26 человек, глядя на которых невольно становишься чуточку счастливее

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Встреча с дорогим человеком, получение диплома, долгожданное выздоровление — все это мы можем назвать настоящим счастьем. А герои нашей статьи на личном примере показывают, что счастливым человека может сделать даже самая незначительная вещь. А что для вас счастье?

AdMe.ru решил немного пофилософствовать. Мы нашли 26 примеров того, что интернет-пользователи называют личным счастьем. Они и вас сделают немного счастливее.

«После 2 лет лечения и попыток зачать ребенка мы с мужем перестали надеяться. Вскоре мы получили положительный тест на беременность, а сегодня празднуем 3 месяца нашей дочери»

«Сегодня была моя последняя химиотерапия в борьбе против рака молочной железы»

«У меня наконец получилось, и после 12 лет скитаний я обрел место, которое могу назвать своим домом»

Милота в чистом виде

«Я только что написала последнюю страницу в своей магистерской диссертации!»

«Мой друг проехал на велосипеде 7 039 км по территории США от штата Вашингтон до Мэн»

Мини-сова = макси-счастье!

«Ушки Микки Мауса — неожиданный подарок от моего мужа, который я получила перед медовым месяцем»

«Спустя 19 лет я наконец поборола трихотилломанию. На моей голове нет проплешин впервые с 3-го класса»

«После 9 лет наркозависимости я 10 месяцев ничего не употребляю. Я избавился от проблем с зубами и непередаваемо счастлив!»

Какая быстрая перемена: пес в приюте и пес дома

«Мне 31. Я вижу снег в первый раз!»

«После 4 лет лечения травмы мозга я могу снова назвать себя студенткой»

«Моя девушка прекрасно вяжет! На фото она в своем первом законченном свитере»

«Стал полноправным гражданином!»

«Тот незабываемый день, когда ответила „да“»

Пожертвовала вчера все свои волосы

«Друзья, я стал папой!»

«Мое счастье в тот день, когда я встретила Роберта»

«Долгое время страдал от депрессии. Проехал в одиночку почти 10 000 км до Лос-Анджелеса, и я никогда не был так счастлив!»

Когда внезапно встретил своего кумира

Фил Бассер, 99-летний фанат Eagles, болеет за них с основания клуба в 1933 году: «Если я доживу до 100, я мог бы увидеть, как Eagles победят в финальной игре сезона в американском футболе». Он был на стадионе сегодня вечером, и ему стукнет 100 в следующем месяце, а команда выиграла

«После долгой борьбы я наконец стал официальным опекуном младшего брата, и мы оба счастливы»

«Я забеременела в 17 лет и упорно работала, чтобы обеспечить свою дочь. После 10 лет труда мы наконец смогли купить собственный дом!»

Бабуля празднует свой 104-й день рождения!

«Я снова вижу маму после 6 месяцев разлуки»

Какие истории заставили вас улыбнуться, а какие тронули больше всего? Расскажите нам о счастливых моментах своей жизни.