25 питомцев, которые были на волоске от гибели, но обрели хозяина и новую жизнь

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Фразу «Мы в ответе за тех, кого приручили» слышал, наверное, каждый. Даже тот, кто никогда не читал «Маленького принца». Но, к сожалению, не все вспоминают эти слова в реальной жизни. По статистике, ежегодно попадают на улицы и поступают в приюты около 6–8 млн животных. Только половина из них находит себе новых хозяев и настоящих друзей. Но если кому-нибудь повезло, то счастье на его морде можно увидеть невооруженным глазом.

Просматривая в сети фото питомцев, нашедших новый дом, мы в AdMe.ru каждый раз убеждаемся, что любовь и забота способны творить настоящие чудеса. Убедитесь и вы.

Фото «до» и «после». Если это не растопит ваше сердце, возможно, у вас его попросту нет

Только на то, чтобы приучить их к рукам, ушло 2 недели. Но результат того стоил

«Мы приютили ее уже старой и беззубой, но влюбились с первого взгляда. И вот наша собака спустя 3 месяца радуется жизни»

«Никто не хотел брать из приюта 13-летнего Сонни из-за его худобы и полностью сгнивших зубов. Забрать этого кота было моим лучшим решением»

Как облезлый Татер превратился в счастливого Татера

16 лет милый Попкорн жил без дома. Сейчас ему 17, и он радуется жизни

Вот как могут изменить жизнь всего 6 дней объятий у камина, хорошая еда и теплая кровать

«Дэни была просто выброшена в мусорное ведро. Мы долго кормили ее из соски и лечили. За это время она сильно изменилась и стала хранительницей нашего очага»

Никто не хотел брать его из-за купированных ушей и «страшной» морды

Удивительно, как время может преображать

«Это моя 3-ногая кошка Мейси. Я была в глубокой депрессии, когда взяла ее из приюта. Она чудом вытащила меня из бездны отчаяния»

Прошло всего 10 дней

«Ровно год назад мы „усыновили“ нашего малыша Лейни. Как же я люблю этого шалуна!»

«Три года с нами это любящее сердце»

«Когда в 2018 году я забирал 18-летнего Паули, мне сказали, что он не проживет больше 2 месяцев. Как же они ошибались!»

«День, когда мы ее „удочерили“, и спустя всего 2 недели»

«Благодаря Добби моя жизнь стала намного лучше. Он — причина, по которой я встаю по утрам»

«Когда мы взяли этого парня из приюта, у него выпадала шерсть, гноились глаза и по всему телу были заметные рубцы. Теперь он расцвел и знает, что такое счастливая и здоровая жизнь»

«В приюте Мэрлин выглядел таким грустным, что я просто обязан был его „усыновить“. Теперь он по-настоящему величественный кот»

«Нашел этого котенка на помойке и назвал Борисом. Сначала жена была против, а теперь души в нем не чает»

«Сегодня забрал этого парня из приюта. Уверен, он счастлив»

«Нова жила в переполненном приюте для животных и ютилась в крохотной клетке для кошек. Я увидел фото собаки в сети и узнал, что ее готовят к усыплению. Мой путь занял 20 часов, но я смог ее спасти»

«Год назад мы взяли себе Кэтлин. Разница между фото очевидна»

«Сначала Дасти жил под вагонами, потом в моем офисе, а затем перебрался ко мне домой. Прошло всего 3 месяца»

Как вы относитесь к беспородным животным и приемышам из приюта? Рискнули бы «усыновить» и выходить больного зверя?