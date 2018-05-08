5 историй о добре и мужестве на войне, которые восхищают и трогают до глубины души

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Истории героев войны особенно трогательные, ведь трудно представить, как людям удавалось находить в себе силы для борьбы и при этом не черстветь сердцем. Их судьбы послужили для всех нас уроком мужества и человеколюбия, примером достоинства и силы духа. Вторая мировая война стала жестоким опытом для всего человечества, но, как говорил Эрих Мария Ремарк, «в темные времена лучше видно светлых людей».

В преддверии Дня Победы AdMe.ru собрал для вас истории о героях, которые прошли все тяжести войны, но остались людьми с большой буквы. А в конце статьи вас ждет бонус, который станет своеобразной машиной времени в эпоху Второй мировой.

1. Мужчина спас от смерти сотни детей и почти 50 лет хранил это в тайне

Николас Уинтон — настоящий герой, который, рискуя жизнью, спас почти 700 детей во время Второй мировой войны. Его тайна так и ушла бы с ним, если бы жена случайно не нашла его тетради с записями и фотографиями спасенных детей. Там же была вся документация о тайном вывозе детей из оккупированной гитлеровской Германией Чехословакии. Супруга обратилась в телекомпанию ВВС, где развернулась массовая поисковая кампания, и в результате были найдены 80 повзрослевших участников событий. Во время ток-шоу руководство канала пригласило Николаса в студию в качестве зрителя. Интрига появилась тогда, когда ведущая программы поведала историю о проведенной им эвакуации детей. В конце своего повествования она обратилась непосредственно к спасенным людям и попросила их встать. Николас Уинтон был крайне удивлен и растроган. Так весь мир узнал о подвиге простого человека.

Николас Уинтон завоевал большое уважение в обществе и даже получил рыцарский титул. О его жизни сняли фильм и написали книгу.

2. Женщина — воин тела и духа

Людмила Павличенко — лучшая женщина-снайпер за всю мировую историю. Всего за год она сумела ликвидировать 309 врагов. После битвы за Севастополь она получила тяжелое ранение, но ее дух не был сломлен. Она продолжала обучать стрельбе новобранцев и ездила в составе делегации в США и Канаду. На выступлении в Чикаго Людмила Павличенко сказала свою знаменитую фразу: «Джентльмены! Мне 25 лет. На фронте я уже успела уничтожить 309 фашистских захватчиков. Не кажется ли вам, джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?» Людмиле Павлюченко посвятили фильм «Битва за Севастополь», который вышел в 2015 году. Внуки героини рассказывают, что их бабушка была яркой, темпераментной женщиной с доброй и чуткой душой, несмотря на весь ужас, через который пришлось пройти.

3. Солдат спас девушку из Освенцима и прожил с ней до самой старости

Молодая девушка Эдит пережила все муки и кошмары в концентрационном лагере смерти Освенцим. Она потеряла 39 родственников, но ей удалось выжить благодаря случаю. Шотландский батальон спас колонну заключенных, когда их перевозили в другой лагерь. Среди спасателей был солдат Джон Маккей, он влюбился в испуганную и благодарную девушку с первого взгляда.

Когда-то Джон сам сбежал из лагеря итальянских военнопленных в Тобруке и был знаком с ужасами войны. Несмотря на тяготы, что пришлось пережить молодым людям, они поженились, родили детей и сохранили трепетную любовь до самой смерти. Эдит всю жизнь боролась со страхами, что за ней вернутся, а Джон заботливо помогал ей справиться с этим. Их история описана в книге «Дружелюбие во время войны», но пара старалась держать свои воспоминания о прошлом в секрете от своих детей и близких.

4. Катюша

Этой красивой и милой девушке было всего 15 лет, когда ее взяли служить в санчасть морской пехоты. Она подделала свои документы, чтобы попасть на фронт, так делали многие подростки. Юная медсестра не только вытаскивала раненых с поля боя, но и наравне с мужчинами ходила в разведку и в атаку, дралась в рукопашном бою и получила три серьезных ранения. Помимо многочисленных наград Екатерина Михайлова-Демина — Герой Советского Союза как единственная женщина, служившая в разведке морской пехоты. Она была настоящим ангелом-хранителем солдат, они оберегали ее и восхищались мужеством хрупкой девушки, которая подняла в бой отчаявшихся матросов при форсировании Днестровского лимана. Екатерина Илларионовна рассказывала, как однажды пошла за водой к колодцу, где ее чуть не застрелил немец. Она пыталась ему объяснить, что вода нужна для раненых, но он не понимал. Тогда она назвала свое имя — Катюша. Солдат опустил оружие, вытащил губную гармошку, стал играть «Расцветали яблони и груши...» и приплясывать, а девушка потихоньку набирала ведра. Потом санитары ходили за водой, а немцы, говоря «Катюша, Катюша...», помогали им набирать воду. А когда бои стихали, кричали из окопов: «Рус матрос! Рус Иван! Покажи Катюша! Стрелять — нет».

Екатерина Илларионовна прожила долгую жизнь, работая врачом и спасая жизни людей, а для многих солдат она осталась, наверное, самым теплым воспоминанием о войне.

5. Виктор Франкл — психиатр с мировым именем, который потерял всех родных в холокосте, но выжил сам и спас многих сокамерников

Прежде чем стать известным психиатром и неврологом, Виктор Франкл провел 3 года своей жизни в концентрационном лагере Терезиенштадт, куда сдался сам по своей воле, чтобы помогать родителям. Там он потерял всех своих родных, в том числе беременную жену. Но несмотря на это он не просто смог побороть мысли о суициде и выжить, он втайне от надсмотрщиков помогал сокамерникам справляться с шоком и ужасом, спасал людей от самоубийства, вселяя в них желание жить. После окончания войны Виктор Франкл продолжил помогать людям бороться с депрессией. Он написал книгу «Человек в поисках смысла», которая вошла в десятку самых влиятельных книг США. Психиатр разработал свою методику психотерапевтической помощи — логотерапию, суть которой сводится к поиску смысла жизни. Автор считал, что именно понимание смысла жизни помогало заключенным и ему самому не сдаваться в концентрационном лагере. Виктор Франкл не испытывал ненависти к австрийцам и остался жить и преподавать в Вене. Он высказывал идеи о примирении и считал, что внушать вину за деяния своих соотечественников всему народу безумно и преступно. Этот удивительный человек преподал миру урок бескорыстного служения и величайшей силы духа, способной принять любые страдания, не обвиняя никого.

Бонус: фотографы накладывают старые фотографии на современные, чтобы общество помнило опыт Второй мировой войны

Голландский историк Джо Хедвиг ищет и фотографирует места, которые соответствуют историческим снимкам, а потом накладывает изображения друг на друга. Джо хочет показать, как призраки войны проникают в наш мир, чтобы люди понимали, что история повсюду. В том месте, где вы живете, работаете или учитесь, когда-то люди сражались и умирали с надеждой на светлое будущее для своих потомков.

Аушвиц I, 27 января 1945 года. Советские солдаты освобождают военнопленных

Высадка союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 года и мирный 2014 год

Фотограф и лоцман Санкт-Петербургского морского порта Сергей Ларенков тоже посвящает свое свободное время поиску мест с черно-белых фотографий времен Второй мировой. Сергей считается основателем жанра исторической фотореконструкции и является автором проекта «Связь времен». Джо и Сергей нередко делятся работами друг друга в своих социальных сетях.

Город Гатчина, Соборная улица, 1942 год и наши дни

Фотография времен блокады Ленинграда и Санкт-Петербург сейчас

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