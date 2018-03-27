25 фотографий, которые показывают, что один питомец хорошо, а два — еще лучше

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Владельцам животных зачастую трудно уходить из дома и оставлять своего питомца в одиночестве на долгие часы. Конечно, нельзя отказаться от работы и позволить вашему коту целыми днями лежать у вас на коленках, зато можно приютить еще одного зверя. Мы покажем, что из этого может получиться.

Для людей, которые до сих пор раздумывали, не взять ли еще одно домашнее животное, AdMe.ru приготовил 25 фотографий, после которых у вас пропадут всяческие сомнения.

1. У вас освободится немного времени — щенки будут заняты игрой друг с другом

2. Если вы увлекаетесь фэншуй, то вам понадобятся два кота, которых можно назвать Инь и Янь

3. Больше не придется искать питомца по всей квартире — они всегда будут вместе

4. Принимать ванну станет не так страшно

5. В выходные можно будет лениться в два раза сильнее

6. Они станут неразлучными даже во сне

7. И все шалости будут творить тоже вместе

8. «Одна из моих собак разорвала подушку, и кошки оценили ее проделку»

9. Но противостоять двойному обаянию просто невозможно

10. Иногда они будут играть в очень странные игры

11. Секунда перед погоней

12. Но вы будете уверены, что они заботятся друг о друге

13. И узнаете, что животные умеют дружить

14. «Каждый раз, когда наша собака хочет зайти домой, котенок прыгает и мяукает, чтобы мы впустили ее»

15. Главное в жизни — чтобы было на кого закинуть лапу во сне

16. Сразу видно лучшее место в доме

17. Наконец-то мы увидели, как выглядит котопес

18. Угадайте, кто помогал косить газон, а кто откашивал от работы

19. С большой вероятностью вам попадутся животные с разными характерами

20. Но вскоре они начнут копировать повадки

21. И станут отражением друг друга

22. Ваше имущество будет находиться под усиленной охраной

23. А дома вас ждет полная идиллия

24. Друзья могут быть совершенно разными — в зависимости от размера вашей жилплощади

25. Так выглядит счастье

Бонус: этого олененка нашли у ног сбитой оленихи и забрали его домой. Теперь он думает, что он собака

А сколько питомцев у вас и готовы ли вы взять еще одного? Поделитесь в комментариях!