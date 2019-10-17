6 убедительных причин не покупать одежду в магазинах масс-маркета, где мы все одеваемся

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Каждая 5-я жительница Великобритании чувствует себя виноватой при покупке новой вещи, а 64 % респонденток заявили, что готовы купить подержанную одежду. Кажется, популярность секонд-хендов растет не только в Туманном Альбионе, но и по всему миру. На это влияет fast fashion, или «быстрая мода», — вещи с полок Zara, H&M, Topshop и других магазинов масс-маркета. Они недорогие, симпатичные и рассчитаны всего на один сезон — но так ли эти вещи хороши, как нас убеждают?

Мы в AdMe.ru нашли веские причины для отказа от систематических покупок в сетях масс-маркета. В конце статьи — простые способы сделать моду более экологичной.

1. От fast fashion атмосфера получает в разы больше выбросов, чем вы можете предположить

В 2016 году обувная и швейная отрасли, помимо вещей, произвели 8 % от общего количества выбросов вредных веществ в атмосферу. Годом ранее этот показатель составил 1,2 биллионов тонн. В 2015 году международные перелеты и морское судоходство вместе взятые выбросили в атмосферу меньше вредных веществ.

2. Покупать одежду из искусственных тканей в масс-маркет-магазинах ничуть не лучше, чем мусорить на улице

Искусственные ткани состоят из мельчайших пластиковых волокон, которые легко проходят сквозь фильтры стиральных машин, очистительных сооружений. Из 1 фунта (1,36 кг) полиэстера во время стирки при 30–40 °C выделяется около 1 млн микрочастиц, из такого же количества акрила — 700 000 волокон. Они токсичны и попадают в организмы морских животных, становясь звеном пищевой цепочки.

3. На поиск качественной вещи в магазинах масс-маркета приходится тратить больше времени, чем в любом другом магазине одежды

17–20 % воды загрязняется из-за отделки или окрашивания текстиля. В составе красителей присутствуют сера, соединения тяжелых металлов, формальдегиды и так далее. Взаимодействуя со стиральными порошками, они образуют побочные продукты и вызывают аллергию. Многие ткани из масс-маркета не являются биоразлагаемыми: вещи потребуется от 20 до 200 лет на этот процесс. Одежду из полностью натуральных тканей найти сложнее: к примеру, доля органического хлопка составляет всего 1 % из 22,7 тонн. Выращивание хлопка требует очень большого количества воды: 2 700 л на одну футболку. Удобрений нужно не меньше: 1 кг пестицидов на 1 га поля. Кстати, хлопок поглощает больше пестицидов, чем другие агрокультуры, — 16 % от общего числа.

4. Из-за растущего производства fast fashion дети в бедных странах лишаются будущего

Пенджаб — крупнейший потребитель пестицидов в Индии, что сказывается на экологической ситуации в регионе. Почва, реки и атмосфера загрязнены настолько, что вредят здоровью. Например, дети, живущие в данном регионе, имеют серьезные физические и психические недуги. Здесь наблюдается высокий уровень заболеваемости онкологией. Воздух в регионе можно проверить в онлайн-режиме: на момент написания статьи он оценивался как «вредный», то есть его негативное воздействие на здоровье могут ощущать все, кто находится в регионе.

5. Вы носите одежду, пошив которой опасен для жизни работников фабрик

Бренды fast fashion переносят свои фабрики в бедные страны, условия труда в которых опасны для жизни. Например, в 2013 году в Саваре (Бангладеш) произошло обрушение здания «Рана-Плаза», где располагались швейные фабрики: более 1 000 погибших, около 2 500 раненых. За день до трагедии рабочие обращали внимание руководства на трещины в здании, но их заставили выйти на смену, пригрозив невыплатой зарплат. В 2015 году Эндрю Морган (Andrew Morgan) снял документальный фильм «Реальная цена моды» (The True Cost). В ходе съемок выяснилось: молодая сотрудница в начале 2000-х получала $ 10 в месяц, а профсоюзные активисты подвергались физическому воздействию со стороны начальства и коллег. В 2018 году минимальная зарплата в Бангладеш достигла $ 97,2 в месяц. При этом прожиточный минимум для семьи из 2 взрослых и 2 детей составил $ 214.

6. Вы гордитесь тем, что сдаете одежду на благотворительность, но при этом создаете серьезные проблемы людям на другом конце Земли

Это лучше, чем просто выкинуть вещь на свалку, но ведет к стагнации и регрессу в экономике развивающихся стран. Так случилось с Гаити: подержанная одежда поставляется из США в огромных тюках, которые местные из-за дешевизны скупают, не распаковывая. За несколько лет из-за этого практически исчезли легкая промышленность и малый бизнес: людям незачем шить собственную одежду и продавать ее. Работой портнихи уже нельзя прокормить семью, а экономика острова находится в зависимости от США.

Бонус: вы можете изменить ситуацию прямо сейчас

Внести свою лепту может каждый, сделав один или несколько простых шагов. Можно отказаться от импульсивных покупок и от привычки менять гардероб каждый сезон. Другой вариант — периодически заходить в секонд-хенды или отдавать предпочтение вещам из органического сырья. Наконец, можно покупать одежду более дорогих брендов, но делать это гораздо реже. Это убивает сразу двух зайцев: меньше загрязняем природу и делаем хорошую инвестицию в гардероб. Видео подскажет еще несколько идей и объяснит, какой путь проходит обычная футболка, которая есть в шкафу у каждого из нас.

А что ближе вам: частые покупки в сетях масс-маркета или осознанное потребление? Почему?