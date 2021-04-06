70-летний дворник из Томска покорил сеть. А потом в его жизни произошел поворот, достойный мексиканских сериалов

В феврале телеканал ТВ2 решил провести среди жителей Томска опрос, приуроченный ко Дню святого Валентина. 70-летний дворник Виталий Никифоров на вопросы журналистки ответил цитатой из The Beatles и признался, что 14 февраля планирует провести, читая книгу философа Алана Уотса «Путь дзэн». Затем пожилой человек перешел на французский и, поблагодарив корреспондентку, продолжил уборку территории. Ролик с участием Виталия стал популярным, и вскоре в судьбе романтичного дворника произошли грандиозные перемены.

Мы в AdMe.ru убеждены: жизнь порой преподносит такие лихо закрученные сюжеты, что запутаннее и не придумаешь. А судьба скромного дворника из Томска — лучшее тому доказательство.

Ролик с дворником-полиглотом молниеносно разлетелся по сети. Сюжет с его участием даже крутили на федеральных каналах. Агентство новостей ТВ2 разыскало прославившегося томича и взяло у него большое интервью. Виталий рассказал, что родился в Харбине (северо-восточный Китай. — Прим. AdMe.ru) «в семье эмигрантов». В молодости служил на Северном флоте, учился водолазному делу, работал механиком на подводной лодке. Много путешествовал, жил в Петербурге, на Кавказе, а в 1984 году приехал в Сибирь и остался там навсегда.

Поразивший сеть широким кругозором дворник признался, что высшего образования у него нет. Всему он учился сам, много читал. «Во многой мудрости есть много печали. Умножая знания, мы умножаем скорбь, — сослался мужчина на Екклесиаст и тут же добавил: — Но это не значит, что не надо учиться. Учиться надо». Когда-то Виталий Геннадьевич увлекался философией: изучал жизнь и изречения древнегреческих мыслителей, буддизм и дзен-буддизм, конфуцианство и даосизм.

Сейчас Виталий Геннадьевич лечится от пагубной зависимости в томском реабилитационном центре «Рука помощи». Работа дворником — одна из его обязанностей. Трудотерапия призвана помочь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, вернуться к нормальной жизни. В рамках программы мужчина также работал каменщиком, плотником-бетонщиком. «Вот человек, который всегда всем недоволен. Он ищет кого-то виноватых. Но не себя. Я считаю виноватым себя, — признался Виталий. — В том, что я неправильно поступал. Но считаю правильным приход сюда. Опуститься-то легко, подняться сложно. Но это было бы желание. День за днем. Шаг за шагом человек побеждает, а победителей не судят».

Спустя некоторое время после того, как ролик о дворнике-полиглоте показали по всей России, в редакцию ТВ2 пришло необычное письмо. В нем говорилось, что один из зрителей узнал в Виталии Геннадьевиче своего отца, которого искал уже много лет. Им оказался 45-летний Дмитрий Никифоров, проживающий в Калининграде. Он уже и не надеялся найти папу, как вдруг судьба преподнесла ему подарок. «22 февраля утром мама с работы звонит и говорит: „У меня для тебя сюрприз, есть подарок к 23 Февраля и дню рождения. Только так говорить не буду, зайди ко мне на работу“, — вспоминает Дмитрий. — Я прихожу, а у нее трясутся руки. Показывает мне трясущимися руками ролик и говорит: „Вот, вот он, нашелся!“».

После долгой разлуки отец и сын «общались, будто и не расставались», хотя и не виделись почти 40 лет. Дмитрий, как и папа, стал моряком. «Сейчас он на 2 месяца опять в моря ушел, там Амстердам, Голландия. Причем он моряк именно там, где я был: Немецкое море, Норвежское, возле Гётеборга, — рассказывает Виталий Геннадьевич. — Много своего я нашел в нем: уверенность, заинтересованность, веру, надежду, любовь». Пока что знаменитый дворник из Томска намерен продолжать лечение в центре реабилитации, чтобы, уже освободившись от зависимости, общаться с сыном чаще. С момента выхода видеосюжета жизнь главного героя кардинально изменилась: он прославился, обрел взрослого сына. Неравнодушные люди оказали фонду «Рука помощи» материальную помощь, а одна стоматологическая клиника даже вызвалась восстановить Виталию Геннадьевичу зубы.