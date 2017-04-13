8 историй о том, что добрые дела совершаются каждый день

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Каждый день помимо происшествий и стихийных бедствий на земле случаются и добрые истории, которые творят самые простые люди среди нас. Мы в AdMe.ru не перестаем восхищаться большими сердцами этих героев и спешим рассказать о них прямо сейчас.

Весь интернет восхищается самоотдачей этого врача

После невероятно тяжелой 28-часовой смены и 5 операций китайский хирург Ло Хэн буквально валился с ног, поэтому заснул прямо в коридоре больницы. Фотографии вмиг облетели интернет, и тысячи людей восхитились самоотдачей врача и преданности своему делу.

Посудомойщик стал совладельцем ресторана

62-летний гамбциец Али Сонко 14 лет работал посудомойщиком в известном датском ресторане Noma, а совсем недавно его назначили полноправным совладельцем заведения. Совладельцы уверены, что Али заслужил долю в их бизнесе, потому что стал настоящей «душой и сердцем ресторана», и коллектив ресторана полностью поддержал решение руководства.

В этой футбольной команде один за всех и все за одного

Бразильский футболист Эвертон Луис стал жертвой расистского скандала: во время матча фанаты противника скандировали обидные кричалки и вывесили оскорбительные баннеры. Футболист не выдержал давления и ушел со стадиона со слезами на глазах, но коллеги по команде не остались равнодушными — несколько игроков подошли к Луису и поддержали его в трудную минуту.

Ресторан, в котором можно получить необычную скидку

Владелец ресторана в Италии Антонио Феррари решил ввести в своем заведении скидку 5 % для семей, чьи дети вежливы и воспитанны. Он говорит, что около 30 % родителей в его ресторане не могут контролировать поведение своих детей, поэтому и решил ввести такой приятный бонус.

Пожарный, который спас собаку

Андрю Клейн работает пожарным в Санта-Монике, США. На одном из вызовов из горящего дома вынесли еле живую собаку, но мужчина не растерялся и принялся экстренно реанимировать животное. Хозяева и не надеялись, что пес выживет, но все закончилось хорошо.

Официант решил помочь накормить женщину-инвалида

Этот случай произошел в одном из кафе штата Иллинойс, США: пожилой мужчина и его супруга-инвалид обедали, но неожиданно к ним на помощь пришел официант. Молодой человек присел за стол и решил помочь накормить женщину, чтобы ее муж мог спокойно поесть.

Владелец автомобиля Tesla пожертвовал своим авто, чтобы спасти человека

На скоростном шоссе под Мюнхеном водитель автомобиля Tesla стоимостью более $ 100 тыс. увидел виляющий из стороны в сторону Volkswagen Passat. Поравнявшись с машиной, он обнаружил, что мужчина-водитель упал головой на руль и находится в бессознательном состоянии. Тогда водитель суперкара перестроился перед Volkswagen и с помощью своего автомобиля затормозил машину, тем самым спас мужчине жизнь.

Чемпион UFC подарил свой пояс мальчику, который победил рак

Несколько лет назад боец Коди Гарбрандт познакомился с мальчиком по имени Мэддокс Мэпл, больным лейкемией. Коди взял с Мэддокса обещание: он выиграет титул чемпиона, а мальчишка должен победить рак. Они сдержали свои клятвы, и Гарбрандт подарил Мэддоксу свой пояс.