25 событий, которые доказывают, что в мире все еще полно доброты

В жизни каждого человека есть место свету и радости. Главное — научиться замечать даже крохотные проявления доброты и участия, обращать внимание на приятные события и не обесценивать их, какими бы незначительными на первый взгляд они ни казались. Ведь из множества таких моментов складывается целая жизнь.

Мы в AdMe.ru просто не можем пройти мимо историй, которые не дают потерять веру в человечество. 25 героев нашей подборки своим примером показали, что в этом мире всегда останется место для доброго и светлого. А в бонусе вас ждет подтверждение того, что братья наши меньшие тоже умеют трогательно заботиться о других.

«В этом году наша 6-летняя дочь узнала, сколько детей не получают подарки на Рождество. Она собрала все свои игрушки, чтобы отдать им»

«Морпех из благотворительной организации Toys for Tots („Игрушки для малышей“) был очень тронут».

Пожарным нужно было протянуть длинный шланг к гидранту, и все прохожие бросились на помощь

«Петр Ильич Чайковский стал самым прослушиваемым русским музыкантом на Spotify»

«В честь этого билборд с его портретом разместили на Таймс-сквер в Нью-Йорке».

«Когда мне было 16, мой консультант сказал, что я плохо разбираюсь в математике и никогда не смогу связать свою жизнь с космосом»

«Только что я получила диплом бакалавра прикладной математики, а через 2 недели начинаю изучать магистерскую программу в области космических наук и инженерии».

Когда брат с сестрой по-настоящему близки

«У моего ветеринара в смотровой есть пустой шкаф специально для кошек. Они могут прятаться там в ожидании осмотра»

«Дочка узнала, что наш почтальон был профессиональным футболистом, и попросила научить ее играть»

«Он велел ей надеть шипованные кроссовки и помог выполнить несколько упражнений. Это было невероятно мило».

«Ребенок, за которым я присматриваю, нервничал в первый школьный день. Мое сердце растаяло»

«После нескольких месяцев подготовки мы наконец запустили свой малый бизнес. Сегодня состоялась наша первая продажа»

«Моему брату 14, и он устраивает такие пиры 4-й год подряд»

«Моя 90-летняя бабушка научилась пользоваться ноутбуком, чтобы читать газету. Я считаю очень важной ее способность адаптироваться к меняющемуся миру»

И взаимопомощь, и языковая практика

Деревянный столб заменили на бетонный, но домик тукана сохранили

«2020-й не так уж плох: в этом году был лучший день в моей жизни»

«Мой дедушка катается на водных лыжах в свой 91-й день рождения»

«Это лучшая вещь, какую я видела»

«Язык жестов. Играть, друг, мир, любовь, помощь».

Это очень мило, даже если постановка

«Моя маленькая сестренка решила составить компанию нашему псу после того, как его стошнило»

Это Керит, собака-терапевт из пожарной части. Она встречает пожарных на плацдарме и обнимает каждого из них перед выходом

«Отдыхаю в тени первого дуба, который я посадил. Сегодня ему 34 года»

Вот что значит добрососедские отношения

«Никак не могу привыкнуть к виду нашей обуви у дверей. Чтобы сделать это фото, мне потребовалось 12 лет, за которые я пережила 5 выкидышей»

«Вчера мы раздали 1 200 игрушек пяти сотням детей»

«Нырял в поисках мусора и сокровищ в Роллинс-Лейк, нашел обручальное кольцо и телефон. Вернул владельцам 5 лет воспоминаний»

«У нас на крыльце стоит елка, и курьер Amazon оставил наши посылки под ней»

Бонус: «Луне 14 лет, и она очень плохо видит. Вчера, прогуливаясь по двору, она упала в бассейн»

«Вторая собака в отчаянии сделала все возможное, чтобы помочь ей выбраться. Наша героиня».