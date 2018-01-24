7 талантливых людей, которые заставят покраснеть всех, кто жалуется на жизнь

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Жалость — худшее чувство, которое можно испытывать к человеку. Вместо нее каждому человеку нужны забота, поддержка и немного терпения. Мы в AdMe.ru решили сделать вдохновляющую подборку для всех, кто хотя бы раз говорил себе: «У меня не получится» или «Я на это не способен». В конце вас ждет небольшой бонус, железобетонное подтверждение, что, если сильно захотеть, можно и в космос улететь. Построив ракету из лего. Серьезно. А вдруг?

Джон Брамблитт никогда не видел своих картин

В 30-летнем возрасте от осложнений эпилепсии Джон потерял зрение. Справившись с депрессией и страхами, он нашел спасение в искусстве. И теперь Брамблитт — один из самых известных американских художников современности.

Чувство осязания заменило художнику зрение, он разработал особую технику создания картин. Эскиз он делает матовой краской, оставляющей на холсте ощутимый след, а затем по выступающим контурам находит нужный участок и заполняет его краской.

А теперь самое интересное: выбор краски и создание оттенков у Джона происходят также с помощью осязания. Масляные краски отличаются по структуре: одни более вязкие, плотные, другие более водянистые. Для получения нужного цвета художник просто смешивает краски до нужной консистенции.

Хью Герр из альпиниста стал протезистом

Когда Хью было 8 лет, он покорил свою первую вершину — гору Темп высотой 3 544 м. Мальчик подавал большие надежды и считался одним из самых перспективных альпинистов, но в 17 лет случилась страшная трагедия, которая, однако, не раздавила его, а, наоборот, окрылила. Из-за метели Хью со своим другом застряли в ледяных горах и не могли выбраться 3 дня, за это время парни получили сильнейшее обморожение. Нашему герою пришлось ампутировать обе ноги.

После операции Хью дал себе слово, что обязательно вернется в горы. Так началась его карьера в протезировании. Сначала он создавал протезы для себя из подручных материалов, но их нельзя было назвать удобными и облегчающими жизнь. Тогда парень выбрал путь науки — он окончил 3 университета, последний из которых Гарвард, где Хью Герр получил степень доктора наук биофизики.

Сегодня Хью Герр возглавляет исследовательскую группу в лаборатории MIT Media Lab, разрабатывая бионические протезы ног. Ученый считает, что человек не может быть неполноценным, неполноценны лишь наши технологии.

Найл ДиМарко с детства живет в полной тишине

Сложно поверить, что этот харизматичный красавец имеет какие-то проблемы со здоровьем, однако он неспроста попал в наш список. Несколько поколений ДиМарко имели проблемы со слухом, и Найла не обошла эта участь — он родился глухим.

Найл не может слышать даже с помощью слухового аппарата, но он отлично читает по губам и считает своим родным языком амслен — американский жестовый язык.

Если вкратце о достижениях ДиМарко, то перед вами модель, актер, а также победитель одного из сезонов шоу «Топ-модель по-американски» и «Танцы со звездами». Свои достижения Найл посвящает всем 70 млн глухих людей планеты, благодаря их за вдохновение каждый день стараться изо всех сил.

У ДжейСи Шайтена Тенета тату-машинка вместо руки

Шайтен потерял правую руку еще в детстве, но уже тогда он знал, что это не помешает ему стать крутым тату-мастером. Парню было тяжело найти художника, готового взять его в качестве ученика, из-за его инвалидности. Но там, где есть сильное желание, всегда найдется способ его исполнить.

Однажды Тенет, уже будучи тату-мастером-левшой, познакомился с инженером Жаном Луи Гонзалом, который создал для него уникальный протез с насадкой для набивания тату. Изначально он планировался как выставочный экспонат, кинетическая скульптура в стиле стимпанк, но Гонзал решил сделать его функциональным для своего друга.

Протез получился легким и управляется с помощью плеча. Но на этом инженер не хочет останавливаться, Гонзал надеется усовершенствовать свое творение, сделав его более подвижным в области запястья, чтобы Шайтену было удобнее работать.

У Гордея Трищенкова ограниченные возможности, но безграничная тяга к фотоискусству

Гордей — инвалид с рождения, на обеих ногах у него протезы, левой руки нет до локтя, у правой нет кисти. Но это не помешало ему окончить институт, обзавестись семьей и научиться зарабатывать на любимом хобби.

Почти всем своим профессиональным навыкам Гордей научился с помощью интернета. Он не считает себя неполноценным и своим опытом доказывает, что благодаря желанию и упорству можно многого достичь.

Тони Мелендеc играет на гитаре без рук

Композитор, певец и автор песен всю жизнь мечтал играть на гитаре, и отсутствие рук с рождения не стало для этого преградой.

Он приловчился играть на инструменте ногами и вскоре прославился на весь мир. Начиная с 80-х и до сих пор Тони дает концерты, написал книгу и регулярно проводит мотивационные тренинги.

Виктория Модеста — бионическая певица

Виктория получила родовую травму и до 20 лет пыталась вылечить свою ногу, но тщетно. И тогда девушка буквально сама умоляла врачей ампутировать конечность, ведь она увидела в этом не ограничение, а, наоборот, новые возможности.

Избавившись от «балласта», красавица словно окрылилась, открыв свое сердце новым победам. Виктория занялась моделингом и попробовала себя в музыке, где уже успела добиться немалых успехов.

Ее клип Prototype посмотрели более 8,5 млн человек, а ее портрет, нарисованный Джеймсом Страудом, стал украшением Национальной портретной галереи в Лондоне.

Бонус: парень сам сделал себе протез из старого вертолета лего