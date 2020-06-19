25+ фактов о Николае Дроздове, чья доброта покорила сердца миллионов телезрителей
Тысячи людей, услышав легендарную музыку из заставки передачи «В мире животных», бросали все свои дела, чтобы посмотреть, с каким азартом и трепетом Николай Дроздов будет рассказывать о жизни зверей и птиц. Безграничная доброта, колоссальная эрудиция и искренняя любовь к братьям нашим меньшим сделали Николая Николаевича одним из самых дорогих нашему сердцу телеведущих.
Мы в AdMe.ru с большим уважением относимся к Николаю Дроздову и хотим поделиться некоторыми любопытными фактами из его биографии. А тех, кто дочитает до конца, ждет бонус, который раскроет личные секреты долголетия любимого телезоолога страны.
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Николай Николаевич Дроздов родился 20 июня 1937 года в Москве. Он воспитывался в интеллигентной семье. Отец был профессором 2-го Московского медицинского института. Мама долгое время работала врачом-терапевтом в 5-й городской больнице и помогала известному академику-кардиологу Лукомскому.
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Предки Николая Николаевича также были людьми выдающимися, славящимися своей храбростью и трудолюбием. Прапрадед по материнской линии участвовал в Бородинской битве и был ординарцем самого полководца Кутузова. Двоюродный прапрадед по отцу — митрополит Филарет, запомнившийся современникам особой простотой и незаурядным умом, — был причислен к лику святых.
Николай Дроздов на руках у матери, слева — дед Сергей Иванович, справа — отец с братом Сергеем, 1940 год.
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Интерес к природе у Николая Дроздова проснулся очень рано. Вместе с родителями он жил под Москвой, отец работал в научно-исследовательском институте коневодства, и маленький Коля часто наблюдал за пасущимися на лугу табунами лошадей. В 6 лет он уже хорошо ездил верхом.
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В детстве Николай Дроздов хотел стать кентавром и даже выпытывал у отца, как сделать операцию, чтобы стать наполовину лошадью. Отец по-доброму усмехнулся и ответил, что для начала нужно отточить навыки верховой езды, а уже потом можно будет подумать об операции.
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Во время учебы в школе Николай Николаевич работал пастухом при табуне.
- Окончив школу, Николай Дроздов поступил на биологический факультет МГУ, где впоследствии подружился с Владимиром Познером.
- Вспоминая студенческие годы, Познер рассказал одну забавную историю, связанную с Дроздовым: «Нас загнали в большой зал и приказали раздеться догола для медицинского осмотра. Врачи сидели за столиками, расставленными по кругу в зале, и мы двигались от одного специалиста к другому, словно по конвейеру: от невропатолога к хирургу, от хирурга к офтальмологу и т. д. <...> Если бы не неунывающее чувство юмора Коли, не знаю, как бы я выдержал. Наконец мы подошли к последнему столику, за которым врач лет 25 сидела, уткнувшись в список фамилий. Даже не посмотрев на Колю, она сказала:
— Расставьте ноги на ширину плеч и нагнитесь.
Коля расставил ноги и нагнулся.
— Положите ладони на ягодицы и раздвиньте их, — продолжала она, поднявшись из-за стола и подойдя к Коле с тыльной стороны.
Коля так и поступил. Врач нагнулась и, всматриваясь, спросила:
— Курите?
— Ага, — ответил он.
— Пьете?
Коля обернулся и, широко улыбаясь, спросил:
— А что, пробка видна?
После чего у всех близко стоящих приключилась истерика».
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Однажды во время учебы в институте Николай Дроздов повздорил с отцом, после чего решил бросить университет, чтобы доказать родителям, что сможет заработать на жизнь не только головой, но и руками.
- Дроздов пошел учиться на портного на ближайшую швейную фабрику. По окончании курсов ученики должны были сшить пиджак или пальто, чтобы получить разряд. Николай Николаевич сшил настолько хорошее пальто, что ему сразу дали 7-й разряд (всего их было 8).
- Спустя почти 2 года Дроздов все же вернулся в университет, правда, уже на географический факультет, который окончил с красным дипломом.
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В 1968 году Николай Николаевич Дроздов впервые появился на экране. В программу «В мире животных» его в качестве научного консультанта пригласил Александр Михайлович Згуриди, создатель и тогдашний ведущий передачи.
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Харизма, увлеченность собственным делом, искрометное чувство юмора и бескрайняя доброта приглашенного гостя покорили телезрителей. В 1977 году Николай Дроздов стал ведущим программы и оставался им более 40 лет.
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Одновременно Николай Николаевич также работал на кафедре биогеографии в стенах родного МГУ, ездил с экспедициями по всему свету, читал многочисленные лекции по экологии, орнитологии и биогеографии мира.
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Однажды во время съемок передачи «В мире животных» Николая Дроздова укусила гадюка. Николай Николаевич не стал останавливать съемку, сказав, что ничего страшного не произошло. Но и когда запись передачи закончилась, ведущий еще несколько дней ничего не предпринимал, а с любопытством наблюдал, как в нем развивается ядовитая зараза. Дроздова спас счастливый случай: в стенах «Останкино» он встретил Елену Малышеву, которая, увидев его почерневшую руку, сразу поняла, что случилось, и немедленно отправила Николая Николаевича в институт Склифосовского, где его сразу положили в реанимацию. Дроздов потом еще не раз сожалел о своей легкомысленности, которая едва не стоила ему жизни.
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Николай Николаевич время от времени устраивает творческие вечера, где рассказывает о своей жизни и общается с поклонниками. На вопрос из зала, как он познакомился с женой, Дроздов ответил, что довольно долго не стремился обзаводиться семьей и его знакомые шутили, что однажды он привезет жену из какой-нибудь экзотической страны. А вышло так, что его будущая жена жила с ним в одном доме, на 2 этажа ниже. И уже, как бы закончив ответ на вопрос, Николай Николаевич невзначай добавил: «А познакомились мы в лифте».
- С женой Татьяной Николай Дроздов счастлив в браке уже более 40 лет. О супруге Николай Николаевич всегда говорит с большой теплотой и нежностью. Он благодарен жене за то, что та принимает его таким, какой он есть, и за то, что она всегда с пониманием относилась к его постоянным экспедициям и не совсем обычным увлечениям.
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Мало кто знает, но до встречи с Татьяной Николай Николаевич уже был однажды женат. От этого брака у него есть дочь Надежда, которая, как и отец, стала биологом. Во втором браке у Николая Дроздова родилась дочь Елена. Когда-то она работала ветеринаром, а сейчас воспитывает детей и занимается творчеством.
- У Николая Дроздова растут 2 внуков, Филарет и Ян, которых он очень любит.
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За свою жизнь Николай Дроздов успел пройти научную стажировку в Австралии, исследовать флору и фауну Африки, изучить природу островов Фиджи, Тонга и Самоа, побывать с экспедициями в самых отдаленных уголках СССР.
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В 1975 году после посещения Индии Николай Николаевич стал вегетарианцем. Мясо он не ест и по сей день.
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В 1979 году Дроздов покорил вершину Эльбруса.
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В 2002 году в составе международной экспедиции Николай Дроздов совершил высадку на Северный полюс.
- В 2003 году Николай Дроздов принял участие в реалити-шоу «Последний герой», став самым взрослым участником передачи (на момент съемок ему было 66 лет).
- Несмотря на разницу в возрасте, Николай Николаевич очень сдружился с самым юным участником проекта Кириллом Толмацким (Децлом). Однажды они вместе приготовили суп из лягушек, который, по несчастному стечению обстоятельств, вызвал тяжелое пищевое отравление у мужчин-участников.
- Николай Дроздов долго не находил себе места, пытаясь выяснить, что же в процессе готовки пошло не так, ведь после снятия шкуры и промывания мяса лягушки не должны были представлять угрозы. Как потом признался ученый, он не уследил за тем, что Кирилл Александрович (так Дроздов обращался к Децлу) не совсем аккуратно снимал с земноводных кожу, а потому их яд в небольшом количестве попал в суп.
- Николай Николаевич запомнился телезрителям как невероятно жизнерадостный, добрый и отзывчивый участник. Ему достался приз зрительских симпатий.
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Николай Дроздов играет на гитаре и любит петь песни на русском, украинском и других языках. Он даже записал собственный диск под названием «Вы слыхали, как поет Дроздов?».
- Голосом Николая Дроздова говорит легендарный ленивец Блиц из мультфильма «Зверополис».
- В 2018 году Николай Дроздов принял участие в передаче «Секрет на миллион», где выиграл 375 000 рублей. Выигрыш ученый решил направить на помощь онкобольным.
- Сейчас Николай Дроздов является профессором, доктором биологических наук, преподавателем географического факультета МГУ. Посещаемость его лекций всегда высокая, студенты нередко сидят прямо на ступеньках аудитории, так как места, чтобы рассадить всех желающих послушать Дроздова, иногда просто не хватает.
Бонус: правила здоровья и долголетия от Николая Дроздова
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Мой девиз: «Жить позитивно!» Во всем стараюсь видеть хорошее. Нужно на все смотреть не через розовые очки, просто у человека должен быть взгляд на окружающих с позитивной стороны.
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Мясо не ем 37 лет. В Индии увлекся йогой и стал вегетарианцем. Вегетарианство — моя жизненная позиция, этот путь очень правилен для человека, так как желудок хорошо приспособлен к растительной пище, а на переваривание животной нужны большие энергозатраты. Когда я знаю, что ради моего обеда не убивают животных, то я спокоен.
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Моя установка: не курить! В доме и его окрестностях у нас бутылок со спиртным нет. Вся моя семья ведет здоровый образ жизни.
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Мой учитель — академик Юрий Петрович Гущо. У него есть полезная книга «12 ключей от сейфа долголетия».
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Каждое утро час делаю зарядку на все группы мышц.
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За полчаса до завтрака выпейте 2 стакана теплой, слегка подсоленной воды. Это рекомендация моего друга академика Ивана Ивановича Невмывайкина (он воспитывал первых космонавтов). После зарядки на завтрак заварите овсяной или гречневой каши, можно добавить в нее мед или чернослив, курагу.
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Залог хорошего настроения — не смотреть новости на ночь. Я соблюдаю режим сна. Ложусь спать до 12 ночи, встаю в 5:55 без будильника.
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Есть 3 места с нетронутой природой, из которых я возвращаюсь обновленным. Это Камчатка, Байкал, Горный Алтай.
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Надо любить людей. Только через любовь можно побороть недостатки другого человека.
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Я открыл 3 состояния, которые останавливают процесс старения: смеяться, петь и танцевать.
А за что вы любите Николая Дроздова?
Фото на превью В мире животных с Николаем Дроздовым / Карусель