7 человек, поступки которых сломали измеритель крутости

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Эти люди жили самой обычной жизнью, но в какой-то момент им пришлось принять решение, от которого зависела судьба других людей или их собственная. Они обезоружили преступника, исполнили мечту или просто хорошо сделали свою работу — и стали героями.

AdMe.ru собрал истории совершенно разных людей, которые столкнулись со сложностями, победили и вдохновили этим весь мир. А в конце статьи вас ждет бонус — история про обычную маму, которая просто хотела помочь сыну стать увереннее.

Ученик спас одноклассников во время стрельбы в школе

Энтони Борхес, 15-летний ученик школы Марджори Стоунман Дуглас, в Паркленде, штат Флорида, где были застрелены 17 человек, спас 20 одноклассников, забаррикадировав дверь и подпирая ее своим телом. Преступник выпустил в Энтони 5 пуль, но он выжил и выздоравливает. Пользователи сети уже собрали на его лечение $ 743 тыс.

За 20 лет службы полицейский отговорил от самоубийства 200 человек

Полицейский Кевин Бриггс патрулирует знаменитый мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско более двух десятков лет. Этот мост не только туристическая достопримечательность, но и магнит для потенциальных самоубийц. Кевин обладает даром отговаривать людей, которые решили свести счеты с жизнью, от этого отчаянного шага. Коллеги «стража Золотых ворот» подсчитали, что полицейскому удается спасти в среднем двоих человек в месяц. Вот выступление Кевина на TED.

Девушка в 16 лет покорила Северный и Южный полюса, хотя до этого не умела ходить на лыжах

Австралийке Джейд Хеймистер всего 16, но она смело воплощает свои мечты в реальность: девушка покорила Северный полюс, пройдя на лыжах 150 км при экстремально низкой температуре и таща за собой сани весом с нее саму, пересекла Гренландию и покорила Южный полюс, став одним из 140 человек за всю историю, которым это удалось. После выступления Джейд на телеканале TED, где она рассказала о своем опыте и призвала женщин не бояться делать то, что хочется, в сети появилось множество презрительных комментариев от мужчин, которые писали: «Твое место на кухне» и «Сделай-ка мне сэндвич, детка». Джейд достойно ответила хейтерам фотографией в своем Facebook, которую подписала так: «Я вернулась на Южный полюс и сфотографировалась для тех, кто написал мне про сэндвич. Вот он (ветчина и сыр), и вы сможете попробовать его — нужно лишь пройти 600 км на лыжах».

Женщина остановила неуправляемый автобус и спасла находившихся в нем детей

Американка Ронда Карлсен и ее дочь ожидали школьный автобус. Он уже подъезжал, как вдруг девочка заметила, что водитель потерял сознание (позже выяснилось, что у него случился сердечный приступ). Она сказала об этом маме, и Ронда побежала рядом с автобусом, жестами показывая находящимся внутри детям, что нужно потянуть за рычаг и открыть дверь. После этого женщина сумела запрыгнуть внутрь, схватить руль и остановить автобус. Благодаря ее быстрой реакции никто из детей и прохожих не пострадал.

Бармен проработал в престижном отеле 15 лет, и никто не догадался, что он почти слеп

Салия Кахаватте мечтал стать барменом, но в школе практически потерял зрение — он видел всего на 5 %. Он решил осуществить свою мечту и никому не говорить о том, что почти слеп. Салия устроился на работу в престижный отель и по вечерам тренировался определять напитки по форме бутылок и на ощупь различать бокалы. Страх того, что его секрет раскроют, довел Салию до депрессии, но он сумел преодолеть ее и написал книгу «Мое свидание вслепую с жизнью», по которой был снят фильм «Несмотря ни на что».

Спортсмен в инвалидном кресле догнал грабителя, который отобрал у девушки сумочку

Александр Ронис прикован к инвалидному креслу, но это не мешает ему заниматься спортом — он нападающий сборной Латвии по сидячему волейболу. Однажды он увидел, как грабитель отобрал у девушки сумку, догнал его, сбил с ног и с помощью подоспевшего прохожего вернул украденное. Режиссер Павел Гуменников так впечатлился поступком парня, что снял о нем фильм, который стал победителем фестиваля короткометражного кино Manhattan shorts, а Александр был признан лучшим актером.

15-летняя школьница обезоружила преступника с ножом и держала его до приезда полиции

Школьница Екатерина Пименова из Тюмени возвращалась домой, когда увидела драку — мужчина бил ножом двоих других мужчин. Один из прохожих попытался отобрать нож, но был ранен в руку. Катя 2 года занималась армейским рукопашным боем, поэтому без раздумий бросилась на помощь. Она сумела отобрать у преступника нож и завернуть ему руки за спину. В таком положении она и удерживала его до приезда полиции, несмотря на то что он активно сопротивлялся.

Бонус: просто мама, которая хотела помочь своему сыну стать увереннее

Не проходило и дня, чтобы 9-летний Картер Бланшар не говорил своей маме Стефани, как ненавидит свое лицо. У Картера витилиго — заболевание, когда на коже появляются светлые пятна, лишенные пигментации. Но мама мальчика решила во что бы то ни стало доказать сыну, что он не уродлив, а уникален. Как-то в Facebook она увидела Роуди — собаку, которая стала знаменита благодаря своему необычному окрасу. Она показала пса Картеру, и мальчик сразу захотел познакомиться с ним. Встреча состоялась благодаря пожертвованиям пользователей сети и положила начало большой дружбе. Лабрадору Роуди 14 лет и ее диагноз — витилиго, такой же, как у Картера. Теперь мальчик даже не вспоминает о том, что когда-то не любил свое лицо.