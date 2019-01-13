25+ фото с животными, которые согреют даже в самый морозный день

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В холодные зимние дни ничто так не дарит душевное тепло, как уютный плед, чашка горячего шоколада и животные. Даже если у вас нет питомца, всегда можно посмотреть на фотографии щенка с ушами, похожими на булочки с корицей; енота, нуждающегося в обнимашках; совершенно космического малыша тамандуа или бездомной собаки, сумевшей улучшить день случайному прохожему.

В новую подборку AdMe.ru вошли 25+ трогательных фотографий с животными, которые вряд ли оставят кого-то равнодушными.

Как правильно начать свой выходной

Это Корица. Она родилась с ушами, похожими на булочки с корицей

«Проснулся и увидел это великолепие над своей входной дверью»

«Я нашел этого щенка на нефтяных промыслах Западного Техаса и назвал его Добби»

Ничего особенного, просто утенок, сладко спящий на руках у хозяйки

«В приюте нам сказали, что он плохо ладил с людьми, после того как его усыновляли и дважды возвращали. Хорошо, что мы не послушали»

Неравный бой со сном

Этот щенок выглядит реально круто, и он знает это

Всем нужны обнимашки, даже енотам

Самый обаятельный и привлекательный сторож

Потерявшемуся котенку срочно нужен дом

«Мой приятель, мой партнер, мой лучший друг. Спасибо за то, что ты такое удивительное существо»

«Наша собака была напугана фейерверками в канун Нового года и отказалась уходить из кухни. Нашел моего папу сидящим вот так на полу»

«Моего жениха нет в городе, и ему нужны фотографии кошачьего „пузика“. Сумасшедший...»

Как приятно сидеть вот так и созерцать пламя огня в камине

«Я получила новый слуховой аппарат, и мой кот проверил уровень громкости, мурлыкая прямо в него. Спасибо, Арчи, ты лучший!»

Когда твой рейс неожиданно стал гораздо интереснее

«Взяла своего „щенка“ на работу на прошлой неделе, ему понравилось»

«Моя старушка устала от постоянных гостей в течение целых суток»

«Мой друг встретил этого парня в метро»

Гордый отец

«Нашел эту шапку в интернете, и пришлось купить ее своей кошке»

Круглый и мягкий

«Познакомьтесь с Икотой. Мы подарили ему дом на Рождество»

Мамы бывают разные

Это космическое существо на самом деле малыш тамандуа (подвид муравьеда)

Воссоединение с хозяином спустя 7 месяцев после разлуки. Пес был доставлен в приют, отсканирован на наличие микрочипов, и «папа» сразу же пришел за ним

«Моему лучшему другу исполнилось 27 лет. Я приготовил ему торт»

«У меня был плохой день. Эта собака подошла к остановке и села рядом со мной на скамейке. Теперь у меня хороший день»

Крошечный и безумно милый карманный приятель

Кто из героев нашей подборки однозначно украл ваше сердце?