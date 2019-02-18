26 животных, чьи фото нужно смотреть два раза в день для настроения (Особенно в понедельник)

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Если нужно срочно хоть немного поднять настроение, можно съесть что-нибудь вкусное, выпить чашечку любимого кофе или полистать фотоподборки с животными. И неважно, кто вам нравится больше: кошки или собаки, кролики или дельфины, — все они запросто «разгонят тучи» даже в самый ненастный день.

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Это Рэкси, и он самый эмоциональный кот в инстаграме

Понедельник — что еще сказать?

Собака в полном восторге от просмотра «101 далматинца» в баре

Такие похожие и такие разные одновременно

Этот пес — настоящий сердцеед и мастер пикапа

«Ты мне очень нравишься».

Но до этого дельфина-ловеласа ему, безусловно, еще далеко

Интересно, как называется эта асана в йоге?

«Мой кот Аполлон всегда готов для королевского фото, но сегодня вечером я наконец застал его врасплох»

Проезжая мимо самого большого печенья в мире

Утенок, которому срочно нужно внимание и немного любви

А как начинается ваш день?

Если вы никогда не видели, как зевает кролик, то пропустили что-то очень милое

Что-то нам подсказывает, что надутые губки и печальный взгляд этот щенок боксера использует для вымогательства поцелуев

Знакомьтесь, это Хэнсон. Он милый и наглый

Да ладно, серьезно?! Быть такого не может!

«Я вчера встретила ленивца!»

Хозяйка, тебе меня мало?

Ах ты маленький, ах ты красивенький!

Когда застукали соседского корги, угоняющего ночью пони

В ожидании весны

Это Линни, позирующая перед камерой

Когда мама сказала, что пора спать

Щенок бернского зенненхунда был потрясен, узнав, что он сделан из бора, аргона и калия

Домашний парикмахер

Передвижная кабина поцелуев в приюте для животных

Ничего особенного, просто домашний волк учит своего маленького человека искусству воя на луну

Do you love wolves? pic.twitter.com/F6EGqSghNx — ℓυşţ мαη (@almalah1411) February 15, 2019

Кому из героев нашей подборки удалось зарядить вас позитивом?