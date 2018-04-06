6 историй с таким неожиданным финалом, что хоть бери их и пиши сценарий для Голливуда

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Когда читаешь о том, как актриса влюбилась в бездомного алкоголика и счастлива в браке с ним, или о том, как американка усыновила безнадежную девочку-инвалида, а та стала знаменитой спортсменкой, то понимаешь: жизнь по части сюжетной интриги заткнет за пояс самого матерого голливудского сценариста. Просто почитайте эти истории — они тому доказательство.

AdMe.ru собрал самые захватывающие истории из жизни, от крутости которых аж мурашки по коже.

Шведская актриса и журналистка влюбилась в бездомного алкоголика и живет с ним в счастливом браке уже 10 лет

В 2006 году на одной из улиц Амстердама шведка Эмми Абрахамсон встретила мужчину. Она сразу поняла, что он бездомный: его волосы и одежда были грязны, но «красивые карие глаза» покорили ее. Мужчину звали Вик Кочула, они разговорились, и Эмми согласилась встретиться с ним еще раз. Пара утверждает, что почувствовала мгновенную «химию», возникшую между ними. После этого женщина вернулась в Вену, где жила тогда, и думала, что больше никогда не увидит Вика. Но через 3 недели он позвонил. С тех пор прошло 10 лет, они поженились и воспитывают близнецов Десту и Тиля. Бывший бездомный завязал с алкоголем и работает инженером-электриком, а Эмми написала об их романе книгу, которая стала бестселлером.

Старушка испортила фреску в испанском городке Борха, и город разбогател за счет туристов, которые приезжают на нее посмотреть

В 2012 году пожилая женщина по имени Сесилия Хименес неумело «отреставрировала» фреску XIX века в церкви маленького испанского города Борха. Над результатом смеялся весь мир, а профессиональные реставраторы пришли в ужас от подобного вандализма и стали думать, как вернуть фреске первоначальный вид. Но работа Сесилии привлекла в городок тысячи туристов. Они охотно платят за то, чтобы посмотреть на «пушистого Иисуса», и скупают сувениры с его изображением. Собранные деньги идут в местный дом престарелых и самой Сесилии, которая содержит своего больного церебральным параличом сына. Весь городок теперь живет за счет доходов от туризма, а приезжие с удовольствием фотографируются с фреской и ее «реставратором».

Две девушки отправились в небольшое путешествие на яхте, но им пришлось 5 месяцев дрейфовать в океане, прежде чем их спасли

Однажды две американки, Дженнифер Аппель и Таша Фуаба, решили отправиться в путешествие с Гавайев к острову Таити. Они взяли с собой на яхту двух собак и отплыли из Гонолулу, планируя прибыть к месту назначения через 18 дней. Когда мотор яхты сломался во время шторма, девушки продолжили плавание, надеясь добраться до суши под парусом. Они ежедневно подавали сигналы бедствия, но так и не были услышаны. Однажды яхту даже атаковали акулы. Таша и Дженнифер провели в океане целых 5 месяцев, питаясь рисом и овсянкой и пользуясь опреснителем воды, прежде чем были найдены тайваньскими рыбаками в 900 км от побережья Японии и спасены моряками ВМС США. К этому моменту они съели почти всю еду и уже не надеялись на то, что останутся живы.

Американка усыновила девочку-инвалида, и та стала известной спортсменкой

Настоящие родители отказались от Оксаны еще в роддоме: сросшиеся пальцы, одна почка, а главное, искривленные ноги разной длины — такую дочь воспитывать они не хотели. В приюте девочку били, она часто голодала. Спасла Оксану американка Гэй Мастерс, врач-логопед из Баффало. Фотография девочки из Хмельницкого запала ей в душу, и она целых 2 года добивалась усыновления. В Америке одну, а затем и другую ногу пришлось ампутировать, но это не помешало Оксане увлечься греблей, да так, что в 2012 году она выиграла бронзовую медаль на Параолимпиаде. Занявшись лыжным спортом, девушка в 2014 году привезла из Сочи бронзу и серебро. Оксана занимается также велоспортом и биатлоном, встречается со спортсменом из мужской параолимпийской сборной и ведет свой инстаграм, вдохновляя людей, лишенных конечностей, жить полноценной и счастливой жизнью.

Женщина ушла от мужа и 3 детей ради жизни в джунглях

В 70-х годах XX века антрополог Кеннет Гуд изучал племя яномамо, живущее на юге Венесуэлы. Он выучил язык племени, а также женился на девушке по имени Ярима, которую затем увез в США. У пары родились 3 детей. Но Яриме было одиноко и тоскливо в Нью-Йорке, и когда старшему из детей, Дэвиду, было 5 лет, она решила вернуться в тропические леса Амазонки. Дэвид не мог понять, почему мать бросила их, и, когда вырос, испытывал к ней неприязнь. Но как-то раз он прочитал мемуары отца, в которых тот рассказывал о традициях яномамо и о Яриме. И Дэвид понял, что хочет увидеться с матерью. Он 3 дня сплавлялся по Амазонке, пока наконец не достиг деревни, где жило племя. Спустя 20 лет он снова увидел Яриму. Встреча была трогательной, плакали оба — и мать, и сын. Дэвид провел с мамой 3 месяца и, конечно, понял и простил ее. Теперь он изучает культуру родного племени и гордится тем, что наполовину яномамо.

Мужчина и стая чаек случайно разгромили гостиничный номер. Отель простил их. Но через 17 лет

В 2001 году канадец Ник Берчилл отправился в командировку и остановился в отеле Fairmont Empress в городе Виктория. Город славится своими острыми колбасками пеперони, и сослуживцы попросили Ника привезти их. Ник набил колбасками целый чемодан, но подумал, что там они могут испортиться. Поэтому он приоткрыл окно, чтобы было прохладнее, и разложил их на столе, а сам отправился на прогулку. Через 5 часов, войдя в номер, канадец обнаружил там стаю чаек, которая поедала пеперони. Острые колбаски плохо повлияли на пищеварение птиц, поэтому все вокруг было в их помете. К тому же чайки испугались Ника и стали бешено метаться по комнате, круша все вокруг. Берчиллу удалось выгнать чаек, а в одну из них он запустил ботинком, который вслед за птицей вылетел в окно. Нику предстояла деловая встреча, поэтому ему пришлось принести упавшую в грязь обувь обратно, мыть ее и сушить феном. Когда он отвлекся на телефонный звонок, фен упал в наполненную водой раковину, и электричество вырубилось. Номер был уничтожен. После этого канадцу навсегда запретили появляться в отеле. Спустя 17 лет Берчилл написал руководству письмо, в котором рассказал всю историю и попросил прощения. Отель простил незадачливого постояльца и позволил ему останавливаться у них вновь.

Какая история понравилась вам больше всего? Расскажите нам и свои истории из жизни, и они непременно появятся в наших следующих статьях.