70-летняя женщина очистила 52 пляжа за год и доказала, что никогда не поздно заботиться о нашей планете

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Земля — наш единственный дом, но иногда мы забываем об этом. К сожалению, в данный момент природа кричит о помощи. Однако есть среди нас настоящие герои, которые действительно заботятся о спасении планеты, о ее будущем и делают все возможное, чтобы сохранить ее красоту.

Англичанка Пэт Смит осознает масштаб загрязнения и вносит большой вклад в решение проблемы. AdMe.ru вдохновился ее историей и хочет поделиться с вами.

Пэт Смит, 70-летняя бабушка из Великобритании, однажды увидела документальный фильм о загрязнении пляжей пластиком и очень обеспокоилась этой проблемой. Она не смогла заснуть ночью, а на следующее утро решила действовать. Пэт поставила перед собой задачу на наступающий 2018 год — очищать каждую неделю один пляж.

Люди в ее родном Корнуолле поддержали идею, и вместе с добровольцами и внуками Пэт выполнила обещание и очистила 52 пляжа в 2018 году. Но это не конец истории: она продолжает делать мир лучше.

Женщина запустила кампанию под названием «Последняя соломинка». Она видит свою миссию в том, чтобы повысить осведомленность о бесполезности и вреде пластиковых соломинок и очистить родной город и мир от этого мусора.

Соломинки для питья являются примером ненужного одноразового использования пластика в огромных количествах. Попадая в моря и океаны, пластиковые изделия убивают морских обитателей. Любая соломинка проживет дольше, чем каждый человек, существующий на планете Земля в данный момент.

Мы все несем ответственность за загрязнение мирового океана. И вместе мы способны спасти планету от мусора. Пэт Смит доказала, что всегда есть возможность изменить ситуацию к лучшему.