26 фотографий о лучшей стороне нашего мира

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Жизнь прекрасна, правда, зачастую люди забывают об этом и тонут в рутине. Универсального рецепта счастья нет, но небольшие радости, которые окружают нас повсюду, способны создать ощущение благоденствия и умиротворения. Редакция AdMe.ru решила напомнить о мелочах, которые вызовут улыбку даже в самый непростой день.

Они уже самые близкие друзья

Когда не знаешь, кто съел печенье

Видели, как выглядит счастливый гусь? Вот так

Самое живое человеческое чувство — это смущение

Как обнять друга, когда у тебя лапки

Готовиться ко сну после тяжелого дня нужно именно так

Люди сидят на обочине, чтобы кошка смогла поспать на скамейке

Главное — не показывать лишних эмоций. Все, он не смотрит!

Всем хочется тепла, даже если ты трехдневный цыпленок

Если просить еду вдвоем, то вероятность победы удваивается

Шопинг утомляет не только взрослых мужчин

Самый милый потомок графа Дракулы

К рождению ребенка должна готовиться ВСЯ семья

Поэтому мама учится пеленать на тех, кто рядом

Глаза счастливого и гордого отца

В этом доме знают, что не бывает чужих и своих

Говорят, что когда люди живут вместе, то становятся похожими. На животных это правило тоже распространяется

Любовь может найти тебя в самом неожиданном месте

Никто не любит мокнуть под дождем

Наконец-то нос оправдал себя

Ничего необычного, просто девочка показывает капибаре лебедя

Скрасить прием у врача можно только так

Вот кто точно любит свою работу

Не забывайте здороваться с соседями: некоторые из них очень этого ждут

Воссоединение семьи

У кота все прекрасно, и того же он желает и вам