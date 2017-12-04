30 снимков, которые помогут улыбнуться даже в самый ненастный день

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Иногда даже самый плохой день может исправить совершенно незначительная мелочь: проявление заботы от незнакомца, дружеская поддержка, добрая шутка или просто чей-то искренний взгляд. AdMe.ru сделал для вас подборку фото, которые могут растопить практически любое сердце.

Когда попросил Билла Мюррея дать тебе автограф

Этот парень каждый год покупает много игрушек, наряжается в костюм Санты и ходит по детским больницам и скорым. Какое крутое хобби!

Эти двое доказывают, что настоящая любовь существует

Кот обыкновенный, упитанный. Вид снизу

Кто-то нашел свой идеальный домик

«Мой сосед каждую неделю находит время помочь своей младшей сестре с алгеброй»

Умение есть сырные палочки не всем по плечу

Достаточно всего пары яблок, чтобы осчастливить целого оленя

«Моей бабушке 78 лет, и свой день рождения она поехала отмечать в Диснейленд»

«Моя дочь помогает кормить щенят в местном приюте»

«Каждый раз, когда я прихожу в тренажерный зал, вижу, как этот парень просто так помогает сотруднику с подсчетами»

Шону 5 лет, и он наряжается, когда идет заботиться об уличных котах, потому что это помогает ему «чувствовать себя супергероем для животных»

Совсем не обязательно быть пушистым, чтобы быть милым

«Я никогда не завидовала современным детям и тому, какие крутые торты они получают на праздники. Но сейчас, в мои 32, я искренне понимаю всю радость от такого подарка»

Лучшие в мире привидения. Дикие, но симпатичные

Иногда чем меньше размер, тем большая концентрация очарования

Для счастья бывает достаточно лишь маленького проявления заботы от людей рядом

Попробуйте посмотреть на эту банду и не растаять

«Соседи долго искали своего щенка»

Эти лапы невозможно очаровательны!

В зоопарке Австралии впервые за 36 лет родился малыш древесного кенгуру. Только посмотрите в эти счастливые мамины глаза

Салон красоты устраивает бесплатные занятия для пап: учит их делать красивые прически и маникюр, чтобы помочь папам быть ближе со своими дочерьми

Несись во весь опор, мой смелый конь!

Сотрудники зоопарка в Орегоне устроили экскурсию для слонихи. Морские львы ей понравились больше всех

«Дочка попросила посидеть с ее котенком и очень переживала, что мы не поладим»

Собака — самое удобное место находяка

Если вы долго не приходите в парк кормить уточек, то им приходится самим идти в магазин

Это фото, сделанное из магазина пончиков, покруче любой рекламы

Эта женщина перекрыла дорожное движение, чтобы помочь утиной семье безопасно перейти на другую сторону

Как не пускать котенка наверх

А что помогает вам бороться с трудными днями и улыбаться вопреки всем тучам над головой?