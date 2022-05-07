8 твитов, которые доказывают, что настоящей любви не страшны преграды
Согласно исследованиям, слова любви и благодарности делают человека счастливее. Такие моменты дарят незабываемые впечатления, которые остаются с нами на всю жизнь.
Мы в AdMe.ru сделали подборку твитов, чтобы показать, что даже самый скромный жест доброй воли способен скрасить чей-то день.
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А как вы предпочитаете выражать свои чувства? Что из увиденного в сети за последнее время тронуло вас до глубины души?
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