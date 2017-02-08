7 историй о простых людях, изменивших мир в лучшую сторону

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Каждый день по всему миру множество благотворительных организаций трудятся на благо общества. В это же время на защиту всем тем, кто в этом нуждается, встают и простые люди. AdMe.ru собрал 8 вдохновляющих историй о служении любви и добру.

На улицах Саудовской Аравии устанавливают холодильники с едой для нуждающихся

Инициатива пошла от простого жителя Саудовской Аравии. Он поставил холодильник за ворота своего дома и призвал соседей поддержать его. Многие люди подходили и наполняли холодильник продуктами, а некоторые последовали примеру и сами организовали подобные «островки добра» возле своих домов.

Десятиминутка радости во Флориде

Мистер Крис — не простой школьный учитель, он преподает в группе детей с особенностями развития. Каждый день в школе он начинает с особого ритуала — десятиминутки радости, во время которой одаривает похвалой каждого подопечного. Крис пытается донести простую мысль о любви и милосердии к таким детям, и его инициатива очень успешна. Мистера Криса уже поддерживают миллионы подписчиков.

В приютах Нью-Йорка старым собакам помогают обрести дом

Марк Имхоф нашел способ помочь старым собакам, которых никто никогда не забирает из приютов. Совершенно добровольно он стал стричь и мыть престарелых питомцев, засидевшихся в приютах. Теперь, когда они выглядят совершенными красавцами, у них появился второй шанс!

В Петербурге открылась первая в стране бесплатная прачечная

Ей дали необычное название — «Культурная прачечная». Она работает круглый год без выходных и ежедневно обслуживает около 80 человек.

История самой счастливой слепой собаки

У слепой трехногой собаки Келлер необыкновенный хозяин. Джош увлекался сваркой металлов, и тут ему пришла мысль смастерить для своего питомца перевозное устройство. Теперь Джош и Келлер вместе колесят по своему родному Мариенвиллу, ни на минуту не расставаясь.

Доброе сердце спасателя из Бразилии

Удивительный человек Вилсон Каутино Мартинс уже долгое время спасает от смерти бездомных собак в своем родном городе Рио-де-Жанейро. На фото — пес Ассиси, чудом избежавший гибели от жестокого обращения бывших хозяев.

Общественный гардероб в Техасе

Эмилия Флорес из Техаса у дверей своего магазина устроила необычную гардеробную, в которой каждый нуждающийся имеет право взять пальто и спастись от холода, а каждый желающий может помочь, оставив теплые вещи. Эта акция работает уже вторую зиму подряд и пользуется большим успехом.