27-летний американец ездит по приютам и спасает животных от усыпления. И это герой, которого мы заслужили

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Говорят, что герои не всегда носят плащи, а среди обычных людей встречаются те, кто может затмить персонажей комиксов силой своей доброты. 27-летнему Крису Ван Дорну из Флориды удалось не только прославиться хорошими делами, но и привлечь внимание к своей супергеройской «униформе». Дело в том, что этот молодой человек помогает кошкам и собакам, спасая их от усыпления, при этом он не расстается с костюмом Бэтмена.

Мы в AdMe.ru считаем, что стремление к самовыражению похвально, особенно когда оно сочетается с благими намерениями. Предлагаем познакомиться поближе с настоящим Темным рыцарем, который спасает животных.

Крис — настоящий фанат Бэтмена, поэтому и выбрал его костюм в качестве «рабочей одежды». В таком оригинальном облачении он ездит по американским приютам, забирая из них кошек и собак, а потом находит им хозяев. Дело в том, что приюты не в состоянии вместить всех питомцев, да и с тем, чтобы оперативно пристроить их, тоже возникают проблемы. Поэтому обитатели приютов обречены на усыпление. И если уж фанатеть, то до конца: любитель животных решил сохранить анонимность, осуществляя свою миссию, а это классический ход супергероя!

У Криса как зоозащитника есть своя история, в которой не обошлось без драмы. В далеком 2014 году в поисках собаки для своего отца он нашел в сети фото овчарки, которая просто светилась от счастья. Но разузнав о собаке поподробнее, Крис выяснил, что ее, истощенную и искусанную клещами, нашли в лесах Алабамы. Благодаря организации по спасению животных Pilots N Paws животное удалось транспортировать и выходить. В тот момент Крис получал лицензию пилота, но уже тогда его вдохновил пример спасателей.

В 2018 году Крис основал некоммерческую организацию Batman4paws и с тех пор активно путешествует по всей Америке в поисках животных, нуждающихся в помощи. О добрых деяниях любителя питомцев широкая общественность узнала благодаря краудфандинговой платформе GoFundMe, выбравшей его своим героем. Сейчас любой желающий может пожертвовать деньги на развитие организации.

Сейчас Крис перемещается на машине, но мечтает о большом фургоне, где можно разместить много кошек и собак. Также он планирует использовать лицензию пилота и однажды начать перемещаться по воздуху, чтобы оперативнее спасать пушистых друзей.

Крису точно не занимать не только доброты, но и скромности. По его признанию, он «просто посредник. Настоящие герои — это люди, которые дают этим животным хороший, любящий дом».

Герой нашей сегодняшней статьи считает, что вместо того, чтобы покупать питомца, лучше взять его из приюта. А какой точки зрения придерживаетесь вы?