25 малышей животных, которые заставят улыбнуться даже суровых сотрудниц паспортного отдела
Вам когда-нибудь случалось видеть детеныша опоссума или птенца тукана? Они настолько милые, что вы бы непременно захотели их потискать. Или хотя бы сфотографировать и поставить на заставку.
Мы в AdMe.ru обожаем животных и нашли для вас самых симпатичных малышей. Брови домиком и улыбку до ушей гарантируем.
Вы когда-нибудь видели новорожденного ленивца?
«Моя мама нашла совенка на нашем крыльце»
«Нашел маленького ястреба по пути на работу»
Замерз, бедняжка
«Мы усыновили этого паренька»
Малыш оцелота
Зайчонок
«Малыш коалы приполз к нам домой и залез на собаку, чтобы согреться»
Крохотные мягкие лапки
Милое грозовое облако
«Увидел в зоопарке детеныша красной панды и влюбился»
«Я сделал фотосессию для спасенного мной бельчонка. По-моему, получилось мило»
Я ночь, я страх, я мимими
Шотландский горный теленок
«Подобрал пташку, это оказалась пустельга»
Подрастающий морской котик
Любопытный олененок
Сердитый акита-ину
Детеныш опоссума
Малыши альпака
Двухмесячный тукан
Ежата как фарфоровые
Малыш бизон
Крохотный южный опоссум
Пушистый отряд
Кто из малышей показался вам самым милым? Присылайте в комментарии фотографии своих домашних любимцев. Может, у кого-то есть попугайчики или кошка принесла котят?
Фото на превью Churcky2 / reddit, Justjustin2300 / reddit