7 детей, которые делают этот мир лучше, пока мы с вами сидим в интернете

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Весь мир активно обсуждает 16-летнюю активистку Грету Тунберг, которая не стесняется высказывать взрослым и очень влиятельным людям свои претензии. Одни считают ее героем, другие — наивной девочкой, которую используют в политических интересах. Ну а третьи уверены, что дети вообще не имеют права разговаривать в подобном тоне со старшими.

Мы в AdMe.ru убеждены, что право на собственное мнение не имеет возраста. Более того, некоторые дети заслужили говорить с сильными мира сего так, как считают нужным, ведь в свои юные годы они уже сделали столько, сколько дано успеть не каждому взрослому.

Дилан Зигель

Когда Дилану Зигелю было 6 лет, он узнал, что его друг Иона серьезно болен: у того диагностировали редкое генетическое заболевание, при котором печень не может перерабатывать гликоген в глюкозу. Мальчик очень удивился, что его ровесник не может есть шоколад, и решил ему помочь. Мама Дилана предложила готовить лимонад или продавать домашнее печенье, чтобы собрать немного денег на лечение Ионы, но ее сын пошел другим путем: он написал книгу «Шоколадный батончик», стал продавать ее через интернет, а вырученные деньги — жертвовать ученым, которые исследуют редкую болезнь друга. Сейчас Дилану уже 12 лет и он смог собрать $ 1,5 млн. Они до сих пор лучшие друзья с Ионой. Лечащий врач Ионы и ведущий исследователь его болезни Дэвид Вайнштейн говорит, что он несколько раз почти отказывался от дальнейших разработок из-за недостатка финансирования. Благодаря Дилану он смог продолжить работу.

Рэйчел Бэквис

Прозвучит грустно, но 8-летняя Рэйчел Бэквис спасла десятки тысяч людей от жажды ценой своей жизни. В 2011 году она узнала, что многие жители Африки страдают от нехватки питьевой воды. Тогда девочка уговорила родителей не отмечать ее день рождения, а деньги, которые друзья и родные планировали потратить ей на подарки, перечислить на благотворительный счет, указанный на ее страничке в интернете: Рэйчел планировала потратить их на помощь африканцам. Она хотела получить всего $ 300: этих денег должно было хватить на то, чтобы спасти 15 человек, но ей не хватило почти трети. А через 1,5 месяца она оказалась единственной жертвой ужасного ДТП, в котором столкнулись 13 автомобилей. Рэйчел впала в кому. Родственники, друзья и просто люди, знакомые с ситуацией, стали жертвовать деньги на ее спасение: они переводили их на ее благотворительный счет. Но вскоре стало ясно, что Рэйчел не придет в сознание, и ее отключили от аппаратов жизнеобеспечения. Органы девочки были пожертвованы другим детям. Акция по сбору средств, объявленная Рэйчел, закончилась в октябре 2011 года. К этому времени на ее счету значилась сумма в $ 1 265 823. Эти деньги помогли решить проблему нехватки питьевой воды для более чем 60 тыс. нуждающихся.

Ачинтья Нильсен

Ачинтья Нильсен — королева красоты Индонезии — 2017. Но, пожалуй, главная ее заслуга в том, что она помогает сохранить свою страну тем райским уголоком, который мы знаем. Еще в школе красавица работала над проектом автобусов, которые вместо бензина ездят на обычном растительном масле. Сейчас именно такой транспорт развозит учеников в знаменитой «Зеленой школе» на Бали.

Кэти Стальяно

11 лет назад 9-летней Кэти дали в школе задание вырастить кочан капусты. Ответственная девочка очень заботилась о кочане, и тот вырос весом 18 кг. Школьница не знала, что ей делать с таким огромным овощем, но однажды она увидела бездомных, стоящих в очереди за бесплатным обедом. Тогда Кэти решила отдать капусту в приют. Девочке предложили самой принять участие в раздаче супа, сваренного из ее капусты. Оказалось, что кочана хватило на 275 порций. Так у ребенка родилась недетская мечта — спасти мир от голода. Вскоре школьница основала свой благотворительный фонд — Katie’s Krops. Спустя 11 лет овощи для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, выращивались уже в 100 садах, разбросанных по всем Штатам. Тысячи детей по всей стране не жалеют сил, работая над тем, чтобы покончить с голодом в своих общинах.

Павел Абрамов

9-летний мальчик из Арзамаса рисует портреты домашних животных. Но не для того, чтобы заработать карманные деньги: в качестве оплаты Паша берет продукты для бездомных собак и кошек. Эта идея пришла юному художнику чуть больше года назад — в начале летних каникул. Сейчас Паша помогает единственному в Арзамасе приюту для животных. В обмен на картины он просит купить для приюта каши, мясо, дезинфекторы, цепи или ошейники — в зависимости от того, что необходимо в данный момент. Сначала художник обязательно отдавал картины при личной встрече и просил, чтобы на ней обязательно присутствовала модель — очень уж ему было интересно вживую увидеть котика или собаку, которую он рисовал. Но сейчас ребенку поступают заказы и из других городов России.

Кртин Нитхиянандам

Юный британец индийского происхождения Кртин Нитхиянандам имеет все шансы стать звездой медицины. Когда ему было 15, он разработал потенциальный тест на болезнь Альцгеймера, который может диагностировать недуг за 10 лет до появления первых симптомов. Более того, с помощью метода Кртина, возможно, неизлечимую болезнь смогут победить. Подросток разработал антитело, которое может проникать в мозг и прикрепляться к нейротоксическим белкам, появляющимся на первых стадиях заболевания. Последние лабораторные тесты даже показывают, что эти антитела «надевают наручники» на токсичные белки, не давая им развиваться дальше, что потенциально может остановить развитие Альцгеймера.

Отом Пелтьер

Более 140 индейских племен, проживающих в Канаде, до сих пор не имеют доступа к чистой питьевой воде. Поэтому 13-летняя Отом Пелтьер встала на защиту соплеменников. Об этой активистке знают, пожалуй, только в Канаде: девочка прославилась после того, как приняла участие в заседании Ассамблеи Первых Наций (индейских племен, населявших канадские земли задолго до того, как туда пришли европейцы) и вручила премьер-министру Канады Джастину Трюдо традиционный дар воды. Девочка хотела произнести речь, но расплакалась, как только подумала о решении премьер-министра утвердить проект о расширении Трансгорного трубопровода. Она обратилась к Трюдо: «Я не довольна решением, которое вы приняли. Это решение неправильное, для моего народа это плохо», — сказала Отом. «Я понимаю», — ответил премьер-министр. В 2017 году Отом стала номинанткой на детскую Нобелевскую премию — Международную детскую премию мира.