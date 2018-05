7-летний мальчик из США заработал на колледж, занимаясь любимым делом, и эта история вдохновит даже скептиков

В 2018 году Райан выступил на благотворительном вечере WE Day в Калифорнии. WE Day — это ежегодное мероприятие, организуемое международным фондом Free the Children, который осуществляет помощь детям и подросткам по всему миру. В частности, фондом реализуются несколько проектов по строительству школ, также организация оказывает содействие в развитии бедных регионов мира, обеспечивая их население питьевой водой, питанием и медицинской помощью.