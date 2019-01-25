30 фото, доказывающих, что альпака — идеальное средство против плохого дня

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Хотя кровные узы и связывают их с верблюдами, альпака все же намного меньше, пушистее и фотогеничнее своих родственников. Эти животные родом из Перу считались даром Матери-Земли (Пачамама) инкам, но, безусловно, их можно назвать даром всему человечеству. Просто посмотрите на их «улыбки», большие глаза, выразительные прически, проникнитесь их настроением, и вы убедитесь, что альпака — настоящий источник счастья.

Мы в AdMe.ru понимаем, что не каждый день бывает удачным, и поэтому подготовили подборку фото альпака, чтобы подбодрить вас с помощью этих «даров Матери-Земли».

1. Эй, лама, ну-ка не тронь мои вещи!

2. Всем поцелуев!

3. Фотобомба от альпака, уровень — любитель

4. Фотобомба от альпака, уровень — мастер

5. Познакомьтесь с Симоной

6. Альпака-шпион провалила свое задание

7. Девушки его любят

8. Я знал...

9. «Снимок, сделанный во время нашего последнего празднования Дня святого Патрика в Лондоне»

10. Гордая мамочка

11. Присмотритесь к этому семейному фото

12. Вот-вот ее выход

13. Любовь альпака

14. Подожди меня!

15. А вот и я

16. Ты чего делаешь?

17. Есть кто-нибудь здесь? Ничего не видно...

18. «Моя мама сегодня в зоопарке познакомилась с альпака»

19. Она была очень общительной

20. Когда ты самый безумный на вечеринке

21. Послушай меня, расслабься

22. Нашел своего двойника

23. Хочешь и тебя угощу?

24. Помощники Санты: андская версия

25. — Вы знаете, что вы очень милая пара? — Да, мы знаем.

26. Я просто хочу пожевать жвачку на берегу моря

27. Один из самых милых малышей альпака в мире

28. Хочешь забрать нас домой?

29. Компания крутых альпака просто классно проводит время

30. Боже, храни королеву!