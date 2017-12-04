30 снимков, которые помогут улыбнуться даже в самый ненастный день
Иногда даже самый плохой день может исправить совершенно незначительная мелочь: проявление заботы от незнакомца, дружеская поддержка, добрая шутка или просто чей-то искренний взгляд.
AdMe.ru сделал для вас подборку фото, которые могут растопить практически любое сердце.
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А что помогает вам бороться с трудными днями и улыбаться вопреки всем тучам над головой?
Фото на превью MacSteele13/reddit