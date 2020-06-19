25+ фактов о Николае Дроздове, чья доброта покорила сердца миллионов телезрителей

Однажды во время съемок передачи «В мире животных» Николая Дроздова укусила гадюка. Николай Николаевич не стал останавливать съемку, сказав, что ничего страшного не произошло. Но и когда запись передачи закончилась, ведущий еще несколько дней ничего не предпринимал, а с любопытством наблюдал, как в нем развивается ядовитая зараза. Дроздова спас счастливый случай: в стенах «Останкино» он встретил Елену Малышеву, которая, увидев его почерневшую руку, сразу поняла, что случилось, и немедленно отправила Николая Николаевича в институт Склифосовского, где его сразу положили в реанимацию. Дроздов потом еще не раз сожалел о своей легкомысленности, которая едва не стоила ему жизни.