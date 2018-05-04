7-летний мальчик из США заработал на колледж, занимаясь любимым делом, и эта история вдохновит даже скептиков
В детстве всех нас часто спрашивали, кем мы хотим стать, когда вырастем. Райану Хикману (Ryan Hickman) всего 7 лет, и он уже точно знает, чем будет заниматься в жизни. Он твердо решил, что хочет помогать планете, и уже основал свой собственный небольшой бизнес.
Мы в AdMe.ru узнали, чем занимается Райан сейчас и как появилась его маленькая мечта, которая привела к большим свершениям.
Впервые Райан узнал о процессе переработки в возрасте 3 лет, когда отец взял его с собой в центр переработки отходов, куда сдавал мусор. Отец Райана рассказывает, что мальчику очень понравилось кидать бутылки в приемник. Он получил за это пару долларов и был очень этим доволен.
Вернувшись домой, Райан захотел рассортировать все свои мелкие вещи, а после этого дал родителям понять, что хочет сортировать и сдавать и соседский мусор. Тогда его папа и мама раздали всем соседям мусорные мешки, чтобы план мальчика мог воплотиться в жизнь.
4 года спустя «бизнес» Райана обрел серьезный размах. Он даже создал собственную компанию Ryan’s Recycling, и сейчас она охватывает 5 районов и обслуживает 40 клиентов. Мусор Райан сортирует в 8 контейнерах у себя на заднем дворе. Раз в несколько недель мальчик вместе с родителями посещает центр переработки, чтобы сдать собранные отходы.
С момента основания компании уже передано на переработку более 22 тонн мусора и 200 тыс. консервных банок и бутылок. Внушительную заработанную сумму в $ 10 тыс. мальчик уже отложил на будущую учебу в колледже, на банковский счет, открытый родителями.
Кроме того, что Райан делает наш мир чище, он передал уже более $ 1 600 на благотворительность и стал самым юным амбассадором центра защиты морских млекопитающих Pacific Marine Mammal Center, специально для которого придумал дизайн футболок для благотворительности с логотипом своей компании — надписью «Ryan’s Recycling».
Родители Райана признаются, что дело сына повлияло и на их собственные привычки. Мама мальчика рассказывает, что теперь ни она, ни ее муж не могут пройти мимо валяющейся на земле бутылки или банки, не подняв ее. Она говорит, что Райан с большой страстью и ответственностью относится к этому делу и очень любит заряжать своим энтузиазмом других.
В 2018 году Райан выступил на благотворительном вечере WE Day в Калифорнии. WE Day — это ежегодное мероприятие, организуемое международным фондом Free the Children, который осуществляет помощь детям и подросткам по всему миру. В частности, фондом реализуются несколько проектов по строительству школ, также организация оказывает содействие в развитии бедных регионов мира, обеспечивая их население питьевой водой, питанием и медицинской помощью.
Мы думаем, что Райан — крутой. И он на своем примере доказал, что любая мечта осуществима, если начать с себя. Кто знает, возможно, через несколько лет мы увидим его новый, еще более полезный проект. Или, быть может, он станет известным изобретателем либо предпринимателем.
А кем мечтали стать в детстве вы и удалось ли вам это?
Фото на превью Damion Hickman / facebook, Damion Hickman / facebook