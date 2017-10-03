7 фотографий «Титаника II», который отправится в плавание через пару лет

Трагически затонувший «Титаник» стал самым известным лайнером в истории, но еще до своего первого и последнего рейса он заставил говорить о себе повсюду. Кажется, спустя век весь мир снова будет обсуждать роскошное судно, но на этот раз — его близнеца, «Титаник II».

AdMe.ru предлагает взглянуть на амбициозный проект «Титаник II», который обещает нам практически полную копию нашумевшего лайнера. Может, пора копить на билет?

Идея воссоздать «Титаник» пришла в голову Клайву Палмеру (Clive Palmer), австралийскому бизнесмену и политику. Он намеревается сделать «Титаник II» максимально похожим на оригинал, за исключением изменений, которых требуют современные правила техники безопасности.

Кроме того, всем пассажирам будут выдавать одежду начала XX века, а шлюпок хватит на всех, в отличие от «Титаника».

К сожалению, дата 1-го рейса переносилась уже два раза (последней был 2018 год), так что всем фанатам дорогостоящих лайнеров придется подождать.

Фото на превью Bernard Walker, East News

5 На склад!
17 Комментарии
  • 3 октября 2017
  • 17
  • 6552

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!