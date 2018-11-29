25 малышей животных, которые заставят улыбнуться даже суровых сотрудниц паспортного отдела

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Вам когда-нибудь случалось видеть детеныша опоссума или птенца тукана? Они настолько милые, что вы бы непременно захотели их потискать. Или хотя бы сфотографировать и поставить на заставку.

Мы в AdMe.ru обожаем животных и нашли для вас самых симпатичных малышей. Брови домиком и улыбку до ушей гарантируем.

Вы когда-нибудь видели новорожденного ленивца?

«Моя мама нашла совенка на нашем крыльце»

«Нашел маленького ястреба по пути на работу»

Замерз, бедняжка

«Мы усыновили этого паренька»

Малыш оцелота

Зайчонок

«Малыш коалы приполз к нам домой и залез на собаку, чтобы согреться»

Крохотные мягкие лапки

Милое грозовое облако

«Увидел в зоопарке детеныша красной панды и влюбился»

«Я сделал фотосессию для спасенного мной бельчонка. По-моему, получилось мило»

Я ночь, я страх, я мимими

Шотландский горный теленок

«Подобрал пташку, это оказалась пустельга»

Подрастающий морской котик

Любопытный олененок

Сердитый акита-ину

Детеныш опоссума

Малыши альпака

Двухмесячный тукан

Ежата как фарфоровые

Малыш бизон

Крохотный южный опоссум

Пушистый отряд