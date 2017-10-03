7 фотографий «Титаника II», который отправится в плавание через пару лет

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Трагически затонувший «Титаник» стал самым известным лайнером в истории, но еще до своего первого и последнего рейса он заставил говорить о себе повсюду. Кажется, спустя век весь мир снова будет обсуждать роскошное судно, но на этот раз — его близнеца, «Титаник II».

AdMe.ru предлагает взглянуть на амбициозный проект «Титаник II», который обещает нам практически полную копию нашумевшего лайнера. Может, пора копить на билет?