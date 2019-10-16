27 лет назад маленькая девочка выступила в ООН, чтобы обвинить взрослых в изменении климата. Вот только мир о ней забыл

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В 1992 году в Рио-де-Жанейро состоялся Саммит Земли. Перед взрослыми и серьезными членами Генассамблеи ООН тогда выступал ребенок. 12-летняя канадская школьница Северн Судзуки (Severn Suzuki) рассказала об изменениях климата, парниковом эффекте и тревожном будущем нашей планеты. Ее речь поразила искренностью, Северн назвали «девочкой, которая заставила мир замолчать на 5 минут». Никого не напоминает?

Нас в AdMe.ru удивило, что большинство забыло о юной экоактивистке, которая задолго до Греты Тунберг говорила о защите природы. Мы решили исправить эту несправедливость и рассказать ее историю.

Дочь эколога

Северн Судзуки родилась 30 ноября 1979 года в семье генетика и защитника окружающей среды Дэвида Судзуки и писательницы Тары Элизабет Куллис. Родители привили малышке любовь к природе. Папа часто гулял с ней и рассказывал не только о красоте мира вокруг, но и о проблемах и ответственности всех людей за будущее Земли. Когда он создал в 1991 году собственную экологическую организацию — Фонд Дэвида Судзуки, совсем юная Северн стала ее неотъемлемой частью.

По стопам отца девочка решила пойти после семейной поездки в Амазонию. Ее шокировали последствия пожаров в лесах. Маленькая Северн захотела сделать свой вклад в экопросвещение и создала в школе организацию «E.C.O.», которая изучала окружающую среду. Союз канадки разрастался и вскоре занялся решением настоящих проблем, например ему удалось закупить водные фильтры для бедных детей, которые жили в тропиках. Благодаря поддержке единомышленников удалось организовать и поездку на тот самый Саммит Земли, который помог 12-летней Судзуки обратиться ко всему миру. «Мы сами собрали деньги, чтобы проехать 6 тысяч миль и сказать вам, взрослым, что вам необходимо измениться», — сказала девочка на выступлении в ООН.

Спустя 27 лет уже другая школьница, Грета Тунберг, выступила с очень похожей речью.

Северн Судзуки призвала людей одуматься: «Пока я всего лишь ребенок, но я знаю, что если бы все те деньги, которые вы тратите на войну, уходили на решение экологических вопросов, борьбу с бедностью и поиск нужных ответов, то этот мир был бы намного лучше». Девочка призналась, что то, как политики игнорируют вопрос защиты окружающей среды, заставляет ее плакать по ночам. Эмоциональность и искренность ребенка, из уст которого прозвучала грустная правда, поразили всех в зале. Вице-президент США Альберт Гор даже признался, что это была лучшая речь, которую он слышал.

В 2008 году выступление Северн Судзуки опубликовали на YouTube. Ролик стал вирусным, его посмотрело 32 млн человек.

Защитница окружающей среды

После выступления в ООН и публикации собственной книги о простых шагах к экологичной жизни Северн захотела углубить знания в области защиты окружающей среды. Она начала изучать в Йельском университете эволюционную биологию. Во время студенческой жизни Судзуки продолжала организовывать акции, привлекающие внимание общественности к существующим экологическим проблемам. Самой запоминающейся из них стал велопробег по всей Канаде: он должен был обратить внимание на климатические изменения.

Следующим шагом экоактивистки стала передача на телеканале Discovery Kids. В ней девушка вместе со своим отцом учила малышей любви к окружающему миру.

Северн с папой.

Канадка вышла замуж в 2008 году. Сейчас они с мужем счастливые родители двоих детей.

Судзуки помогала разработке аналитического центра по экологии The Skyfish Project; поступила на аспирантуру, чтобы стать экспертом в этноботанике; стала героиней фильма «Голос наших детей» и верила, что даже одному человеку под силу сделать планету лучше. Все изменилось в 2012 году.

Женщина, которая разочаровалась в своих детских мечтах

В 2012 году Северн Судзуки снова пригласили в Рио-де-Жанейро. На этот раз ее попросили прочитать лекцию на саммите «Rio+20». Наверное, от канадки ждали таких же вдохновляющих слов, как в 1992 году, но женщина честно призналась, что их не будет.

Экоактивистка на саммите «Rio+20».

«Когда я была ребенком, то думала, что стоит мне пробиться с речью к мировым лидерам, и многое изменится. Сейчас я выросла и понимаю, что эти люди и не могли ничего поменять. На „Rio+20“ я осознала, что у политических деятелей на самом деле нет власти», — сказала она.

Хоть Северн давно сняла розовые очки и поняла, что спасти планету не так просто, ее вдохновляют юные экоактивисты. Женщина является канцлером Инициативы Хартии Земли, продолжает говорить о защите природы, делиться мыслями о нашей планете в инстаграме и поддерживает Грету Тунберг, которая так похожа на нее в детстве.