоров. Или можно постараться найти передержку (временный дом) в интернете. Для этого вам нужно сфотографировать животное, внятно изложить его историю и четко попросить о помощи. Помните, что вы просите людей помочь, но не «спихиваете» на них животное, о котором приняли решение позаботиться. Оговаривайте все нюансы: кто будет покупать еду для животного, возить к ветеринару (если нужно), пристраивать и т. п. Обычно это делает куратор.

«Я нашел их в парке и принес в приют, — написал Том Харди на своей страничке. — Хочу найти им всем дом. Приходите посмотреть на них».

Шаг № 3. Поиск старого хозяина

После того как вы обеспечили животному безопасные условия, стоит озаботиться поиском дома. И начать нужно с розыска прежнего хозяина. Возможно, зверек просто потерялся. Расклейте бумажные объявления в том районе , где нашли животное.

, где нашли животное. Разместите сообщения на тематических сайтах , а также в зоозащитных группах в соцсетях, пабликах типа «Бюро находок» и т. д.

, а также в зоозащитных группах в соцсетях, пабликах типа «Бюро находок» и т. д. Вместе с тем проверьте тщательно тематические сайты и паблики: возможно, прежний хозяин уже давал объявление о пропаже своего друга.

Шаг № 4. Стерилизация

Если розыск прежнего хозяина не дал результатов, начинайте готовиться к поиску нового дома для животного. Если это взрослый кот или пес, тогда нужно обязательно провести стерилизацию или кастрацию. Это совершенно необходимая мера. Кошки и собаки плодятся с высокой скоростью, принося потомство численностью порой и по 8 малышей. Неконтролируемое размножение приводит к сотням бездомных животных на улицах, которых ждет тяжелое существование. Помните, что «хороших рук» на всех не хватит. К тому же научно доказана польза стерилизации для организма животного: так, благодаря этому уменьшается риск развития патологий репродуктивных органов в пожилом возрасте. Применение же химических контрацептивных средств, которые многие люди ошибочно считают альтернативой стерилизации, наносит огромный ущерб здоровью животного: впоследствии у питомицы могут развиться кисты, опухоли, пиометра и другие заболевания. Так что стоит стеризовать не только то животное, которое временно находится на вашем попечении, но и своего домашнего любимца.

Актриса Хилари Суонк призывает не покупать животное, а взять его с улицы или из приюта.

Шаг № 5. Найти новый дом

Итак, приходит пора найти животному новый дом. Сделайте красочные фотографии . Можно пригласить для этого фотографа, если среди ваших знакомых есть такие. Или поискать в соцсетях: некоторые любители или даже профессионалы в свободное время снимают бездомных котов и собак на безвозмездной основе — таким образом они помогают животным.

. Можно пригласить для этого фотографа, если среди ваших знакомых есть такие. Или поискать в соцсетях: некоторые любители или даже профессионалы в свободное время снимают бездомных котов и собак на безвозмездной основе — таким образом они помогают животным. Напишите цепляющий текст . Расскажите о животном, его привычках, навыках. О том, какой у него характер и, соответственно, какому человеку он идеально подойдет.

. Расскажите о животном, его привычках, навыках. О том, какой у него характер и, соответственно, какому человеку он идеально подойдет. Опишите, на каких условиях передается животное , и оставьте свои контакты.

, и оставьте свои контакты. Разместите объявление с фото на специализированных сайтах, распространите в соцсетях . Время от времени обновляйте пост.

распространите . Время от времени обновляйте пост. Подходите ответственно к выбору потенциальных хозяев: люди должны понимать, что животное — это ответственность, а не игрушка. А вы должны быть уверены, что тот, в кого вы вложили столько труда и души, окажется в надежных руках.

Кот в приюте и спустя год жизни в семье.

Шаг № 6. Помочь приютам

Если вы пока не готовы временно взять под свою опеку бездомное животное, можно помочь тем, кто уже не раз это делал, — приютам и волонтерам. Найдите в интернете приют вашего города, зоозащитную организацию или волонтеров, которые помогают животным. Помочь им можно разными способами. Кроме самого распространенного, финансового, существуют следующие. Помощь кормом . Конечно, у бездомных животных нет особого выбора, но желательно не покупать самые дешевые сухие корма: они вредны для здоровья зверушек. Лучше уточнить у волонтеров, что именно вы можете приобрести на посильную для вас сумму.

. Конечно, у бездомных животных нет особого выбора, но желательно не покупать самые дешевые сухие корма: они вредны для здоровья зверушек. Лучше уточнить у волонтеров, что именно вы можете приобрести на посильную для вас сумму. Помощь вещами . Позвоните и узнайте, что на данный момент требуется из вещей и предметов. Это может быть ветхая одежда для подстилок или бумага, влажные салфетки, пеленки, лотки, амуниция и многое другое.

. Позвоните и узнайте, что на данный момент требуется из вещей и предметов. Это может быть ветхая одежда для подстилок или бумага, влажные салфетки, пеленки, лотки, амуниция и многое другое. Лекарства. В приютах часто не хватает лекарств на всех подопечных. Выберите из списка того, в чем нуждаются подопечные, те лекарства, на которые у вас хватает средств.

В приютах часто не хватает лекарств на всех подопечных. Выберите из списка того, в чем нуждаются подопечные, те лекарства, на которые у вас хватает средств. Автомобиль. Очень часто требуется перевезти животное из одного временного дома в другой, свозить на прием к врачу и т. п. Если вы у вас есть авто и немного свободного времени, вы можете помочь таким образом. Предложите свою помощь по перевозке в тематических зоозащитных группах в соцсетях.

Очень часто требуется перевезти животное из одного временного дома в другой, свозить на прием к врачу и т. п. Если вы у вас есть авто и немного свободного времени, вы можете помочь таким образом. Предложите свою помощь по перевозке в тематических зоозащитных группах в соцсетях. Фотографии. Если вы умеете делать красивые фото, то можете помогать котам и собакам красивыми снимками, чтобы животные поскорее приглянулись кому-то и нашли свой дом.

Если вы умеете делать красивые фото, то можете помогать котам и собакам красивыми снимками, чтобы животные поскорее приглянулись кому-то и нашли свой дом. Реклама. Если у вас много свободного времени и постоянный доступ к интернету, вы можете помогать волонтерам в распространении информации о поиске дома для животных на тематических сайтах.

Эта собачка — в преклонном возрасте и с лишним весом. И все-таки ей посчастливилось встретить своего человека.

Шаг № 7. Взять животное из приюта

Если вы не готовы брать животное с улицы, всегда можно найти себе друга в приюте. Такие животные полностью готовы к жизни в новом доме и обычно крайне благодарны своим спасителям за подаренный шанс. Взяв животное из приюта, вы обретете друга, а на освободившееся место волонтеры смогут взять кого-то еще, чтобы помочь и ему тоже.

Шаг № 8. Стать волонтером

Если у вас хватает времени и энергии, вы можете присоединиться к команде зоозащитной организации или приюта своего города. Еще один вариант — посильная физическая помощь. Заранее обговорите, чем и когда вы сможете помогать. Например, у вас есть 3 свободных часа по субботам — вы можете приезжать в это время раз в неделю, прибираться в приюте, играть с животными, помогать с лечением и уходом и т. п.

От «забери меня домой» до «никогда меня не отпускай».

Шаг № 9. Помочь выжить в суровый период

Если по каким-то причинам вам не подходит ни один из вариантов, вы можете сделать самое простое — помочь животному пережить морозы или летний зной, покормив и напоив его. Летом ставьте в тенечке на улице миски с водой, чтобы животные могли утолить жажду. Зимой не ленитесь прихватить с собой небольшую пачку консервов, чтобы угостить встретившегося котика или песика: так они запасутся энергией для согревания и переживут как минимум еще один суровый день.

А вы помогаете тем, кто не может помочь себе сам?