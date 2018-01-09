25 человек, для которых помощь окружающим не пустой звук
Иногда совсем немного добра вполне достаточно, чтобы изменить чью-то жизнь. Любой хороший поступок — от настоящих подвигов до простого проявления заботы — делает этот мир лучше.
AdMe.ru собрал лучшие примеры благородных поступков, которые вдохновят вас и заставят поверить в человечество.
Олень вошел в один из магазинов в Колорадо. Владелец магазина дал ему шоколадное печенье и шоколад. Он вышел из магазина и вернулся через полчаса со своими друзьями
Женщина по дороге зашила сиденье в маршрутке
Девочка, жертва пожара, попросила «интернет» прислать открытку на Рождество. Фото на фоне подарков
Побольше бы таких водителей
Почтальон помог мальчику исполнить мечту
Почтальон узнал, что 12-летний Мэтью читает рекламные буклеты, так как его семья не может позволить себе покупать книги, а поездки на автобусе в библиотеку слишком дорогие.
Почтальон разместил информацию о мальчике на своей странице, и со всего света мальчику начали присылать книги: из Австралии, Великобритании, даже Индии. Мэтью получил уже больше 350 книг и обещает прочесть каждую из них.
«Моя собака и мой отец с болезнью Альцгеймера»
«У моего отца раннее развитие болезни Альцгеймера. В этом году я привез свою новую собаку домой на Рождество, и он сказал: „Я знаю, что я забуду многое, но я буду помнить эту собаку в течение долгого времени“».
«Лучший подарок, который я получил в этом году»
«В течение 30 лет моя бабушка использовала эти пластиковые тарелки на Рождество. После прошлого года у нее осталось всего 7, поэтому она поместила их в рамочки и отдала каждому из 7 своих внуков».
«Вчера утром в нашем местном парке для собак кто-то оставил рождественский сюрприз»
Немного жертвенности укрепляет отношения
Папа подобрал именную кока-колу каждому родственнику на Рождество
Он потратил более 3 месяцев и осмотрел почти 10 тыс. бутылок колы, чтобы найти 47, на которых были все имена родственников, чтобы сделать каждому персональный подарок на Рождество.
«У меня появился новый член семьи»
«Я отправился в 10:30 вечера в Рождество, чтобы забрать мою племянницу из аэропорта. Сотрудники аэропорта сказали, что кто-то бросил котенка, они спасли его и попросили меня его забрать, что я и сделал».
«Он 50 лет мечтал о игрушках лего, и я подарил ему лего-трактор»
«Моя мама всегда хотела поехать на Ки-Уэст. На их 24-ю годовщину мой папа взял ее туда, чтобы она увидела свой первый закат возле океана»
«Мой дядя построил этот удивительный дом для своих детей и украсил его на Рождество»
«Моя жена стала суррогатной матерью для бесплодной пары»
«Не было 2 пальцев с рождения, в детстве моя мама всегда переделывала для меня перчатки. Сейчас мне 30, и она подарила мне такие же перешитые перчатки»
«Незнакомый человек сегодня дал мне $ 200, чтобы мы могли позволить себе купить и украсить рождественскую елку. Спасибо, щедрый незнакомец. Мы никогда этого не забудем»
«Я рассказывала о своем брате с задержкой развития в интернете. Многие люди из интернета прислали ему в подарок грузовики, которые он так любит»
«Бездомная женщина поймала кого-то, крадущего мой велосипед, поэтому я пригласил ее и ее сына на Рождество»
«Наш пес попал под машину. Сын лежит рядом с ним, чтобы поддержать»
«Моя жена управляет ветеринарной больницей, и это время года всегда ужасно»
«Каждую ночь она приходит домой, ложится под одеяло на диване и плачет. А это Гэтсби, ее лучший друг. Он просто приходит, ложится рядом и мурлычет долго-долго, пока она не успокоится».
«Вместо того чтобы купить елку, мы потратили все деньги, чтобы забрать домой этого парня и обеспечить его всем нужным»
Этот полицейский работал бесчисленное количество часов, помогая жертвам урагана «Харви», пока не потерял сознание от истощения
Официант решил помочь мужчине покормить его жену-инвалида, чтоб тот смог сам спокойно поесть
2 хирурга после успешного удаления нескольких опухолей головного мозга в течение 32-часовой операции
А какие добрые поступки совершали вы или кто-то другой для вас? Рассказывайте свои истории в комментариях.
Фото на превью Millionaire_/reddit