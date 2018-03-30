7 писем, которые написали обычные дети с простой целью — изменить мир к лучшему

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Взрослым часто бывает сложно решиться спросить о свободной вакансии или нескольких днях отпуска. Но дети, к счастью, лишены предрассудков, в отличие от взрослых. Поэтому они запросто могут написать письмо во всемирно известную компанию или лидеру любого государства. И с присущей им непосредственностью решить между делом вопросы политики или гендерного неравенства.

AdMe.ru выбрал 7 самых смелых детей, которые уже в юном возрасте были готовы менять мир к лучшему и у которых нам есть чему поучиться.

1. Мальчик написал в Пентагон и предложил свою модель корабля

Пользователь Reddit под ником Schmal написал, что в 1978 году, когда ему было 11 лет, он отправил в Пентагон свой рисунок с изображением «подлодки-самолета», которую можно было бы разработать. Через месяц ребенок получил письмо от патентного консультанта Военно-морского министерства США, которого звали Роберт. В письме было сказано, что присланный мальчиком «дизайн» хорошо изучили. А также дано объяснение, почему Пентагон не может принять его. Например, у «подлодки-самолета» были слишком большие крылья, а некоторые элементы не являлись оригинальными. В конце письма Роберт поблагодарил парня за инициативу и выразил надежду, что тот поймет, почему его вариант не подходит.

2. В детстве Меган Маркл написала Хиллари Клинтон из-за сексистской рекламы

Когда будущей невесте принца Гарри Меган Маркл было 11 лет, она написала письмо первой леди США Хиллари Клинтон и телеведущей канала Nickelodeon Линде Эллерби. Все дело в том, что реклама средства для мытья посуды показалась девочке сексистской. После этого телеканал Nickelodeon снял сюжет о Меган. А компания Procter & Gamble, выпустившая тот рекламный ролик, отредактировала его: в нем заменили слово «женщины» на слово «люди».

3. Американка Саманта Смит написала Андропову и спросила, не начнется ли ядерная война

Американская школьница из штата Мэн Саманта Смит в 1982 году написала письмо Юрию Андропову в самый разгар холодной войны. В нем она спросила, не начнется ли ядерная война между Россией и США. Ее письмо опубликовали в советской газете «Правда». В ответном письме Андропов объяснил, что в СССР никто не хочет войны с США. И пригласил американку посетить свою страну. Девочка побывала вместе с родителями в Москве, Ленинграде, а затем в пионерском лагере «Артек».

4. Девочка Кэти написала в Google, чтобы папе дали отпуск



Маленькая девочка Кэти написала письмо работодателю своего отца — в компанию Google. Она объяснила, что у него только один выходной в неделю, а именно в субботу. А она хотела бы, чтобы он отдохнул и в среду, так как у него как раз в среду будет день рождения. А еще и лето за окном. Ей пришел ответ, в котором от лица компании старший дизайнер-менеджер Даниэль Шиплакофф поблагодарил ее отца за хорошую работу и дал ему целую неделю отпуска.

5. Семилетняя Шарлотта написала в компанию Lego и спросила, почему у игрушек для девочек нет мужских профессий

7-летняя Шарлотта Бенджамин написала письмо в компанию Lego. Девочку расстроил гендерный дисбаланс игрушек. Она призналась, что отправилась в магазин и увидела, что игрушки для мальчиков работали, плавали с акулами, спасали людей, а игрушки для девочек только сидели дома, ходили на шопинг и на пляж. Шарлотта попросила Lego сделать больше игрушек для девочек, чтобы они тоже могли отправляться в приключения и веселиться. Письмо Шарлотты стало вирусным. Его ретвитнули в Twitter несколько тысяч раз.

6. Девочка Хлоя написала в Google, чтобы получить там место, когда она окончит школу

Многие дети задумываются о своей карьере заранее. Пусть и не без помощи родителей. Так, 7-летняя Хлоя Бриджуотер не побоялась написать в Google и попросить для себя в будущем работу в компании. Маленькая британка пояснила, что она любит компьютеры и роботов, а также свой планшет Kindle Fire, поэтому написание этого письма для нее было вполне логичной вещью. Ответ малышке пришел от самого Сундара Пичаи, генерального директора Google. Он похвалил Хлою, сказал, что нужно следовать за своей мечтой, и в конце письма добавил, что с нетерпением ждет ее в Google, когда она окончит школу.

7. Девятилетний Джек Дэвис написал в NASA, потому что мечтает там работать

9-летний Джек Дэвис написал письмо в NASA, так как в будущем хочет работать в департаменте планетарной защиты. Мальчик объяснил, что он подходит для этой работы, потому что сестра называет его инопланетянином и он пересмотрел все фильмы про пришельцев. Джеку пришел ответ от директора планетарного научного отдела NASA Джеймса Л. Грина, который ему объяснил, что для этой должности необходимо иметь опыт работы инженером как минимум год. В конце письма директор добавил, что однажды надеется увидеть Джека в NASA.

Знаете ли вы других детей, которые писали письма известным людям или в крупные компании? А может, такими детьми были вы сами?