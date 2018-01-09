25 человек, для которых помощь окружающим не пустой звук

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Иногда совсем немного добра вполне достаточно, чтобы изменить чью-то жизнь. Любой хороший поступок — от настоящих подвигов до простого проявления заботы — делает этот мир лучше. AdMe.ru собрал лучшие примеры благородных поступков, которые вдохновят вас и заставят поверить в человечество.

Олень вошел в один из магазинов в Колорадо. Владелец магазина дал ему шоколадное печенье и шоколад. Он вышел из магазина и вернулся через полчаса со своими друзьями

Женщина по дороге зашила сиденье в маршрутке

Девочка, жертва пожара, попросила «интернет» прислать открытку на Рождество. Фото на фоне подарков

Побольше бы таких водителей

Почтальон помог мальчику исполнить мечту

Почтальон узнал, что 12-летний Мэтью читает рекламные буклеты, так как его семья не может позволить себе покупать книги, а поездки на автобусе в библиотеку слишком дорогие. Почтальон разместил информацию о мальчике на своей странице, и со всего света мальчику начали присылать книги: из Австралии, Великобритании, даже Индии. Мэтью получил уже больше 350 книг и обещает прочесть каждую из них.

«Моя собака и мой отец с болезнью Альцгеймера»

«У моего отца раннее развитие болезни Альцгеймера. В этом году я привез свою новую собаку домой на Рождество, и он сказал: „Я знаю, что я забуду многое, но я буду помнить эту собаку в течение долгого времени“».

«Лучший подарок, который я получил в этом году»

«В течение 30 лет моя бабушка использовала эти пластиковые тарелки на Рождество. После прошлого года у нее осталось всего 7, поэтому она поместила их в рамочки и отдала каждому из 7 своих внуков».

«Вчера утром в нашем местном парке для собак кто-то оставил рождественский сюрприз»

Немного жертвенности укрепляет отношения

Папа подобрал именную кока-колу каждому родственнику на Рождество

Он потратил более 3 месяцев и осмотрел почти 10 тыс. бутылок колы, чтобы найти 47, на которых были все имена родственников, чтобы сделать каждому персональный подарок на Рождество.

«У меня появился новый член семьи»

«Я отправился в 10:30 вечера в Рождество, чтобы забрать мою племянницу из аэропорта. Сотрудники аэропорта сказали, что кто-то бросил котенка, они спасли его и попросили меня его забрать, что я и сделал».

«Он 50 лет мечтал о игрушках лего, и я подарил ему лего-трактор»

«Моя мама всегда хотела поехать на Ки-Уэст. На их 24-ю годовщину мой папа взял ее туда, чтобы она увидела свой первый закат возле океана»

«Мой дядя построил этот удивительный дом для своих детей и украсил его на Рождество»

«Моя жена стала суррогатной матерью для бесплодной пары»

«Не было 2 пальцев с рождения, в детстве моя мама всегда переделывала для меня перчатки. Сейчас мне 30, и она подарила мне такие же перешитые перчатки»

«Незнакомый человек сегодня дал мне $ 200, чтобы мы могли позволить себе купить и украсить рождественскую елку. Спасибо, щедрый незнакомец. Мы никогда этого не забудем»

«Я рассказывала о своем брате с задержкой развития в интернете. Многие люди из интернета прислали ему в подарок грузовики, которые он так любит»

«Бездомная женщина поймала кого-то, крадущего мой велосипед, поэтому я пригласил ее и ее сына на Рождество»

«Наш пес попал под машину. Сын лежит рядом с ним, чтобы поддержать»

«Моя жена управляет ветеринарной больницей, и это время года всегда ужасно»

«Каждую ночь она приходит домой, ложится под одеяло на диване и плачет. А это Гэтсби, ее лучший друг. Он просто приходит, ложится рядом и мурлычет долго-долго, пока она не успокоится».

«Вместо того чтобы купить елку, мы потратили все деньги, чтобы забрать домой этого парня и обеспечить его всем нужным»

Этот полицейский работал бесчисленное количество часов, помогая жертвам урагана «Харви», пока не потерял сознание от истощения

Официант решил помочь мужчине покормить его жену-инвалида, чтоб тот смог сам спокойно поесть

2 хирурга после успешного удаления нескольких опухолей головного мозга в течение 32-часовой операции

А какие добрые поступки совершали вы или кто-то другой для вас? Рассказывайте свои истории в комментариях.