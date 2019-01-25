30 фото, доказывающих, что альпака — идеальное средство против плохого дня
Хотя кровные узы и связывают их с верблюдами, альпака все же намного меньше, пушистее и фотогеничнее своих родственников. Эти животные родом из Перу считались даром Матери-Земли (Пачамама) инкам, но, безусловно, их можно назвать даром всему человечеству. Просто посмотрите на их «улыбки», большие глаза, выразительные прически, проникнитесь их настроением, и вы убедитесь, что альпака — настоящий источник счастья.
Мы в AdMe.ru понимаем, что не каждый день бывает удачным, и поэтому подготовили подборку фото альпака, чтобы подбодрить вас с помощью этих «даров Матери-Земли».
1. Эй, лама, ну-ка не тронь мои вещи!
2. Всем поцелуев!
3. Фотобомба от альпака, уровень — любитель
4. Фотобомба от альпака, уровень — мастер
5. Познакомьтесь с Симоной
6. Альпака-шпион провалила свое задание
7. Девушки его любят
8. Я знал...
9. «Снимок, сделанный во время нашего последнего празднования Дня святого Патрика в Лондоне»
10. Гордая мамочка
11. Присмотритесь к этому семейному фото
12. Вот-вот ее выход
13. Любовь альпака
14. Подожди меня!
15. А вот и я
16. Ты чего делаешь?
17. Есть кто-нибудь здесь? Ничего не видно...
18. «Моя мама сегодня в зоопарке познакомилась с альпака»
19. Она была очень общительной
20. Когда ты самый безумный на вечеринке
21. Послушай меня, расслабься
22. Нашел своего двойника
23. Хочешь и тебя угощу?
24. Помощники Санты: андская версия
25.
— Вы знаете, что вы очень милая пара?
— Да, мы знаем.
26. Я просто хочу пожевать жвачку на берегу моря
27. Один из самых милых малышей альпака в мире
28. Хочешь забрать нас домой?
29. Компания крутых альпака просто классно проводит время
30. Боже, храни королеву!
Что вам больше всего нравится в альпака? Ответьте в комментариях!
Фото на превью alpacapet / Instagram, MinneapolisWisconsin / Reddit