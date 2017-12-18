8 доказательств, что, собравшись вместе, люди способны творить настоящие чудеса

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У каждого из нас иногда опускаются руки, и все мы время от времени чувствуем бессилие перед навалившимися проблемами. И тогда к нам на помощь приходят родные, друзья, знакомые, а порой и незнакомцы с большим сердцем. AdMe.ru собрал добрые истории, читая которые, невозможно не поверить в то, что вместе мы способны на настоящие чудеса.

Подростка травили в школе, а теперь он дружит с самим Капитаном Америкой

В начале декабря жительница Теннеси Кимберли Джонс опубликовала в Facebook ролик со своим сыном Китоном. Школьник рассказал о травле в школе: его называют уродом, дразнят за то, что у него нет друзей, обливают молоком и кидаются едой. Китон плакал и спрашивал: «Почему они меня травят? В чем смысл? Что забавного в том, что ты берешь невинного человека и придумываешь, как сделать ему плохо?» Видео мгновенно стало вирусным — его посмотрели 22 млн раз. Подростка поддержали обычные люди и знаменитости, например Снуп Догг, Джастин Бибер и Марк Руффало, а Крис Эванс, который играет Капитана Америку, пригласил Китона в Лос-Анджелес на премьеру новых «Мстителей» в следующем году. Известный игрок в американский футбол Джарретт Гуарантано встретился с Китоном и назвал его «младшим братом, которого у него никогда не было».

Парень с синдромом Дауна потерял при пожаре свою коллекцию фильмов, которой очень дорожил, и люди помогли восстановить ее

34-летний Марк Орсилло живет вместе с родителями в Оровилле, Калифорния. У Марка синдром Дауна, и одой из самых ценных вещей на свете для него была его коллекция из 300 фильмов 90-х годов. Когда дом Марка, как и десятки других по соседству, полностью сгорел при мощном пожаре, коллекция сгорела вместе с ним. Марк в слезах рассказал об этом сестре Даниелле Дивине, и она написала в Facebook с просьбой пожертвовать DVD-диски с фильмами для ее брата. Пользователи не только полностью восстановили утерянную коллекцию, но и собрали $ 10 тыс. для семьи Марка, чтобы помочь им заново построить дом.

Девушка попросила пользователей найти игрушечный грузовик, который снят с производства, потому что ее брат с инвалидностью хочет получать на Рождество только его. И пользователи нашли!

У дизайнера из США Кэтрин Грэтчел есть брат Макс, ему 25, но у него разум 5-летнего ребенка. Он любит играть только с одной игрушкой — синим грузовиком от фирмы Tonka, и Кэтрин каждый год покупает ему такой в подарок на Рождество. Но игрушку давно сняли с производства, и найти ее каждый раз все сложнее. Брат часами играет с грузовичком, и они быстро ломаются. Макс очень внимателен и мгновенно отличает «подделку». Девушка обратилась к интернет-пользователям с просьбой помочь ей найти грузовичок. Пост Кэтрин заметили тысячи людей — они принялись искать синий Hummer у себя дома и в интернете, а также написали в компанию Tonka, которая обещала перерыть все свои склады в США и Китае и отправить столько машинок, сколько смогут найти, а также прислать огромный пакет других подарков для семьи Кэтрин Грэтчел.

Пользователи сети собрали $ 350 тыс. для бедного старика-мороженщика

Однажды житель Чикаго Джоэл Сервантес Масиас увидел на улице пожилого человека с тележкой, который продавал мороженое. Его все игнорировали, и Джоэлу стало жаль старичка. Он купил 20 пачек мороженого, а потом запустил краудфандинговую компанию, чтобы собрать $ 3 000 и устроить мороженщику выходные. Людей так тронула эта история, что всего за 4 дня было собрано $ 350 тыс. Джоэл разыскал мороженщика. Оказалось, что жена Фиденсио Санчеса больна, а после гибели дочери на его попечении остались маленькие внуки. Фиденсио планирует потратить собранные деньги на обеспечение семьи, а часть раздать другим нуждающимся.

На день рождения к 9-летнему мальчику не пришел ни один из 30 приглашенных. И тогда его бабушка попросила помощи в интернете

Второклассник Джеральд Гамильтон пригласил на свой день рождения 30 человек, и 12 из них согласились прийти. Но в назначенное время мальчик сидел за столом один. Его мама позвонила родителям приглашенных детей, но ответ был таким: «Мой ребенок не может дружить с вашим, потому что он „другой“». Дело в том, что Джеральд пережил несколько операций на головном мозге и немного отстает в развитии от одноклассников. Но он добрый и отзывчивый мальчик, который мечтает о друзьях. Его огорченная бабушка опубликовала пост на Facebook, где просила поздравить внука с днем рождения. Вскоре в их двери постучался полицейский с собакой и пригласил мальчика отпраздновать день рождения в компании пожарных и полицейских их городка. Джеральд также получил 1 000 поздравительных открыток от пользователей сети и множество подарков и приглашений на мероприятия.

Мужчина собирался спрыгнуть с крыши, но собравшиеся внизу прохожие сумели его отговорить

В Спрингфилде, США, мужчина собрался покончить жизнь самоубийством и залез на крышу дома. Был сильный ветер, и он то подходил к опасно раскачивающемуся краю крыши, то садился, свесив ноги вниз. Полицейские пытались уговорить его спуститься в течение 15 часов, но он отказывался с ними разговаривать. Помогли случайные прохожие — несколько десятков человек собрались внизу с табличками «Ты важен», «Все станет лучше», «Ты не одинок» и «Нам не все равно». Они также пели песню Билла Уизерса «Lean on Me». Через 6 часов мужчина спустился по подставленной пожарной лестнице и был доставлен в больницу.

Пользователи купили протезы собаке, попавшей в ловушку для медведей

Пес Форест бродил по лесу и попал в медвежью ловушку. Чем больше он сопротивлялся, тем туже затягивались ее стальные петли. Форест провел в западне долгие 2 недели. Чтобы выжить, он обгрызал кору с ближайшего дерева и лизал снег. Когда пса нашли, он уже умирал. Передняя и задняя правые лапы были сильно повреждены, и их пришлось ампутировать. История получила известность в сети, и польские пользователи собрали деньги на операцию по протезированию. Теперь Форест вовсю бегает на своих необычных искусственных лапах.

Глухонемой парень попросил людей из разных стран помочь ему сделать своей девушке предложение

Украинка Анна Давиденко, приехавшая в Бангкок, поделилась в Facebook необычной историей предложения руки и сердца: «Сегодня ко мне подошел парень. Он написал в телефоне: „Привет, я глухонемой, у меня к тебе вопрос. Ты откуда?“ Я ответила, что из Киева, Украина. Он написал, что не говорит и не слышит, а его девушка — да. И он хочет сделать ей предложение. И хочет, чтобы она услышала то, что он хочет сказать. Он собрал 6 человек из разных стран, и, когда девушка пришла, мы все по очереди проговорили 4 строчки на разных языках мира. Мы говорили и рыдали, потому что невозможно выдержать это без эмоций. В такие моменты понимаешь, что рамок нет. Никаких. Все рамки и границы в твоей голове. Такое вот рождественское чудо».

Бонус: девушка пообещала каждый день ходить в университет в дурацком костюме елки, если ее запись наберет 1 000 ретвитов. Пост ретвитнули 35 тыс. раз, и она выполнила свое обещание

1,000 retweets and I’ll wear this to all my classes for the rest of the semester pic.twitter.com/uzIDepK43k — Kelsey Hall (@kelseyhall1313) December 3, 2017