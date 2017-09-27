Эти 25 фото доказывают, что всё, что бывает впервые, ни с чем не сравнимо

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Всё когда-нибудь случается впервые. И эмоции от этого события, ощущения или знания — самые непосредственные и яркие.

AdMe.ru собрал умилительные фото, на которых что-то происходит впервые. Это просто бесподобно!