6 вещей, вызывающих рак, о которых не знают 90 % людей

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В век доступной информации сложно найти человека, который не знает о том, что может спровоцировать онкологические заболевания. Это и курение, и наследственность, и многое другое. Однако есть и неожиданные факторы, увеличивающие риск заболевания раком, и о них мы расскажем в нашей статье.

Мы в AdMe.ru напоминаем вам, что профилактика и ранняя диагностика заболеваний могут спасти жизнь.

Избыточная масса тела

Согласно научным исследованиям, чем больше у вас лишний вес, тем выше риск развития рака внутренних органов. Опасность возрастает из-за того, что вследствие ожирения увеличивается вероятность воспалительных процессов. Если вы увеличите физическую активность и похудеете, то этим не только избавите себя от повышенного давления, риска появления атеросклероза сосудов, диабета, но и снизите вероятность возникновения рака желудка, пищевода, печени.

Горячий чай

Если вы пьете очень горячий чай, у нас для вас плохие новости. Согласно исследованиям, употребление напитка температурой выше 65 °С может значительно увеличить риск возникновения рака пищевода. Когда жидкость попадает в пищевод, слизистая оболочка разрушается, и это не приводит ни к чему хорошему. Если к тому же вы ведете нездоровый образ жизни (алкоголь, курение), риск возрастает в 5 раз. Так что мы рекомендуем не увлекаться экстремально горячим чаем. Ну а про умеренное потребление алкоголя и отказ от никотина и говорить нечего.

Высокий рост

Недавнее исследование показало: чем выше рост человека, тем выше и риск развития рака. Эту странную взаимосвязь обнаружили еще в 1950-х годах, но точно объяснить не могли. Наиболее обсуждаемой была версия, что у людей с высоким ростом больше клеток, следовательно, вероятность того, что хоть одна мутирует, выше. Более ранние исследования нашли взаимосвязь между длиной ног и раком прямой кишки. Конечно, стать ниже невозможно, потому мы советуем людям высокого роста просто не забывать про обследования хотя бы раз в год.

Работа в ночную смену

Работа в ночную смену попала в категорию факторов, вызывающих рак еще в 2007 году. В 2008 году в Дании у 38 работниц развился рак молочной железы, после того как они работали в ночную смену достаточно долгий промежуток времени. Им выдали денежную компенсацию, так как нашли причинно-следственную связь между их заболеванием и работой ночью. Несмотря на исследования, которые обнаружили связь между работой в ночное время и раком, ученые до сих пор не могут прийти к точному мнению на этот счет. Мы же настоятельно рекомендуем взвесить все за и против, соглашаясь на труд в то время суток, когда все спят.

Прогулки под солнцем в полдень, даже на 15-30 минут

Общеизвестно, что длительное пребывание на солнце может вызвать меланому. Но даже если вы просто прогуляетесь полчаса без защитных средств под полуденным жарким солнышком, это может повысить риск развития рака кожи. Также мы не рекомендуем часто посещать солярий людям до 35 лет, так как риск развития меланомы увеличивается при этом на 75 %. Простые меры предосторожности, такие как крем с защитным фильтром от 30 SPF, шляпа и закрытая легкая одежда, помогут сохранить вашу кожу здоровой.

Дым от костра и мяса

Исследование показало, что люди, которые готовят около мангала или костра, поглощают через кожу большое количество химических веществ, называемых полициклическими ароматическими углеводородами (ПАУ). Эти вещества являются канцерогенами и увеличивают риск возникновения рака. Как показал эксперимент, именно через кожу ПАУ всасывались активнее, чем через легкие. Конечно же, совсем отказываться от любимого летнего развлечения не стоит, но принять меры предосторожности (закрытая одежда, максимальное уклонение от контакта с дымом) необходимо.

Бонус: мобильные телефоны не вызывают рак

Большинство людей уверено, что мобильные телефоны способны вызвать рак мозга. Однако у нас хорошая новость: исследования не подтвердили связи между электромагнитными сигналами от мобильных телефонов и развитием раковых опухолей. 10 лет ученые занимались изучением этого вопроса и пришли к выводу, что радиочастотные излучения, воздействию которых мы подвергаемся, пользуясь мобильной связью, безвредны для нас.