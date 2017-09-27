Эти 25 фото доказывают, что всё, что бывает впервые, ни с чем не сравнимо
Всё когда-нибудь случается впервые. И эмоции от этого события, ощущения или знания — самые непосредственные и яркие.
AdMe.ru собрал умилительные фото, на которых что-то происходит впервые. Это просто бесподобно!
Пес впервые попробовал арахисовое масло
Первый раз на санках
Пожилая женщина впервые стреляет из пистолета
Сестры знакомятся со своим новорожденным братишкой
Пес впервые высунулся в окно машины на ходу
Домашний любимец приветствует нового члена семьи
Балерину видишь не каждый день
Собака впервые встретила лося
Спортсмены из Руанды впервые увидели снег
Неожиданная встреча с морской свинкой
«Я впервые взял на руки новорожденного брата. Смущены оба»
Кот первый раз увидел арбуз
Женщина встретилась со своим правнуком
Кот впервые увидел новогоднюю елку
Малыш знакомится со снегом
Впервые на пляже
Бабуля в первый раз на Гавайях
Щенки на своей первой прогулке
Пожилая пара впервые приехала на море
Первая в жизни лежанка после приютской постели
Девочка встретилась с питомцем
Когда на день рождения получил свой первый велосипед
Первая зима в его жизни
Первая встреча в приюте
Девочка в первый раз ощущает дождь
Фото на превью pikabu