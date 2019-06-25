7 смелых женщин, которые прямо сейчас меняют мир

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Все мы восхищаемся первой нобелевской лауреаткой Марией Склодовской-Кюри, «мамой» программирования Грейс Хоппер, зачинательницей движения за права темнокожих Розой Паркс, математиком Адой Лавлейс и другими великими леди. Но и в наше время живут представительницы прекрасного пола, которые меняют историю.

AdMe.ru хочет рассказать именно о них — сильных, смелых и добрых женщинах, имена которых точно будут помнить и через 100 лет.

1. Надя Мурад

26-летняя девушка, которая в прошлом году стала лауреатом Нобелевской премии мира. Столь высокую награду ей вручили за донесение до общества информации об ужасном положении езидских женщин на территории Ирака. К сожалению, ее Надя Мурад узнала по собственному опыту. В 21-летнем возрасте она попала в плен к ИГИЛ и стала сексуальной рабыней. После 3 месяцев ада девушке чудом удалось сбежать. Вместе с беженцами она добралась до Германии, где выступила в ООН, написала книгу и начала правозащитную деятельность. Надя решила сделать все для прекращения страдания своих соотечественниц. «Террористы просто не могли представить, что у какой-то езидской девушки хватит смелости рассказать всему миру в деталях о том, что они с нами сделали. Мы бросаем им вызов, не позволяя их преступлениям остаться безнаказанными. Каждый раз, когда я рассказываю свою историю, я чувствую, что отнимаю у террористов немного власти», — говорит Мурад.

2. Мелинда Гейтс

Филантроп, предпринимательница и супруга Билла Гейтса. Вместе с мужем основала благотворительный фонд, который является одним из самых крупных в мире. На улучшение здравоохранения, преодоление голода в странах третьего мира, сохранение окружающей среды, борьбу с тяжелыми заболеваниями и другие важные проекты Мелинда с мужем уже пожертвовали больше $ 40 млрд. В последнее время приоритетом для Гейтс стал вопрос о помощи девушкам со всего мира. Американка говорит о планировании семьи, контроле над рождаемостью, праве на образование, поддерживает женский бизнес и подает пример активной позиции человека, которому не все равно. «Я считаю, что самодостаточные женщины изменят общество», — уверена Мелинда.

3. Малала Юсуфзай

Про Малалу заговорил весь мир, когда этой девочке из Пакистана было всего 11 лет. Тогда она вела блог, в котором описывала жизнь при режиме талибов и рассказывала об ограниченном доступе к образованию в своей стране. Не по-детски смелая и осознанная критика не понравилась боевикам радикального исламского движения. В 2012 году они начали готовить покушение на Юсуфзай. Талибы ворвались в школьный автобус и закричали: «Кто здесь Малала?!» «Я — Малала», — бесстрашно ответила девочка и сразу же получила пулю в голову. «В тот день умерли все мои страхи», — скажет она потом. Врачи спасли Малалу, и, когда девочка поправилась, она смогла рассказать свою историю в ООН. Юсуфзай заметила, что сейчас 57 млн детей во всем мире (31 млн из них — девочки) не посещают школу и она собирается сделать все возможное, чтобы это изменилось. За то, что тема образования в развивающихся странах зазвучала с новой силой, Малале вручили Нобелевскую премию мира.

4. Насрин Сотуде

Иранский юрист, которая не раз защищала оппозиционных активистов, поднимала вопрос о равноправии мужчин и женщин в своей стране, рассказывала о политических преступлениях. В 2018 году Насрин Сотуде приговорили к 38 годам тюрьмы и 148 ударам плетью. Ее обвинили в сговоре против национальной безопасности, распространении пропаганды, нарушении общественного порядка, а также выступлении в суде без хиджаба. Сейчас она находится в тюрьме, и хотя весь мир понимает, что Насрин пострадала из-за защиты прав иранских женщин и смелых высказываний о свободе, спасти ее может только ООН. Весной 2019 года верховный комиссар ООН по правам человека уже посетила Иран, поэтому есть надежда, что Сотуде выйдет на свободу.

5. Опра Уинфри

Многие знают Опру Уинфри как главную телеведущую Америки, но первая темнокожая женщина-миллиардер в истории заслуживает и того, чтобы о ней говорили как об одной из самых щедрых знаменитостей. Уже несколько лет в ЮАР работает школа, которую основала Опра. Уинфри мечтает, чтобы у девочек из бедных стран была возможность учиться. На выпускные в этой школе знаменитость приезжает лично, а самым талантливым детям помогает поступить в ведущие университеты мира. На развитие образования телеведущая уже потратила больше $ 400 млн. И останавливаться не собирается.

6. Лейма Роберта Гбови

Активистка-миротворец из Либерии, которая уверена, что только матери могут по-настоящему изменить общество. Во время гражданской войны в своей стране организовала движение женщин за мир. Они начали выступать с протестами и обратились к президенту: «В прошлом мы были безмолвны, но убийствами, изнасилованиями, бесчеловечным обращением, болезнями и уничтожением наших детей и семей война научила нас тому, что будущее стоит за словами „нет“ насилию и „да“ миру! Мы не отступим, пока мир не восторжествует». Деятельность движения Гбови стала одним из главных факторов прекращения гражданской войны в Либерии и прихода к власти первой женщины-президента в истории Африки. В 2011 году за ненасильственную борьбу за права женщин Лейма получила Нобелевскую премию мира. Вместе с ней эту высокую награду получили Элен Джонсон-Серлиф (собственно, та самая первая женщина — президент Либерии) и Тавакуль Карман из Йемена, которую называют «матерью революции» в ее стране.

7. Грета Тунберг

Год назад эта девочка отказалась ходить в школу по пятницам и вместо этого начала выходить с одиночным пикетом к зданию шведского парламента. Грета призывала обратить внимание на изменения климата и начать уделять больше внимания экологии. Вскоре к Тунберг присоединился весь мир. Теперь миллионы школьников (и взрослых тоже) поддерживают ее движение Fridays for Future («Пятницы ради будущего») и повторяют за своей героиней простые, но мудрые слова: если не протестовать сегодня, то у нас не будет завтра. За год Грета успела получить множество наград (не исключено, что скоро ей вручат и Нобелевскую премию), прочитать лекцию на конференции TED, выступить в ООН и стать одной из самых заметных экологических активисток современности.