26 животных, чьи фото нужно смотреть два раза в день для настроения (Особенно в понедельник)
Если нужно срочно хоть немного поднять настроение, можно съесть что-нибудь вкусное, выпить чашечку любимого кофе или полистать фотоподборки с животными. И неважно, кто вам нравится больше: кошки или собаки, кролики или дельфины, — все они запросто «разгонят тучи» даже в самый ненастный день.
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Это Рэкси, и он самый эмоциональный кот в инстаграме
Понедельник — что еще сказать?
Собака в полном восторге от просмотра «101 далматинца» в баре
Такие похожие и такие разные одновременно
Этот пес — настоящий сердцеед и мастер пикапа
«Ты мне очень нравишься».
Но до этого дельфина-ловеласа ему, безусловно, еще далеко
Интересно, как называется эта асана в йоге?
«Мой кот Аполлон всегда готов для королевского фото, но сегодня вечером я наконец застал его врасплох»
Проезжая мимо самого большого печенья в мире
Утенок, которому срочно нужно внимание и немного любви
А как начинается ваш день?
Если вы никогда не видели, как зевает кролик, то пропустили что-то очень милое
Что-то нам подсказывает, что надутые губки и печальный взгляд этот щенок боксера использует для вымогательства поцелуев
Знакомьтесь, это Хэнсон. Он милый и наглый
Да ладно, серьезно?! Быть такого не может!
«Я вчера встретила ленивца!»
Хозяйка, тебе меня мало?
Ах ты маленький, ах ты красивенький!
Когда застукали соседского корги, угоняющего ночью пони
В ожидании весны
Это Линни, позирующая перед камерой
Когда мама сказала, что пора спать
Щенок бернского зенненхунда был потрясен, узнав, что он сделан из бора, аргона и калия
Домашний парикмахер
Передвижная кабина поцелуев в приюте для животных
Ничего особенного, просто домашний волк учит своего маленького человека искусству воя на луну
Кому из героев нашей подборки удалось зарядить вас позитивом?
Фото на превью almalah1411 / Twitter