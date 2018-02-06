15 историй, которые доказывают, что вместе мы можем изменить мир к лучшему

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Есть люди, которые появляются в самый неожиданный, но очень нужный момент. И иногда они жертвуют последним просто из добрых побуждений. Как, например, бездомный, который потратил свои единственные $ 20, чтобы помочь незнакомке, застрявшей на шоссе без бензина. А спустя время эта девушка в благодарность собрала для него $ 400 000. И это только одна из таких историй.

Эти истории часто «остаются за кадром», однако именно они позволяют снова поверить в человечество, в существование людей, которые творят добро просто так, не ожидая никакой похвалы или награды. AdMe.ru собрал 15 историй, которые наполнены верой в добро. А в конце статьи мы приготовили доказательство существования любви и сострадания не только у людей, но и у животных.

Девочка пожертвовала свои волосы детям, больным раком

7-летняя девочка собрала $ 750 000 на лечение своей подружки

7-летняя Дана из американского города Боулдер с помощью мамы основала фонд помощи своей подружке Миле, у которой выявили редкое смертельное заболевание — болезнь Баттена. Лечение этого недуга стоит примерно $ 700 000. Чтобы собрать такую огромную сумму как можно скорее, Дана вместе с мамой начали готовить печенье и продавать его соседям. А когда о Cookies 4 Mila узнало больше людей, печенье стали заказывать жители всей страны. На сегодняшний день маленькая героиня собрала более $ 750 000, так что Милу ждет спасительная операция.

6-летний мальчик подарил бездомным 170 пар обуви

6-летний Райдер из Ванкувера в один из дождливых дней увидел на улице бездомного, у которого не было зонта и даже обуви. Эта картина глубоко засела в сердце мальчика, и он вместе с родителями начал сбор денег, чтобы купить нуждающимся обувь. За 5 месяцев Райдер собрал более $ 7 000, на которые он приобрел почти 170 пар сапог, а также носки, перчатки и пончо.

Пенсионерку осудили на € 2 000 за сбор бутылок, а пользователи ей собрали € 7 000

Пенсионерка Анна Лееб (Anna Leeb) собирала пустые бутылки на центральном вокзале Мюнхена, чтобы немного подзаработать. Но после смены руководства вокзала ей запретили этим заниматься. Однажды Анна по привычке подобрала пустую бутылку, за что тут же была выведена охранниками за территорию вокзала. Мало того, суд назначил ей штраф в € 2 000. После публикации этой истории в газетах и в сети возмущению пользователей не было предела. Один из неравнодушных решил организовать кампанию по сбору средств на оплату несправедливого штрафа. И всего за несколько дней была собрана сумма, в несколько раз превышающая размер штрафа. Все средства были переданы пенсионерке.

Простые поступки делают мир добрее

Этот пожилой мужчина никак не мог решиться встать на эскалатор. Спустя несколько минут к нему подошел парень, взял его под руку и предложил помощь. Когда они спускались, дедушка тихо сказал, что однажды застрял на эскалаторе и теперь боится их. И если бы не этот добрый парень, он бы не решился спуститься.

Мужчина научил незнакомца завязывать галстук

Молодой парень сидел на станции метро и никак не мог правильно завязать галстук. Стоящая рядом женщина в красном пальто заметила это и попросила своего мужа научить парня правильно завязывать галстук. Мужчина без колебаний пошагово показал, как нужно это делать.

Полицейские постригли и одели бездомного

Маленький Уолт дарил пижамы приемным детям, а сейчас помогает бездомным

В 2015 году 5-летний мальчик Уолт из Сан-Франциско увидел рекламу компании, которая собирала ношеные детские пижамы и передавала их в семьи с приемными детьми. Это объявление так впечатлило Уолта, что он попросил родных и друзей дарить ему на все праздники только пижамы, которые он затем передавал приемным детям. Спустя некоторое время Уолт с помощью мамы создал фонд помощи приемным детям и всего за месяц собрал более $ 4 000. Уолт понял, что нужно помогать и тем, у кого нет своего дома. И вместе со своей сестрой стал волонтером в Фонде святого Антония — местной некоммерческой организации, помогающей бездомным и людям с низкими доходами.

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Продавец подарил дорогой миксер женщине, больной раком

Джереми работает в компании Vitamix, продающей миксеры-соковыжималки. Как-то в магазине он увидел женщину с платком на голове и разговорился с нею. Выяснилось, что она борется с раком и ей нужна была соковыжималка для здорового питания. Но купить прибор женщина позволить себе не могла, так как все деньги уходили на лечение. Некоторое время спустя Джереми подошел к женщине и подарил ей соковыжималку стоимостью более $ 400. Она не могла сдержать слез радости от той доброты, которую оказал ей этот незнакомец.

Бездомный помог девушке, потратив последние $ 20, в благодарность ему собрали $ 400 000

У Кейт Макклури по дороге в Филадельфию закончилось топливо. Она испугалась и не знала, что делать. Тут к ней подошел бездомный и попросил оставаться в машине, так как на улице небезопасно. Затем он ушел, а через 20 минут вернулся с канистрой бензина. Джонни — так звали мужчину — сказал, что потратил свои последние $ 20, чтобы Кейт могла вернуться домой. У девушки не было наличных, чтобы вернуть ему деньги. Поэтому она в течение следующих недель проезжала по этому маршруту и каждый раз передавала бездомному куртку, шапку, носки и еду. А в ноябре 2017 года девушка организовала кампанию по сбору $ 10 000 для Джонни, чтобы он смог начать новую жизнь. Но эта история так тронула сердца многих, что спустя всего 2 месяца было собрано более $ 400 000! На эти деньги Джонни хочет купить дом и пикап, а оставшуюся часть суммы пожертвует тем, кто помогал ему в последние годы.

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